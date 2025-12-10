Seis años de internamiento en régimen cerrado para los dos menores que mataron a una educadora social en Badajoz

Exteriores del piso tutelado de Badajoz donde fue asesinada la educadora social el pasado 9 de marzo. José Luis Real Efe

El Juzgado de Menores número 1 de Badajoz ha condenado a seis años de internamiento en régimen cerrado a los dos menores acusados del crimen de la educadora social asesinada el pasado marzo en un piso de cumplimiento de medidas judiciales en la capital pacense, mientras que en el caso de la joven también procesada se le impone una pena de cinco años como cómplice.

Según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) de este miércoles, el juzgado impone la pena para los varones “al considerarlos culpables de los delitos de asesinato y robo con violencia en casa habitada”, y además “a uno de ellos le condena por los delitos de conducción sin permiso y daños”.

En el caso de la joven, se le condena “por el delito de cómplice de asesinato y robo con violencia en casa habitada”.

Los menores condenados tendrán que indemnizar a su vez “de forma directa y solidaria con la Junta de Extremadura” a los familiares de la víctima con más de 620.000 euros.

La sentencia, que ha sido notificada este miércoles a las partes, no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia provincial.

Los hechos acontecieron durante la noche del 9 de marzo pasado en un piso tutelado de la urbanización Guadiana en Badajoz, en el que estaban custodiados los menores, y el cuerpo fue hallado por la Policía la madrugada del día siguiente.

La Fiscalía y la acusación particular acusaban a los dos varones como autores del hecho, y a la joven como cómplice.

En este marco, la acusación particular modificó durante la última jornada del juicio por estos hechos su acusación respecto a la joven, para acusarla como cómplice, y no como autora material como previamente había realizado, a tenor de la evolución de la vista.