Del derribo del toro de Osborne a la pintada de placas en honor a las víctimas de ETA: el auge de la nueva 'kale borroka'

Como si se tratase de un vídeo de grafiteros colándose a las vías del tren para pintar de arriba a abajo un vagón, equipados con sprays, sierras y embozados en medio de una lluviosa noche de diciembre, las juventudes abertzales se dirigieron a su objetivo: derribar el último toro de Osborne del País Vasco.

Y lo lograron. Los artífices reivindicaron la "hazaña" en sus redes alegando que el derribo de la efigie fue "por españolista". Detrás de este acto de "terrorismo callejero" se encuentra Ernai, la organización juvenil de la izquierda abertzale que se autodenomina como "revolucionaria" dentro del espectro nacionalista vasco.

El antes y el después del último toro de Osborne del País Vasco. X

"Ernai lanzó anoche el toro de Osborne de Ribabellosa. Era el último toro de Osborne en pie en el País Vasco. Los símbolos españoles no tienen cabida en el País Vasco. Hecho con acción. ¡Independencia, jóvenes!", publicó la organización a bombo y platillo en su perfil de X.

"El objetivo es conseguir un País Vasco libre, socialista, feminista y vascófono, y para conseguirlo la función principal de Ernai es la construcción del Poder Juvenil a través del desarrollo de una estrategia de juventud", reza uno de sus manifiestos colgados en su web.

La organización, de corte "feminista, socialista, independentista, vasca, ecologista e internacionalista" opta por adoptar un "carácter antifascista, transmarítimo y descolonial-antirracista".

La finalidad primordial de Ernai es, tal y como asegura la propia organización juvenil en su página, conseguir la "liberación nacional", dado que la entienden como una "palanca para allanar el camino hacia otras liberaciones": "Situamos las luchas por el socialismo vasco y una sociedad feminista en la línea de la lucha por la independencia".

Pero lo cierto es que el derribo del último toro de Osborne en territorio vasco no ha sido el único "acto vandálico" que ha perpetrado Ernai. Hace escasos días, en Durango, provincia de Vizcaya, se colocó una placa por cada una de las nueve víctimas de un acto terrorista perpetrado por ETA en 1979.

"Terrorismo callejero"

Entre ellos, se encontraban tres guardias civiles y un agente de la Policía Nacional. La asociación mayoritaria de la Guardia Civil, Jucil, denunció que, apenas tres días después, el tributo fue vandalizado por los miembros de Ernai. Las otras víctimas del atentado eran un chapista, un policía municipal, un teniente coronel, un farmacéutico, un relojero y un concejal del Partido Popular (PP).

No han tardado ni 4 días en manchar 🫟 las placas con las que Durango homenajeó a los 9 inocentes (un GC y tres PN) asesinados por la banda sanguinaria ETA.



"GORA ETA"



-El AUGE DE LA KALE BORROKA-



JUCIL condena estos actos y muestras su apoyo a las víctimas del terrorismo. https://t.co/HNbAUpiKqi pic.twitter.com/QH46enp7r0 — Jucil Vizcaya (@Jucil_Vizcaya) December 3, 2025

"No han tardado ni 4 días en manchar las placas con las que Durango homenajeó a los 9 inocentes (un GC y tres PN) asesinados por la banda sanguinaria ETA", se puede leer en la publicación de Jucil.

Y la asociación agrega que en la placa pone "GORA ETA" -viva ETA- y "EL AUGE DE LA KALE BORROKA". "Jucil condena estos actos y muestra su apoyo a las víctimas del terrorismo".

Fuentes del Instituto Armado señalan a EL ESPAÑOL que el "auge" de este tipo de actos, que ya no califican de "vandálicos", sino de "terrorismo callejero". "Se percibe mucho más que antes. Hay un auténtico repunte radical. Están enrabietados", agregan estas fuentes.

Banderas españolas robadas

Y de nuevo en Durango, los jóvenes de Ernai exhibieron varias banderas de España robadas de diferentes edificios públicos del País Vasco. Trasladaron las enseñas y una cruz el mismo día del 47 aniversario de la Carta Magna.

"Esta semana, hemos retirado los símbolos extranjeros de las calles del País Vasco. Los hemos llevado a Durango y los hemos cubierto con pintura para que no puedan volver a colocarse. Respondemos al Día de la Constitución con la insubordinación de los jóvenes independentistas", se lee en el tuit.

Las banderas de España robadas y uno de los cuernos arrancados al último toro de Osborne del País Vasco, derribado por Ernai. X

"En los tiempos que vivimos, nos corresponde romper el régimen de 1978 y poner este país en marcha. ¡Los símbolos extranjeros no tienen cabida en el País Vasco! ¡Independencia a través de la acción, jóvenes!", continúa la publicación.

Escoger la localidad de Durango para reivindicar estas acciones no fue baladí. El mismo 6 de diciembre se celebraron varias manifestaciones a favor de la "nación vasca", donde participaron Ernai, GKS, otra organización juvenil, y Jarki, grupo de la disidencia de la izquierda abertzale.

También colocaron una cruz que estaba ubicada en el barrio guipuzcoano de Igeldo "en honor a un militar carlista" y "la placa de la calle que tiene el nombre del alcalde franquista de Gasteiz".

El (PP) tampoco estuvo exento de los ataques de los independentistas vascos. Los miembros de Ernai vandalizaron la sede popular y retiraron una bandera de España en Vitoria.

Sede del PP vasco vandalizada. PP vasco

Ernai acusó al PP de "querer hacer desaparecer" al pueblo vasco". Dos encapuchados se aproximaron a la sede y lanzaron pintura roja contra la fachada. Además, pegaron un cartel en el que se lee "gazteok independentzia" -independencia jóvenes-, que anima a manifestarse el 20 de diciembre en Bilbao.

Estos altercados se produjeron tan solo tres días después de que se registrasen otros ataques contra el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, en la sede del PSE en San Sebastián.

En paralelo a esta espiral de violencia urbana ligada a la izquierda abertzale, una de las voces más conocidas del panorama televisivo español, Inés Hernand, mencionó a la banda terrorista ETA.

"Tú escuchas a algunos líderes de la izquierda abertzale vasca y te dicen 'perdona, yo he llevado a gente al hombro en el ataúd', pero es una cosa como que desconocemos porque sólo vamos a máximas, a un minuto de información, un minuto de no sé qué", sostuvo Hernand en el programa Operación Triunfo.

Derribo en Tudela

El derribo de toros de Osborne viene gestándose desde hace tiempo. Los mismos que han tumbado la efigie en el municipio de Ribabellosa hace escasos días, hicieron lo mismo con el último toro situado en Tudela (Navarra) hace un año.

Siguiendo el mismo modus operandi, encapuchados y escaleras en mano, reivindicaron la acción en redes al demoler la estructura mediante sierras y martillos. El anterior a este fue retirado en el 2000, ubicado en Alsasua.

Echar abajo estas estructuras no es tarea fácil, dado que tienen un peso de 4.000 kilos, entre los que se incluyen los soportes, con unas dimensiones de 10 metros de ancho y 14 de alto.

Según publica Diario de Navarra, en los más de 60 años del toro de Tudela, el armazón fue objeto de numerosas pintadas reivindicativas, llegando incluso a transformarse en una vaca. Cabe destacar que en Navarra únicamente se han levantado dos toros de Osborne.

Independentismo vasco

Los números del independentismo vasco repuntan con un tímido 23%. Casi uno de cada cuatro apoya la independencia. Como ya informó este periódico, en base a los datos del Sociómetro del Gobierno Vasco, el 38% de la ciudadanía del País Vasco está en contra de la independencia y un 32% expresa sus dudas "según las circunstancias".

Las cifras se asemejan a las publicadas el pasado mes de julio, cuando el apoyo a la independencia se situaba en el 21% y el rechazo en el 41%. Las estadísticas también recogen cómo se sienten.

Actualmente, el 41% se siente tanto vasco como español; el 23% se siente más vasco que español y el 19% se siente únicamente vasco.