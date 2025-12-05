Las víctimas de De Ory, el 'gurú' que timó 15M a 1.400 españoles con su ciudad 'eco' en Indonesia: 'Gastó en publicidad, no en obra'

"Los que trabajábamos allí, en el equipo, sabíamos 100% que ese proyecto no iba a estar listo para 2025. Era imposible que estuviera todo construido en dos años".

La creadora de contenido Beatriz Olalla formó parte del elenco de actores que promocionaron el proyecto Eco Beach City, la denominada "primera ciudad verde" en el mundo, de la mano de Carlos de Ory.

Foto del pueblo de Mamboro, tomada por un cliente de Eco Beach, donde debería estar la "ciudad verde". E. E.

"En ese momento, casi todo el capital que venía iba destinado a los anuncios, todo para vender, nada de construcción. Las personas que formábamos parte del proyecto estábamos viendo el problema", sostuvo Olalla en un vídeo colgado en su perfil de Tiktok.

El artífice y cerebro del proyecto indonesio es Carlos de Ory, un joven de 35 años con experiencia en el campo de las inversiones y las finanzas.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL a través de fuentes cercanas al caso, contra De Ory hay interpuesta una querella criminal que está pendiente de ser admitida a trámite por la Audiencia Nacional.

Se estima que haya más de 1.400 víctimas, en su mayoría españoles, a pesar de que la querella represente a 140 personas, y que el valor presuntamente defraudado alcance los 15 millones de euros. Hay damnificados que han llegado a perder hasta 70.000 euros.

"Lo vi y me lancé"

Jesús, uno de los afectados, no dudó y se sumergió de lleno en el plan. Comenta a este periódico cómo conoció el proyecto de De Ory. "Yo invertí porque le vi en una feria inmobiliaria en Madrid. Varios de mis conocidos le conocían en persona. Él promocionaba estos servicios y me lancé, lo vi seguro", dice Jesús.

Jesús compró una parcela que pagó a plazos. Cuando le faltaban dos o tres meses por abonar, le resultó "raro". Algo le chirriaba. "Me vendieron también que la parcela que compré la podía vender por el doble. Había muchos desajustes, no mandaba información, no respondía de forma coherente...", agrega Jesús.

Foto del entorno tomada por un cliente en mayo de 2025. E. E.

El madrileño, que trabaja en el sector de la cultura, invirtió "el mínimo", 8.400 euros. Y ahí cesó sus inversiones porque tenía que pagar un glamping "y seguía viéndolo raro". "Estaba regalando el dinero".

"Es todo ilegal. Recauda el dinero de mucha gente pero no está haciendo nada. No era nada transparente", concluye.

"Hartos" de esperar

Fuentes de máxima solvencia cercanas al caso hablan para EL ESPAÑOL sobre la presunta macroestafa: "Vimos anuncios en Facebook y pensamos que todo esto podía ser una estafa".

Poco a poco, el número de afectados fue en aumento. "La gente estaba harta de esperar. Algunos querían ir allí, a Indonesia, y solo veían dificultades", inciden.

La querella apunta directamente a De Ory, a la sociedad Eco Beach City, y otras dos: Levels Fzco y Levels Hotels Indonesia. Asimismo, también se dirigen contra una mujer de origen alemán que administraba esta última. Se les acusa de la comisión de un presunto delito de estafa agravada, otro de apropiación indebida, otro de blanqueo de capitales y un último de pertenencia a organización criminal.

"Ha comprado un Ferrari a nombre de su mujer, se ha comprado una villa en Italia y una casa en Málaga, lleva una vida de multimillonario. En la empresa no hay trabajadores, solo queda Carlos de Ory. El dinero de las criptomonedas lo ha usado para uso personal”, se recoge en la querella.

Se detectaron dos cuentas bancarias y dos wallets con criptomonedas: "Es raro que para un proyecto así se tengan cuentas en el extranjero". "No hay ninguna planificación. Lo que se está construyendo allí es la apariencia de algún avance. Son tiendas de campaña sin luz ni agua", subrayan estas fuentes.

Ciudad "surrealista"

La influencer Olalla apunta que "construir esta ciudad ecológica era muy surrealista". "No se apoyaba en datos, no se escuchaba la opinión del resto de personas del equipo..." dice.

La creadora de contenido afirma que la sociedad ha tenido varios CEOs -directores ejecutivos-, pero "Carlos les echaba. No les escuchaba. Si a él no le gustaban, simplemente les despedía".

Olalla asegura que, además de promocionar el proyecto, también invirtió en él, aunque no especifica la cantidad, pero ratifica que "el terreno nos pertenece a todos los inversores por 80 años que hemos firmado, que yo me incluyo entre ellos".

Universidad y helipuerto

Eco Beach City prometía a sus inversores ser "la primera ciudad verde del mundo". Con todo lujo de detalle, su "paraíso en progreso" contaba con un gimnasio, beach club, glamping, espacio de coworking, un helipuerto, una universidad, villas... Y en un entorno paradisíaco, la isla virgen de Sumba, ubicada en Indonesia.

El empresario prometía a sus inversores viviendas a precios asequibles y que generarían hasta un 25% de rentabilidad de forma anual.

Imagen de la isla colgada en la web de Eco Beach Club. Eco Beach Club

"Este proyecto es posible gracias a las iniciativas de todos los emprendedores e inversores de Eco Beach City, nuestra residencia en Sumba, Indonesia", recoge la web donde publicita su faraónico negocio.

En 'Forbes'

De Ory, conocido en X (antes Twitter) como Mr. Startups, apareció en la prestigiosa revista Forbes, del año 2022, como uno de los 100 hombres más creativos del mundo.

Además, tal y como adelantó elDiario.es, prometió levantar 52 empresas en 52 semanas: "Un año. 52 ideas para startups. Prueba, valida y construye conmigo. Vota por tus favoritas o solicita unirte como cofundador". Y una de estas empresas se registra como su proyecto estrella: Eco Beach City.

Atendiendo a su perfil de Linkedin, aparecen reflejados los estudios en Derecho que el mismo De Ory afirmó haber dejado, tal y como dijo en su biografía de su perfil de Youtube. Permaneció tres años en el grado en cuestión en los pupitres de la Universidad de Sevilla.

También sostiene que es voluntario de Cáritas, de Unicef y de Save the Children International. Y una ristra de logros como el ganador a la mejor startup en Sevilla en 2016, otro premio sobre una empresa que prometía facturar a cambio de mostrar tu ciudad y fue finalista de un premio relacionado con la Abogacía.