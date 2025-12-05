Bárbara, la embarazada acusada de asfixiar a su hijo de 4 años en Almería: ya lo había maltratado y su exnovio practicaba santería

"Lo he abandonado en una caseta de la playa", se escucha en un mensaje de voz que recibieron los familiares de Lucca. El niño de 4 años fue supuestamente asesinado la pasada noche del miércoles 3 de diciembre por su madre en la playa de Marina de La Torre en Mojácar (Almería).

El cuerpo del menor fue hallado en una caseta de la playa de la localidad almeriense, colindante al municipio de Garrucha, según confirman fuentes policiales a EL ESPAÑOL. Los informes de la Guardia Civil señalan que el cadáver fue localizado con "evidentes signos de violencia".

Actualmente, tanto la madre del niño fallecido, quien responde al nombre de Bárbara B., como su expareja, Juan David R. –junto a quien esperaba otro hijo–, se encuentran detenidos y a la espera de nuevas diligencias. Ambos son de nacionalidad venezolana, según muestran en sus cuentas de redes sociales y han confirmado vecinos del pueblo.

"Le dejaron tirado en una caseta de la playa con una manta y un peluche de Stich. Se encontraron al niño lleno de moraos", cuenta un vecino del pueblo a este periódico. Otros testigos del hallazgo confiesan que "ella estaba buscando una casa para esconder a su hijo".

Caseta de la Playa Marina de La Torre en Mojácar (Almería), donde fue hallado el cuerpo sin vida del niño. E. E.

La madre del fallecido tiene 21 años y trabajaba en un quiosco del Parque Infantil de Garrucha. Además, estaba embarazada de cinco meses de un hombre, Juan David, que tenía interpuesta una orden de alejamiento por malos tratos previos.

Problemas con "sustancias"

Fuentes próximas a la investigación detallaron a este diario que la mujer "había sido detenida e investigada, unos meses atrás, por haber maltratado a su hijo". La convivencia en el domicilio de Lucca –así se llamaba el menor asesinado– estaba marcada por los malos tratos, una trágica realidad que ha terminado con su vida.

"Es una mujer con problemas con las sustancias. Es toxicómana", añaden las citadas fuentes. A su vez, Bárbara sufría malos tratos por parte de su expareja. Según los investigadores, uno de sus móviles podría haber sido que la desesperación la llevase a ver en el asesinato de su hijo una vía de salvación para el menor.

Ya en la tarde del miércoles, otros familiares comenzaron a difundir las imágenes de búsqueda de Bárbara y Lucca: "Saludos, amigos, necesito ayuda para encontrar a mi prima [...] ha desaparecido y toda la familia están buscándola, estaba por las playas de noche [...]. El tema es serio y necesitamos apoyo".

El primo de la ahora detenida confirmaba que envió "mensajes escalofriantes a su padre".

Las alarmas saltaron cuando la Protección Civil de Garrucha, a las 20:10 horas, recibió el aviso de que un niño, acompañado por su madre, "se había mareado y desplomado sobre la arena, inconsciente".

En ese momento se inició el despliegue de búsqueda en el que colaboraron efectivos de la Policía Local, de la Guardia Civil y de Protección Civil. Los cuerpos de seguridad intentaron contactar telefónicamente con la madre del menor, pero su teléfono móvil estaba apagado.

"Temas de santería"

También contactaron con el padre biológico del niño. "Decía que no sabía dónde estaba, parecía desconcertado", indican desde Protección Civil a este periódico.

"Los agentes empiezan a patear toda la playa desde donde nos indican que vivían. La batida llega hasta la zona de la gasolinera", declaraba en la mañana de ayer Pedro Zamora, alcalde de Garrucha.

Alrededor de las 23:30 horas, la Policía de Mojácar encontró el cuerpo sin vida del niño. La localización pudo darse gracias al padre de éste "les indicó que mirasen dentro de la caseta".

A las 3:00 horas de la madrugada levantaron el cuerpo para llevarlo al anatómico forense de Almería para realizarle la autopsia. A falta de conocer resultados concluyentes, una fuente próxima a la investigación ha señalado que "el menor pudo haber muerto por asfixia". También insisten: "Estamos investigando el grado de participación que tuvo cada uno de los dos detenidos".

Por otro lado, fuentes policiales señalan que, a las 22:30 horas, el padre biológico del menor interpuso una denuncia en la Guardia Civil de Garrucha avisando que su hijo y la madre de éste estaban desaparecidos. Una hora más tarde, la mujer "se presentó voluntariamente" en el cuartel y "se autoinculpó".

A continuación, se llevó a cabo el arresto policial de Juan David R., el hombre que mantuvo una relación sentimental con la madre del niño, y con quien esperaba otro hijo.

Según ha podido saber este periódico, el ahora detenido estaba metido en "temas de santería" y, además, las mismas fuentes indican que el crimen podría estar relacionado con "amenazas y chantajes" que tuvieran que ver con esta actividad.

"Quería mucho a su hijo"

Por su parte, el padre de la detenida se mostró abatido ante los medios de comunicación: "Ese hombre con el que vivía la llevó a hacer unas cosas que no eran… Ella quería mucho a su hijo", declaró entre sollozos ante las cámaras arropado por sus familiares.

Ya en la mañana del miércoles, el niño no acudió al colegio, hecho que algunos interpretan como que la desaparición y posterior muerte violenta fueron premeditados. Asistía al CEIP Ex Mari Orta. Tanto el menor como la madre estaban empadronados en la localidad de Garrucha, aunque vivían en la playa de Vera (otro municipio del Levante almeriense).

Por su parte, Juan David, expareja de la madre del fallecido, se enfrenta a un delito de quebrantamiento de condena por vulnerar la orden de alejamiento que le impedía acercarse a la mujer.

Además, la Policía Judicial ya está analizando los vídeos que circulan por redes sociales en los que se ve cómo el hombre zarandea al menor y le tira al suelo. "Las imágenes son explícitas", lo que –según indican fuentes policiales– podría ser motivo para asignarle otro delito de maltrato infantil.

Grabaciones de Juan David R. maltratando a Lucca, el menor supuestamente asesinado en Almería.

Desde la Consejería de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía confirman a este diario que "no consta ningún tipo de expediente de protección al menor" sobre Lucca. Todavía falta concretar si se tenía constancia de los malos tratos que sufría a manos de su madre en la Diputación de Almería.

En el pueblo, Bárbara y Lucca eran conocidos de vista; nadie parecía saber de ellos en profundidad. "El niño estaba todo el día solo en el parque, no parecía bien cuidado", ha declarado un vecino del municipio, recordando que la madre trabajaba en un quiosco y que no se hacía cargo de él.

Minuto de silencio

La población de Garrucha está consternada por el suceso. En la mañana del 4 de diciembre sonaban los teléfonos de los vecinos del municipio: "¿Te has enterado de lo que ha pasado con el niño?".

A las 13:00 horas del jueves el Ayuntamiento de Garrucha convocó un minuto de silencio por el fallecimiento de la víctima. Y durante toda la jornada se decretó un "día oficial de luto" para transmitir sus condolencias a los familiares del menor.

"Todo ha sido muy reciente. Inesperado", comparten todos ellos en conversación con este diario. "Me pongo mala cada vez que lo pienso", añade una vecina.

El quiosco (frente al parque infantil) en el que trabajaba Bárbara R. E. E.

En los locales y bares del municipio almeriense se barajan distintas hipótesis: "Se dice que lo mató porque tenía problemas mentales. Otros dicen que la pareja le incitó. Otros hablan de que era para vengarse del marido".

Por el momento, la investigación se encuentra bajo secreto de sumario. La Guardia Civil trabaja todavía para esclarecer los hechos de tan misterioso crimen mientras que no se descartan más detenciones.