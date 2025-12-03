La madre de Rosmed, la niña que supuestamente indujo al suicidio a su amiga: "Un testigo las vio manipulando el árbol"

Rosa ha roto su silencio. Ella es la mamá de Rosmed, la menor de 15 años que se suicidó en el parque de la Concordia de Jaén, junto a su amiga, Sharit, de 16 años, y ha decidido hablar para aclarar a través de EL ESPAÑOL que su hija no ha sido la inductora de ningún doble ahorcamiento: "Rosmed no ha sido la inductora de nada".

"A mí no me gusta el circo mediático que tiene montado la otra familia. Mi duelo es mío, yo soy reservada y si tengo que llorar me quedo en casa. A mí no me gusta estar de cadena en cadena hablando de mi dolor y buscando culpables, atacando a una niña que ya no está. Así que yo tengo que ponerle voz a mi hija. Ya me cansé de que tilden de lo peor a mi hija. Yo tengo muchas cosas que decir y no lo digo por respeto a la otra niña [Sharit]".

Esta mujer, completamente desolada por la pérdida de su "artistaza", una adolescente que deslumbraba con el dibujo a mano alzada, con aplicaciones de ordenador, editando vídeos y con cualquier reto artístico que se le pusiera por delante, no puede soportar la hipótesis policial de que su hija pudo ser la autora intelectual del doble suicidio y la que convenció supuestamente a Sharit para ahorcarse con ella en un árbol del parque de la Concordia.

"Están atacando a una niña que no tiene voz", tal y como sentencia Rosa, con amargura. "Esto es un disparate".

- ¿Por qué la están atacando?

- Rosa: Mi hija no fue la inductora. Ellas tomaron una decisión fatal, pero la tomaron juntas. Punto y final. Ellas tomaron la decisión juntas. Hay un testigo que las vio manipulándolo todo: el árbol y la cuerda.

Esta mujer asegura que en su declaración en sede policial ha apuntado a que la decisión fue tomada por ambas, de forma conjunta, debido a que las dos menores podrían mantener una relación sentimental. Tal teoría era una de las distintas hipótesis que manejaba la Policía Nacional desde el principio y de la que ha venido informando este diario.

De hecho, la investigación de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) partía de la base de se trataba de un doble suicidio, sin participación de terceras personas. La prioridad de la UDEV era averiguar qué factor empujó a las dos menores a tomar una decisión mortal y valoraban desde problemas mentales a temas sentimentales, incluso el bullying.

Esa opción situaba a Rosmed como supuesta ideóloga del ahorcamiento, ya que tenía abiertos sendos protocolos antisuicido en dos de los tres institutos en los que estudió. Ese dato contrastaba con el expediente de Sharit: no arrastraba protocolos por autólisis en su historial académico en el IES El Valle y el IES San Juan Bautista. Pero Rosa advierte de que su niña "no es una suicida" y de que las dos menores pactaron su quedada mortal, el viernes, en el parque de la Concordia.

- ¿Por qué le abrieron dos protocolos de suicidio a su hija?

- Rosa: Mi hija sí que tuvo unas cosas en el pasado, pero eso pertenece al pasado y eso está pisado. Ahora, Rosmed ya no era esa persona que fue antes. Mi niña era increíblemente feliz, dichosa, con sus defectos como todos los adolescentes, pero era una niña activa, feliz, artistaza y amiga de sus amigos.

La Consejería de Educación puede decir lo que quiera de suicidios, pero ella nunca intentó suicidarse. Eso jamás. Respeto que lo llamen protocolo antisuicidio, pero que nadie tilde a mi hija de suicida porque no lo era. Ella solo lo verbalizó porque fue víctima del bullying. Yo fui a poner una denuncia al director del instituto porque estaba sufriendo acoso escolar en el Instituto El Valle. Ahí fue donde se inició el protocolo.

Las afirmaciones que Rosa ofrece a EL ESPAÑOL se producen en una breve conversación de apenas siete minutos, tras prestar declaración en la Comisaría de Policía Nacional de Jaén. Allí ha dado a entender a la UDEV que su hija, Rosmed, de 16 años, y Sharit, de 15 años, "posiblemente" mantenían una relación que trascendía de la amistad a lo sentimental y puede que por su juventud, por miedo al rechazo de algún familiar o de la sociedad, ese miedo les empujó a ahorcarse juntas.