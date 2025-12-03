Un exanalista del FBI en Rusia ordenó atentar al grupo neonazi cazado en Castellón: eran fans del Unabomber y tenían armas

No todos los neonazis son aceleracionistas, pero todos los aceleracionistas son supremacistas blancos. Se les llama de ese modo porque su doctrina apuesta por “acelerar” el derrumbe del sistema mediante atentados y asesinatos y sembrando el caos deliberado con el objeto de precipitar una guerra racial que destruya las democracias liberales y permita levantar un etnoestado blanco sobre sus ruinas.

Aunque no se hizo público hasta este lunes, la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional llevó a cabo la semana pasada un operativo con el apoyo de la Brigada Provincial de Información de Castellón que culminó con la detención de tres presuntos integrantes de la primera célula española de la más peligrosa y extremista organización terrorista neonazi de corte aceleracionista: The Base (La Base).

Los tres varones estaban siendo monitorizados desde hacía varios meses pero la intervención se precipitó al comprobar que habían comenzado a hacer acopio de armamento. Además de cuchillos y bates, en los cinco registros que efectuaron en la provincia de Castellón se intervinieron nueve armas: siete eran de entrenamiento pero había dos pistolas con su munición.

Una imagen inédita de algunos componentes de la célula española de 'The Base'. E.E.

Lo más revelador del arsenal ideológico incautado fue el hallazgo de copias en castellano y valenciano de Mi Lucha de Hitler, junto con camisetas con la imagen de Theodore Kaczynski, más conocido como el "Unabomber". Este material refleja la sintaxis ideológica compartida por la célula: una fusión de nacionalsocialismo clásico con admiración por el terrorista "solitario" moderno.

Admiradores de Unabomber

Kaczynski —matemático de Princeton que entre 1978 y 1995 envió 16 artefactos explosivos que mataron a 3 personas e hirieron a 23— representa para los aceleracionistas un prototipo del "lobo solitario" que rechaza la sociedad de masas y actúa desde el aislamiento radical.

Su manifiesto de 35.000 palabras, titulado Industrial Society and Its Future, fue ampliamente distribuido por los medios tras amenazar con más ataques si no lo publicaban, convirtiéndolo en un texto canónico del pensamiento anti-industrial violento que inspira a células aceleracionistas. Para movimientos como The Base, Kaczynski ejemplifica la "pureza revolucionaria".

“Ya no se podía esperar más para intervenir porque sabíamos que el líder internacional de The Base —Rinaldo Nazzaro— había hecho un llamamiento hace alrededor de un mes para que perpetraran ataques selectivos”, dijo ayer el inspector que coordinó la operación dirigida desde la Fiscalía y el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional.

Una camiseta de enaltecimiento a Ted Kacinsky intervenida por la Policía Nacional. Policía Nacional

Según el oficial, se sabía además que el lugarteniente español “estaba en contacto permanente con el responsable mundial, le reportaba todos sus movimientos y recibía directrices”. En otras palabras, estaban listos ya para atentar, aunque no ha transcendido si habían elegido algún objetivo específico.

Nazzaro, el líder mundial

Rinaldo Nazzaro nació en Nueva Jersey (Estados Unidos) en los años 70, trabajó como analista y contratista para el FBI, el Departamento de Defensa y el Departamento de Seguridad Nacional (tomó parte en proyectos de inteligencia y contraterrorismo ligados a Irak y Afganistán).

En 2012 se casó en Nueva York con una ciudadana rusa y, tras pasar una pequeña temporada viviendo a caballo de Washington, Virginia y Nueva York, la pareja se mudó con sus hijos a San Petersburgo en 2018. Ese fue precisamente mismo año en que empezó a promocionar The Base bajo el alias “Norman Spear”.

Investigaciones realizadas por la BBC y otros medios de comunicación han localizado a Nazzaro viviendo en un piso de alto nivel en el centro de San Petersburgo adquirido a nombre de su esposa, y lo han mostrado en vídeos vistiendo camisetas con la imagen de Putin y lemas como “Russia, absolute power”.

Rinaldo Nazzaro, el líder mundial de 'The Base'. E.E.

Desde Rusia ha dirigido la red de campos de entrenamiento y captación de The Base, utilizando infraestructuras digitales y financieras del país. En 2025 el grupo llegó a ofrecer recompensas por atentados y asesinatos selectivos contra objetivos ucranianos, alineándose abiertamente con los objetivos geopolíticos del Kremlin.

Antiguos miembros de The Base sostienen que Nazzaro es un activo de inteligencia rusa o, como mínimo, un operador alineado con los intereses del Estado ruso, algo que el terrorista norteamericano ha negado públicamente.

Diga lo que diga, hay un patrón de coincidencia sistemática entre la agenda de The Base y la estrategia híbrida rusa. ¿Cómo iba a dirigir un antiguo analista del FBI desde San Petersburgo una red de neonazis si no fuera con el pleno apoyo de Moscú?

'The Base' en España

La célula española de The Base era un comando clandestino reclutado y adoctrinado desde Rusia para sembrar el caos en un Estado miembro de la OTAN y de la UE, bajo la cobertura ideológica del supremacismo blanco y el aceleracionismo.

Por otro lado, Nazzaro ha reconocido abiertamente que estudia y admira la eficacia estratégica de grupos salafistas como ISIS, cuyo modelo de guerra asimétrica y uso del terrorismo como palanca de desestabilización cita como referencia táctica, aunque lo adapte a la causa del supremacismo blanco.

En entrevistas y mensajes difundidos bajo sus alias, el norteamericano ha explicado que The Base aspira a construir una red descentralizada de “células” capaces de operar de forma autónoma, inspirada tanto en la guerrilla del IRA como en la estructura en enjambre de organizaciones yihadistas, que considera paradigmáticas a la hora de explotar las debilidades de los estados contemporáneos.

El fundador de The Base publicó el pasado 1 de abril en la página que su grupo terrorista tiene en VK (el Facebook ruso) un comunicado atribuido a su filial española donde alguien que se identificaba como líder en España y que firmaba como M.M. (supuestamente, el detenido David Dionís García), dejaba meridianamente claro que estaban preparados para pasar de la retórica a la acción.

Uno de los integrantes de 'The Base'. E.E.

“Como hijo de Iberia que antiguamente participaba en los movimientos social-patrióticos, puedo hablar claramente del problema del nacionalismo chovinista en España”, escribió en un pomposo inglés el líder de la célula española de The Base detenido en Castellón.

Y a renglón seguido, añadía con la misma retórica vitriólica: “Estos autoproclamados social-patriotas — ya sean parte del sistema de partidos del régimen de 1978 o grupos emergentes que se autodenominan nacionalista-revolucionarios— son solo bufones que sirven para poco más que para pronunciar discursos públicos, agitar banderas y concienciar. Ni siquiera están dispuestos a derramar una sola gota de sangre por su nación, que ya está rota, ocupada y desprovista de soberanía”.

Aunque no los mencionaba de manera explícita se refería, claramente, a ciertas formaciones de extrema derecha que sí han participado en el juego democrático. “Estos bastardos son estafadores que pretenden vivir de la retórica”, continuaba el español en su presentación pública en el grupo. “O quizá sean simplemente otro proyecto Gladio del establishment. Más adelante, proporcionaremos las pruebas necesarias.

Pero ahora, yendo al quid de la cuestión: ¿cómo podrían los jóvenes nacionalistas blancos de mentalidad revolucionaria contribuir realmente a la causa? Abogando por la secesión blanca con un alto nivel de implicación y compromiso, pasando a la ofensiva, participando en organizaciones como The Base y tomando parte en la creación de etnopueblos”.

David Dionis, el líder español

El hombre al que el juez Antonio Piña atribuye el liderazgo de la célula española tiene 24 años y ha sido descrito por el magistrado como un individuo “extremadamente violento”. De acuerdo al auto, el dinero con el que habían adquirido las armas y mantenían su infraestructura procedía de la venta al menor de marihuana y cocaína y de la propia matriz rusa de The Base.

David Dionis Gandía permanece en prisión desde el pasado día 27 de noviembre, cuando fue detenido en el marco de la Operación Cascadia junto a los otros dos miembros de la célula, vecinos también de Castellón, de 22 y 48 años. J. E. L. y D. A. F. han sido dejados en libertad provisional con cargos.

Aun así, se les imputan los mismos delitos de pertenencia a organización terrorista, captación, adoctrinamiento, adiestramiento con fines terroristas y tenencia ilícita de armas, el juez no ha apreciado el mismo nivel de peligrosidad ni riesgo de fuga.

Fuentes cercanas a la investigación apuntan que algunos de los miembros de la célula se movían en entornos de moteros y habían compartido espacios o eventualmente socializado con ultras locales. Esas mismas fuentes sitúan a David Dionis Gandía como conocido de parte del entorno de lo que en su día fue el ecosistema próximo al antiguo partido de ultraderecha España 2000, una formación valenciana cuyo universo político y social ha solapado históricamente hinchadas ultras y grupos neonazis implicados en agresiones y delitos de odio.

España 2000 fue durante dos décadas uno de los principales referentes de la extrema derecha valenciana: combinó actividad institucional con una densa red de peñas futboleras, colectivos de acción directa y conexiones con militantes implicados en la Operación Panzer, que destapó en 2005 una trama neonazi con tráfico de armas y vínculos con militares en activo.

Uno de los miembros de 'The Base' detenidos este lunes por la Policía Nacional. Policía Nacional

¿Habían conseguido hasta la fecha extenderse por España desde Castellón? Según ha dicho hoy en la Cadena Ser el inspector de la CGI que ha coordinado la operación, “intentaron sin éxito crear nuevas subcélulas dependientes de la célula principal, pero el líder era una persona bastante cautelosa que seguía un proceso de selección que atravesaba varias fases. Los jóvenes a los que intentaba reclutar no seguían adelante bien porque se echaban atrás cuando descubrían que el compromiso involucraba perpetrar atentados terroristas, bien porque no reunían el perfil que estaban buscando”.

El responsable policial de la Comisaría General de Información ha precisado que intentaban siempre “captar jóvenes con problemas de socialización, con familias desestructuradas o inestables psicológicamente. Toda la captación se realizaba online así que el fenómeno ha sido tratado como una subcultura digital muy difícil de detectar”.

Los investigadores han podido documentar que la célula española no se limitaba a hacer acopio de armas. Siguiendo las directrices impartidas por Nazzaro, habían realizado ya entrenamientos tácticos. Acostumbraban asimismo a salir armados a la calle.

El sumario precisa que los tres integrantes de la célula habían tomado parte en “múltiples actos violentos” previos. Así, por ejemplo, se desplazaron a Madrid en cierta ocasión “para localizar y dar una paliza a una persona por simple venganza”. La Audiencia Nacional no alberga la menor duda de que estaban determinados a actuar de forma violenta contra alguna clase de objetivo.

Los objetivos de 'The Base'

En consonancia con los postulados de The Base y del aceleracionismo supremacista, los neonazis castellonenses demonizaban a los antifascistas y a la izquierda en general, pero también a los migrantes, a las comunidades musulmana y judía, a la población negra, las minorías étnicas y los colectivos LGTBI, a quienes suelen presentar como punta de lanza de un supuesto complot globalista contra los blancos.

En su narrativa, las fuerzas de seguridad, los jueces, los periodistas y los cargos electos que sostienen la democracia liberal forman igualmente parte del sistema que pretenden destruir, lo que los coloca en el mismo nivel de objetivo legítimo que una mezquita, una sinagoga o un centro LGTBI.

En clave operativa, y atendiendo a su absoluto alineamiento con la doctrina nihilista de Nazzaro, los posibles objetivos de la célula española encajarían dentro de un abanico que va desde militantes antifascistas o rivales ideológicos concretos (como su agresión “por venganza” en Madrid) hasta infraestructuras críticas o espacios asociados a migrantes, minorías religiosas o colectivos LGTBI, seleccionados no tanto por su valor militar como por su capacidad de sembrar miedo y polarización.

El líder mundial de 'The Base', Rinaldo Nazzaro, E.E.

Claro que tras su proyecto supremacista hay otra agenda más fría y geopolítica. Varios centros de análisis llevan años señalando que Moscú utiliza a grupos neonazis y de ultraderecha como herramientas de guerra híbrida para desestabilizar a sus adversarios, especialmente en Europa y Norteamérica.

Informes recientes del Soufan Center, del ICCT y de otros think tanks documentan cómo Rusia ofrece refugio, infraestructura digital, facilidades financieras e incluso incentivos económicos a organizaciones como The Base, al tiempo que las anima a dirigir sabotajes, atentados y campañas de polarización contra países de la OTAN.

El aceleracionismo, desde hace años

Por otro lado, no es la primera vez que los servicios españoles de información e inteligencia detectan ecos criminales del terrorismo aceleracionista en el país. En los últimos años ha habido algunas operaciones y alarmas vinculadas a jóvenes radicalizados en el ecosistema digital global de filiación igualmente aceleracionista.

Así, por ejemplo, en septiembre de 2020, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra arrestaron en La Pobla de Cèrvoles (Lleida) a dos hombres españoles de 30 años que se habían aislado deliberadamente en masías rurales durante el confinamiento con un objetivo preciso: crear una "milicia blanca" para prepararse para "guerras raciales" contra población "no blanca".

Ambos admiraban explícitamente a Brenton Tarrant (Christchurch, 2019) —cuyo atentado se ha convertido en un icono del aceleracionismo mundial—, Anders Breivik (Noruega, 2011) y Theodore Kaczynski (Unabomber). Dos años antes de su detención, habían publicado un manifiesto titulado Iron pill y un proyecto de vida heroico en el foro burbuja.info, donde predicaban la creación de milicias blancas y animaban a imitar la vida austera y autogestionada del Unabomber.

Los investigadores encontraron manuales de creación de armas, manuales de explosivos, material de odio racista, homófobo y misógino, y literatura sobre la supuesta "conspiración mundial para sustituir la raza blanca". La detención se precipitó cuando uno de ellos planeó drogar y violar a una mujer en El Campello (Alicante).

El caso fue reportado posteriormente en el Europol TE-SAT 2021 como un ejemplo de "terrorismo de extrema derecha" en España vinculado a "comunidades online de violencia transnacional" con ideas aceleracionistas.

Este mismo año, se han dado otros dos casos que han sido investigados como posible terrorismo pero que representan una manifestación distinta del aceleracionismo: no se trata ya de células estructuradas, sino de amenazas digitales masivas que funcionan como herramientas de pánico social y radicalización de menores, vinculadas a grupo 764, una red satánica-aceleracionista descentralizada que opera en plataformas de videojuegos y chats clandestinos.

En febrero de 2025, la Guardia Civil detuvo a Hugo Figuerola P., de 23 años, vecino de Turís (Valencia), después de que enviara correos amenazando con realizar tiroteos masivos y ataques con explosivos a centros escolares de la Hoya de Buñol. El email, recibido el 27 de febrero, afirmaba: "Hoy planeo ir a todas las escuelas que se enumeran en este correo electrónico y matar a tantas personas como sea posible. Ya he colocado varias cosas en todas las escuelas incluidas. Estaré armado con varias armas de fuego y mataré a tantas personas como sea posible".

La amenaza afectó a 27 centros educativos en seis municipios (Chiva, Buñol, Yátova, Siete Aguas, Turís, Cheste) y provocó el desalojo de 11.314 alumnos y la activación de protocolos antiterroristas.​

Un integrante de la célula española de 'The Base'.

Figuerola se identificaba como miembro del grupo 764 y utilizaba pseudónimos como "HarmNation", "Neo764", "NeoHitler666" y "Granelero666". Su perfil digital revelaba afiliación simultánea a la Orden de los Nueve Ángeles (O9A), grupo 7667, y vínculos con tortura animal y distribución de material pedófilo.

La Guardia Civil consideró que no había intención real de ejecutar la amenaza, aunque procedió al desalojo por precaución. El conseller de Educación valenciano aseguró que Figuerola tenía "las facultades mentales trastornadas" y antecedentes psiquiátricos documentados.

Exactamente nueve meses después, el 27 de noviembre de 2025, un nuevo remitente vinculado a grupo 764 envió un correo a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) que rezaba: "Soy canario e integrante del grupo 764 y este jueves iré a hacer una masacre en la ULPGC, voy a ir armado con mis AK-47 para fusilar a tantos godos como sea posible y luego me suicidaré como parte de un sacrificio de sangre para mi señor Achaman-Satanás".

El desalojo de facultades de Ciencias Jurídicas y Económicas del campus fue preventivo. No se confirmó arresto público, y la universidad no otorgó credibilidad a la amenaza, aunque se activaron protocolos de seguridad con Policía Nacional, UIP y UPR.

Lo interesante es que ambas amenazas (reales o inventadas) hacían referencia al grupo 764, una red aceleracionista satánico-neonazi fundada en 2021 por Bradley Chance Cadenhead en Stephenville, Texas. El nombre proviene del código postal 764 de la localidad. Adoptan explícitamente ideología aceleracionista, pero la pervierte mediante satanismo teísta y la explotación sexual infantil.

Mientras que The Base busca atentados selectivos coordinados, el grupo 764 aspira a "acelerar el caos" normalizando la violencia mediante la radicalización psicótica de menores, convirtiéndolos en perpetradores de autolesiones, homicidios y suicidios grabados en vivo. La unidad territorial de la CGI en las Canarias continúa investigando el incidente de la pasada semana.