Arrién, el 'súperabogado' de 41 años que defiende a Mouliaá, a ex Miss Asturias y a la becaria de Cano: "Se enfrentan a titanes"

Alfredo Arrién (Madrid, 1984) jugaba de pequeño a representar juicios penales. Lo suyo es cien por cien vocacional, quizá ayudado por la circunstancia de que su padre y sus tíos fueran abogados. También ejerció su abuelo, quien además también fue juez, y también su bisabuelo.

"Jugaba a juicios penales, y siempre del lado de los más débiles. No sé por qué me decanté por esa especialidad. Te guías por lo que más te puede gustar. Se trata de una parcela más hablada que escrita, con esos alegatos..."

Es consciente de que la explicación "es un cliché, pero para mí Penal es lo más bonito del Derecho. Se romantiza un poco eso de los Derechos Fundamentales, sacar a alguien de la cárcel...", estima a El ESPAÑOL.

Los ejemplos cinematográficos, a continuación, son suyos. Erin Brockovich, "del lado de los débiles frente a una gran corporación", o el de Keanu Reeves "en 'Pactar con el diablo'". Con esos alegatos finales que lograban ganar los casos.

Hoy a sus 41 años, es el letrado de tres de los casos más mediáticos del momento con tres mujeres en el ojo del huracán. El de Elisa Mouliaá contra Íñigo Errejón; el de la defensa de Claudia Montes, exMiss Asturias, frente a Koldo García, y de Lesly Ochoa, la becaria de 'Malinche', ante Nacho Cano.

Pregunta.- ¿Qué tienen en común los casos de estas tres mujeres?

Respuesta.- Que son mujeres vulnerables que se han enfrentado a titanes a nivel judicial, y que poco a poco la opinión pública ha ido cambiando la idea que tenía de ellas. Al principio, para casi todos eran tres locas que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo.

No es de extrañar que en una de las paredes de su despacho haya un retrato suyo, "no al uso", especifica. Se lo pintó un amigo suyo, Jorge Vela Tudela. En él, aparece la escena de la comisaría entre Batman y el Joker de 'El Caballero Oscuro' de Christopher Nolan.

Arrién explica la pintura: está de pie, entre ellos, "porque a mí me contrata el Joker como mediador, porque se va a querellar contra Batman". ¿Es posible mediar ahí, cuando a continuación, en el metraje de Nolan, Batman le propina una paliza mientras el Joker se ríe?

"Cada caso, cuanto más difícil es, supone un mayor reto profesional y más motivación", contará después el abogado.

El perfil recurrente

"En el caso de Elisa Mouliaá", continúa, "ha ido callando bocas; Claudia Montes también, y en el de Lesly Ochoa, ha sido atacada por haters hasta por su origen étnico o su físico"

Al final, considera, "son tres personas muy vulnerables que tenían por delante un procedimiento que nadie creía que podrían ganar o que podría defenderlas".

Las tres acudieron a su bufete "con la única intención de intentar defenderse. Fíjate que eran víctimas, pero socialmente las han repudiado y les han hecho y dicho de todo. Este perfil de las tres me ha acompañado en mi carrera".

En este punto, el penalista se remonta a un caso de hace años que le recuerda a estos tres casos. "Fue hace años, cuando defendí a una prostituta a la que había agredido sexualmente un policía. Un procedimiento en el que hay una persona muy vulnerable contra otra con cierto poder".

Alfredo Arrién, posando para EL ESPAÑOL, ayer, en su despacho. David Morales

Esto, para él, "es lo más bonito del derecho: que la justicia es igual para todos, y aunque normalmente la justicia es una serpiente que muerde al descalzo, no en ciertas ocasiones ocurre. Aunque no seas tan fuerte o poderoso, puedes defender tu integridad y pueden darte la razón. Y esto es el común de estas tres mujeres".

El caso de Elisa Mouliaá "ha demostrado que el paladín del feminismo [Íñigo Errejón] acaba luchando contra su propia ley". Porque la vida es "muy paradójica". Un viaje desde el 'hermana yo sí te creo' a convertirse finalmente "en el principal opositor que ahora lucha contra su propia ley", valora el letrado.

Alfredo Arrién recuerda el momento en el que, testificando ante el juez instructor, Adolfo Carretero, "éste le preguntó expresamente a Errejón por su defensa a esa Ley del Sí es Sí, porque él fue uno de los promotores. Y Errejón contestó que sí, pero que cuando lo propuso, él no era víctima, y que ahora se tenía que defender".

El caso de Elisa Mouliaá, considera, "ha demostrado que ha habido una lucha feminista para buscar votos. Igual que hizo Irene Montero, y Sumar y Podemos. Este procedimiento va de que unos buscaban votos feministas, pero en la vida real veían a la mujer como un objeto sexual".

P.-¿Y sobre el caso de Lesly Ochoa?

R.- Lo único que puedo decir es que ese caso es que es muy interesante. Algún día se estudiará en las universidades.

La canción de Lesly

P.- Usted se hizo mucho más conocido tras aquel vídeo, graciosísimo en conjunto, en el que sale junto a Lesly, a la salida del juzgado. Ella se puso a cantar 'Lucha de Gigantes'. Aquello se viralizó.

R.- La historia vino porque cuando fue a declarar, ella quería decir luego a la prensa lo que había vivido, pero Nacho Cano se había querellado ya contra Lesly y yo le recomendé que no hablara.

Así que "le dije que lo que podía hacer era recitar una poesía o cantar una canción. A Lesly le pareció una idea excelente y escogimos esa canción, porque la letra encajaba con lo que estaba viviendo".

Resume el abogado lo que pasó a continuación. "Del drama se pasó a la mejor comedia. Ese canutazo tan emotivo... al final de ese dramón se pasó a las risas. El ciudadano de a pie nos conoció por ese meme. Hice un buen trabajo de comunicación, porque hoy se conecta con los jóvenes a través de los vídeos cortos".

No obstante, precisa que con esa estrategia "tampoco estoy inventando nada: Lesly salió cantando y Ruiz Mateos salía hace muchos años disfrazado de preso con el nombre de 'Boyer'".

Con respecto a Claudia Montes, la exmiss Asturias, Arrién la defiende de la querella que le interpuso Koldo García tras acusarle ésta de un presunto acoso sexual. "No conciliamos", indica el letrado, explicando el paso previo a la demanda en el que las partes trataron de llegar a un acuerdo para evitar el juicio.

El abogado penalista, atendiendo a EL ESPAÑOL. David Morales

"Hemos presentado una cuestión de competencias, al entender que debe ser el juzgado de Madrid el que acoja el juicio, y está sustentándose. Aunque dada la situación de Koldo [se encuentra en prisión preventiva], no sé si finalmente la interpondrá porque es el menor de sus problemas".

Alfredo Arrién, como abogado de Claudia Montes, la acompañó a principios de noviembre en su comparecencia en la Comisión de Investigación del Senado. "Desveló mucho. Ella era una militante de base... y salió aplaudida por el PP. Para el PSOE, está muerta".

Caso Atalaya

Como letrado ha ejercido como defensa o acusación en otros procesos penales enormemente mediáticos y generadores de cierta fractura social. O al menos, de disyuntiva social. Es por ejemplo el Caso Atalaya, en el que Arrién defendió a la familia de Nelson Ramírez, fallecido a consecuencia de los disparos que Pepe Lomas le propinó con una escopeta cuando sorprendió a Ramírez en su casa.

"Fue un juicio muy jodido. Pero es que en España la autotutela no es necesaria. En el Estado de Texas, que es enorme y no hay suficientes fuerzas y cuerpos de seguridad para llegar a todas partes, prevalece el precepto de stage your ground (defiende tu posición) haciendo uso de las armas".

Pero es que eso, considera, "no ocurre en España, donde en 2 o 3 minutos hay una patrulla policial que acude y desde hace un siglo la legítima defensa se va limitando cada vez más". En ese juicio, además, "se introdujo un relato que no era cierto, como que Nelson llevaba una motosierra".

Al final "pude demostrar que no, que no era como se había contado. Pepe Lomas le disparó y no se sabía si la víctima estaba allí para robar, para cobijarse o para pedir comida. Y si con el Caso Mouliaá están presentes las filas de Sumar, aquí estaban las de Vox, que querían hacer prevalecer eso del stage your ground".

Arrién, de 41 años, es letrado en los casos penales más mediáticos de os últimos tiempos. David Morales

Otro caso enormemente mediático, por su repercusión social, es el de la menor violada, presuntamente, por un falso mena en Hortaleza. Arrién representa a la menor. "Este caso es fácil, porque ha quedado suficientemente acreditado que el acusado la agredió brutalmente".

Subraya que Vox "también ha intentado personarse, pero no se lo han permitido porque la víctima es una menor. Y por muchas ganas que tenga Vox de atacar el tema de la inmigración, prevalece el interés superior de esa menor. Y al final, te encuentras a la opinión pública totalmente polarizada".

El caso Deferr y la cancelación

También se ocupa Alfredo Arrién del caso Gervasio Deferr. El exgimnasta español y bicampeón olímpico (oro en salto de potro en Sídney 2000 y Atenas 2004, plata en suelo en Pekín 2008), fue acusado en 2024 por una mujer de abuso sexual durante su etapa de entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Barcelona.

"Deferr se enfrentó a El País, por publicar esa carta en la que, de manera anónima, sin fecha ni denuncias previas, le acusaban de agresión sexual", dentro de unos presuntos hechos que, de ser ciertos, ya habrían prescrito.

"Aquello le supuso la cancelación de una serie sobre su vida en A3 Media, que muchos clientes se dieran de baja de su gimnasio... le provocó daños psicológicos, emocionales y económicos", explica el abogado.

"Solicitamos una rectificación a través de una querella y el 15 de diciembre tenemos el acto de conciliación. Me gustaría que sean conscientes y que se allanasen, porque no contrastaron con Gervasio. No se lo merecía", resume.

"Ha sido un deportista de élite, brillante, incansable, que ha pasado por el infierno de las drogas, que se ha rehabilitado, que trabaja todos los días 10 horas y que ha dado mucho a España. Y con ese espíritu de lucha que tiene, me dijo que quería hacer algo más".

Alfredo Arrién, junto al cuadro que lo autorretrata como mediador entre el Joker y Batman. David Morales

Juntos han puesto en marcha" una propuesta legislativa, conocida como la Ley Deferr, que está en trámite parlamentario, para que la cancelación no sea gratuita. Porque una cosa es una denuncia con nombre y apellidos, como la de Errejón, y otra es que te cancelen por una denuncia anónima, porque se está desprotegido".

P.- ¿Qué cree que hay más hoy, una politización de la justicia, o una judicialización de la política?

R.- Hay una gran independencia judicial, al margen de lo que piensen los jueces en su ámbito privado. Tenemos uno de los mejores sistemas judiciales del mundo, y no lo apreciamos bien. Hay un enorme compromiso social en el ámbito de la justicia.

El abogado señala lo que considera que es el problema real del ámbito judicial. "Fiscales y abogados están híper saturados de trabajo. El único problema, creo, son los retrasos judiciales, porque no hay más medios. En Madrid se detiene a 60 personas al día y hay tres jueces. Y aun así, es un sistema eficaz y democrático".

Porque, sostiene, "aquí en España se ha juzgado al PP, al PSOE, a la Corona... no hay nadie intocable. Pero, lamentablemente, en los últimos años estamos viendo como el Poder Judicial se ha convertido en un arma arrojadiza. Un juez tiene la obligación de dar trámite a los procedimientos, pero también vemos como hay procedimientos que son instrumentales. Se usa al Poder Judicial como ariete político".