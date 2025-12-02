"Mi niña fue manipulada y drogada": el padre de Sharit afirma que Rosmed "influyó" a su hija para ahorcarse en Jaén

La madre de Sharit, una de las dos adolescentes cuyos cuerpos sin vida aparecieron ayer en el parque de la Concordia de Jaén, junto a varios familiares durante el minuto de silencio que este lunes ha secundado el Ayuntamiento jiennense José Manuel Pedregosa / EFE

Sharit conoció a Rosmed en el Instituto El Valle en el año 2023. Por aquel entonces, los docentes de ese centro ya mantenían un seguimiento sobre Rosmed porque tenía abierto un protocolo antisuicidio en su anterior instituto: el Santa Catalina. Las dos menores conectaron desde el principio, debido a que Sharit llegó a Jaén desde Colombia y se vio identificada con su nueva amiga porque compartían raíces.

Ahora la Policía Nacional explora la posibilidad de que ese vínculo permitiera a Rosmed “influir” en Sharit, hasta el supuesto extremo de convencerla para suicidarse junto a ella, colgándose de un árbol en el parque de la Concordia de Jaén, durante la madrugada del viernes al sábado.

“Desde el principio se maneja el suicidio como principal hipótesis y se empieza a descartar el bullying”. “Una chica tenía problemas psicológicos y la otra podría ser más voluble, tener una personalidad más influenciable”, tal y como apuntan fuentes policiales a EL ESPAÑOL. “Una menor ha podido influir en la otra, como amigas del alma que eran”.

Tal hipótesis es plausible para Alexander, el padre de Sharit, golpeado por una tragedia que ha conmocionado a todo el país: el doble suicidio de Rosmed, de 15 años, y de Sharit, de 16 años. “Mi niña fue manipulada”, sentencia el cabeza de familia. Incluso afirma que “fue drogada y sedada”, para aceptar colocarse una soga al cuello para tomar una decisión drástica, sin vuelta atrás.

La autopsia deberá esclarecer si esta menor de edad pudo ver influenciadas sus facultades volitivas y su capacidad para discernir la realidad y tomar decisiones, por la ingesta de alguna sustancia. Ese factor podría ser el único que apuntara en la línea de la teoría que mantiene este colombiano de que aquí “no hay un suicidio perfecto”, pactado por dos menores de edad, sino “un homicidio perfecto”.

De momento, Alexander ha acudido este martes a la Comisaría de la Policía Nacional para entregar el portátil de su hija, para que lo analicen los miembros de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violentas (UDEV), para conocer las últimas búsquedas que realizó su hija en internet y las conversaciones que mantuvo con su amiga, Rosmed, por redes sociales. “Para llegar al fondo de esta huevonada”. “Sharit no se suicidió, hay terceras manos y punto”.

La Comisaría de Policía Nacional en Jaén.

Este diario se ha puesto en contacto varias veces con Asmed, el padre de Rosmed, pero no ha respondido a las llamadas. El silencio que de repente guarda una familia, contrasta con el interés de la otra por llegar a conocer el motivo que llevó a estas dos chiquillas a ahorcarse. En esa clave se mueve la UDEV. En primer lugar, quiere averiguar qué factor empujó a las dos menores a tomar una decisión tan trágica, desde problemas mentales, a temas sentimentales o de acoso escolar, entre otras variables.

"Hay que confirmar que no hubo terceras personas que llevaron a las menores a una situación límite, para atentar contra su propia vida", apunta otra fuente policial. En segundo lugar, la investigación pretende establecer qué rol desempeñó cada una de las menores en el doble ahorcamiento. “Tiene que haber un nexo de unión muy íntimo entre ambas menores, incluso de sumisión”, subraya esta fuente policial. “Una de las madres afirma que cuando llegaron al parque y encontraron a sus hijas, estaban dadas de la mano. Hay que ver si una influyó en la otra en la decisión”.

Aquí es donde podrían entrar en juego los alter ego al estilo manga que ambas tenían en sus redes sociales y que la UDEV está analizando al milímetro. Rosmed, de 15 años, con supuestos antecedentes de acoso escolar y problemas de salud mental que derivaron en protocolos de autolesiones, abiertos en dos de los institutos por los que pasó, el IES Santa Catalina y el IES El Valle, se hacía llamar Chara: una diosa griega similar a Herme, uno de los doce Olímpicos, el mensajero de los dioses, protector de viajeros, comerciantes, pastores y ladrones.

A través del avatar de Chara, daba rienda suelta a sus grandes dotes artísticas, dibujando y creando contenido gráfico. Mientras que Sharit, de 16 años, tenía el alter ego de Shannax, con el que solía aplaudir cada dibujo de Chara. Siempre tenía un halago. Tal detalle evidencia admiración y el posible rol de Rosmed por encima de Sharit. De ahí que los investigaodres mantengan abierta la posibilidad de que la chica de 15 años supuestamente "sugestionó" a la de 16 años, o “pudo tener la capacidad de convencer o arrastrar a su amiga para ahorcarse con ella”.

Todo ello, a la vista de que Sharit no había sufrido acoso escolar y no tenía problemas psicológicos ni de integración vinculados con su adaptación a vivir en un país nuevo desde 2022. Así lo corrobora Alexander: "Rosmed ejerció muchísima influencia sobre ella, demasiada. ¿Por qué? Porque mi hija era una niña muy noble y la otra niña tenía problemas".

Las dos menores se quitaron la vida en el parque de la Concordia en Jaén. Efe

Alexander apoya sus sospechas en un dato relevante: Sharit había hecho planes a corto plazo tras quedar el viernes con Rosmed, antes de ahorcarse ambas en un ábrol frondoso y boscoso del parque de la Concordia. "Era una niña completamente feliz, de lo más feliz del mundo. Usted cree que una chica de esa edad que está aburrida, nos va a pedir permiso para salir el viernes, a las seis de la tarde, para ver a su amiga, y que antes de irse se va a dejar hechos los deberes del lunes".

"Además, mi hija tenía planeado verse con otra amiguita el fin de semana y el domingo había quedado con su novio". Pero esa cita nunca se produjo porque los padres de Rosmed, al no saber nada de su hija, sobre las once de la noche del viernes, junto a otros familiares, comenzaron a hacer batidas buscando a su chiquilla, conscientes de la volatilidad de su conducta. A esta búsqueda desesperada se sumaron los papás de Sharit y a la una y media de la madrugada, se confirmó la tragedia: estas amigas inseparables, se habían ahorcado.

- ¿Cuándo comenzó la supuesta influencia de Rosmed sobre Sharit?

- Alexander: Cuando llegamos a España en el 2022, mi hija entró en 2023 en el Instituto El Valle de Jaén y allí estaba estudiando Rosmed, una niña que también tenía papás colombianos, así que hizo amistad con ella. Tenían el vínculo de la nacionalidad. Ahí empezó a ejercer influencia sobre Sharit, con los collarcitos y cosas así.

Los datos periféricos recabados hasta ahora por la UDEV dan la razón a este padre que ha visto cómo se vienen abajo su familia y sus planes de futuro, sustentados en una clínica de estética y belleza, en la que ofrecen tratamientos corporales para eliminar grasa; limpiezas faciales; fototerapia; microblading o realizan masajes relajantes con Reiki. De hecho, la propia Sharit, tras culminar sus estudios de la ESO, se matriculó en un módulo de peluquería en el IES San Juan Bosco, para encarrilar su salid al mercado laboral dentro del negocio familiar.

La fachada del IES San Juan Bosco de Jaén en el que cursaban sus estudios las dos menores fallecidas.

Otro plan más de futuro frente a su mejor amiga, Rosmed, que dejó de acudir a las clases de ese módulo en el IES San Juan Bosco, durante la primera semana de curso, debido a que no podía afrontar los gastos de material.

"Mi hija era una niña muy segura, a mi niña no le afectaba el acoso ni ninguna huevonada en la vida". "Mi hija nunca tuvo un protocolo abierto por ningún motivo en los institutos donde estudió". "Ni en Colombia donde nació ni en España". "Jamás mostró una conducta extraña en casa ni dio señales de suicidio", insiste Alexander.

- ¿Qué es lo último que sabe de la investigación de la UDEV?

- La Policía Nacional va a revisar la habitación de mi hija porque quiero que se lleven todo lo que que encuentren para localizar cualquier pista para llegar a la verdad de esta mierda. Nosotros estamos convencidos al cien por cien de que esto no es un suicidio. Aquí hay terceras manos y por eso quiero facilitar todo lo posible la investigación para llegar a la verdad.

- ¿Y cuál es esa verdad?

- Manipularon a mi hija y cuando la colgaron ahí estaba inconsciente. Eso no lo hizo jamás en plena consciencia ni tampoco existe la más remota posibilidad de que decidiera esa huevonada [ahorcarse]. Eso lo tengo clarísimo y me hago matar por eso.