Mónica, española trabajando en Dinamarca: "Mi nómina es de 4.200 € y no soy ni ministra ni tengo una posición alta..."

Antes de llegar a Dinamarca, Mónica Mudarra fue a la universidad, pero no la terminó. Allí estudió dos años de economía. Luego se fue a Dinamarca de vacaciones en 2006. Se enamoró de Copenhague, pero ahí quedó todo, hasta 2008. Fue ahí cuando su marido y ella, que trabajaban en Marina D´Or, oyeron que venía la crisis.

A su marido, chef vasco y estrella Michelin, se le ofreció abrir un restaurante español allí en Dinamarca. Fue el 21 de octubre de 2008 cuando fueron allí. Algo muy importante cuando se va a Dinamarca es tener el CPR que es el Registro Central de Personas. En esa época era difícil ir allí sin un contrato de trabajo. Llegaron allí tras casarse y estando ella embarazada de seis meses.

"Automáticamente si Javi ya tenía el CPR, yo también lo tenía y mi hijo también. Con el CPR ya puedes buscar trabajo, te puedes registrar como en Hacienda. Mis primeros meses fueron duros porque vine con un bebé y hasta que el niño no se registró en una guardería yo no pude trabajar en sí, yo estuve tres meses aplicando, mirando hoteles y al final a los ocho meses mi hijo empezó a ir a la guardería y yo empecé a trabajar en un hotel", explica Mónica en conversación con EL ESPAÑOL.

Mónica Mudarra en Copenhague. Cedida

Trabajo y conciliación

Comenzó a trabajar en el desayuno de un hotel céntrico. "Yo siempre me he dedicado mucho al mundo de Guest Relations, de la hospitalidad y todo eso. Era una buena forma de aprender el danés". Comenzó trabajando por horas, en un trabajo bien pagado por lo general y que le fue bien: "Hablé con gente danesa y me dijeron que allí mientras mi hijo vaya a la guardería siempre tienes que trabajar turnos de mañana".

Eso le ha llevado a buscar trabajos en hoteles en desayunos. Al principio comenzó como camarera, pero con sus años de experiencia pasó a ser supervisora, ha estado en muchos hoteles en Copenhague y tiene el título de manager.

"He tenido muy buena posición porque he estado de asistente de Food and Beverage en un hotel de cinco estrellas, pero era un poquito estresante", explica Mónica. Siempre ha tratado de priorizar tener su vida laboral y su vida familiar.

Actualmente trabaja en el Nimb Hotel uno de los mejores hoteles de Copenhague, de cinco estrellas. "Me dedico a los almuerzos, soy como la Guest Relations, pero a la vez también me encargo de los almuerzos de los ejecutivos, de los VIP, de los meetings de cuatro o cinco personas de banqueros..."

Mónica Mudarra en el hotel en el que trabaja. Cedida

Mónica notó muchas diferencias entre los países, sobre todo a nivel laboral: "Se respeta mucho la conciliación, dan prioridad a las mujeres a que tengan trabajo de mañana a jornada completa. Una jornada normal sería de 07:00 a 15:00. Terminas, te vas a tu casa, puedes estar con tus hijos, les crias, les das de comer y pasas tiempo con ellos. Eso es calidad, más que el salario".

Nostalgia por España

Lo que más echa en falta de España: "La comida, la familia, los amigos, el tardeo... Aquí es muy rutinario, tú trabajas y por la tarde estás con tu familia. Tienes que hacer tú el decir de hacer algo diferente. Nosotros vemos mucho la televisión española y cuando vemos que la gente se sienta en la terracita, pues eso se extraña".

La adaptación fue complicada en los inicios, puesto que llegaron en octubre. "Lo que peor llevo es la oscuridad y que es todo muy caro. Estamos en ese periodo que a las 15:30 de la tarde ya es de noche, siendo valenciana eso te tira para atrás. Pero los daneses son muy abiertos en ese sentido, son muy buena gente, pero primero ellos y después los demás y eso les honra".

Explica que allí priorizan a los daneses sobre el resto, protegiendo lo suyo. "Si tú quieres aprender el idioma y llevas al colegio normal y no el internacional a los hijos eso lo aprecian. Está claro que tú el primer o segundo año no vas a hablar danés, porque es un idioma muy difícil, de hecho el gobierno te busca clases para que tú empieces a estudiar el danés y ellos eso lo valoran mucho".

"Mi nómina es de 4.200 euros, estoy muy contenta y no soy ni ministra, ni tengo una posición alta. Es mucho dinero y te da la opción de poder ahorrar, viajar. Si quieres irte a Japón ahorras un par de meses y te vas con tu familia. Eso en España a día de hoy no es posible. Yo todos los meses me ahorro unos 1.300 euros porque tengo mis gastos y me gusta cuidarme", explica la castellonense.

Coste de vida danés

Sobre el coste de vida, Mónica explica: "Es muy caro, para nosotros los españoles lo notamos, pero aquí está bien. Una comida normal un sábado de los 100 euros no baja. En el hotel a veces veo facturas de 2.000 euros".

Respecto a la barrera del idioma, Mónica explica que no es necesario aprender el danés, pero se agradece: "Aquí con el inglés te puedes manejar, muchos americanos vienen y el segundo idioma que hablan aquí es el inglés, te puedes defender, pero si quieres tener un puesto más elevado o de mayor responsabilidad tienes que saber danés. Por ejemplo los médicos tienen que hablarlo, no es obligatorio saberlo, pero recomendable"

Para Mónica existe una gran diferencia en cómo se usan los impuestos entre Dinamarca y España: "Pagamos muchos impuestos, pero se ve a dónde van. Aquí nunca hemos pagado libros, todo el material es gratis, les regalan un iPad, un ordenador, todos los impuestos los ves, los pagamos pero ves a dónde van. Están arreglando todo el tiempo las carreteras, los metros están súperbien".

Además en Dinamarca la educación es premiada: "Te pagan 800 euros por ir a la universidad, todo el mundo quiere ir a estudiar. Invierten en ti, viene mucha gente de fuera, de Nepal, pero no es tan fácil para ellos, porque tienen que trabajar durante dos años para entrar en la universidad y poder beneficiarse de esa ayuda. Pero los europeos tienen el mismo beneficio que los daneses".

Copenhague en Navidad. Cedida

"Yo he ayudado a muchos españoles a buscar trabajo, pero siempre hay que venir con dinero y con algún puesto de trabajo mirado. No puedes venir aquí a la aventura, porque es un país muy caro, en el que los primeros meses son muy duros. Lo recomiendo con cabeza, tiempo y planificación", comenta Mónica.

Para españoles recién llegados allí hay mucho trabajo en hoteles, ya que Copenhague se ha convertido en una ciudad muy turística. "Siempre recomiendo trabajar en hoteles, porque no es lo mismo trabajar en restaurantes que en un hotel o una compañía, porque cuando trabajas en un hotel te pagan la pensión privada y es mucho dinero". También habla de la posibilidad de volver a España: "Mi idea es volver cuando me jubile".