Una de las 2 menores de Jaén "verbalizó que quería morir" y la Policía indaga si "sugestionó" a su amiga para ahorcarse juntas

Eran compañeras en el Instituto San Juan Bosco de Jaén. Una solo tenía 15 años y la otra, 16. Tenían toda la vida por delante. No es un cliché. Esta es la dura y pura realidad de esta historia que se escribe en pasado y con un gran dolor para las familias de ambas adolescentes que "cursaban un módulo de peluquería". Dos menores de edad que "eran muy buenas amigas" y se suicidaron juntas, durante la madrugada del viernes al sábado, en el parque de la Concordia de la capital jiennense.

"Parece ser que una de las menores de edad tenía episodios anteriores de autólisis o verbalizó que se quería quitar la vida porque sus padres salieron a buscarla al ver que no regresaba a casa", tal y como explican a EL ESPAÑOL fuentes solventes conocedoras de la tragedia. "Esta menor podría haber arrastrado a la otra a quitarse la vida".

La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional tiene varias líneas de investigación abiertas, partiendo de la base de que se trata de un suicidio doble, por lo que todo el trabajo se centra en saber el desencadenante de esta terrible decisión. Este diario ha podido saber que esta tragedia comenzó a escribirse el viernes, cuando una adolescente supuestamente le comunicó a la otra que iba a suicidarse.

Lo iba a hacer en el parque de la Concordia, "ahorcándose" en la rama de "un árbol" frondoso. La menor no escogió un espacio verde en la periferia de Jaén. Eligió una zona céntrica, próxima al conocido Hotel Condestable o a la Subdelegación del Gobierno, por donde los vecinos suelen sacar a pasear a su mascota, aprovechan para salir a correr o a tomar el aire.

Los padres de una de las menores comenzaron a "preocuparse" entre las 22:30 y las 23:00 horas de la noche del viernes, junto a otros familiares, debido a que no tenían noticias de ella y eran conscientes de sus supuestos precedentes suicidas. "Parece ser que no regresaba a casa y salieron a buscarla, rastreando la señal de su móvil". "El teléfono la ubicaba en el parque de la Concordia. Cuando llegaron se encontraron con los dos cadáveres. Tuvieron que descolgarlas y empezaron a hacerles la reanimación cardiopulmonar".

Pero ya era demasiado tarde porque habían fallecido estas estudiantes del Instituto San Juan Bosco. Un centro de Educación Secundaria con buena reputación en sus módulos de Formación Profesional y que este domingo se mostraba devastado, a través de un comunicado en su perfil de Facebook: "Hoy es un día muy duro para la comunidad educativa del IES Juan Bosco. Equipo directivo, docentes, alumnado, y familias en general, nos unimos a la terrible pérdida de las dos alumnas de nuestro centro, halladas sin vida en la madrugada del pasado sábado".

La fachada del IES San Juan Bosco de Jaén en el que cursaban sus estudios las dos menores fallecidas.

EL ESPAÑOL ha podido saber que las menores "llevaban unas dos horas fallecidas", a falta de que la autopsia determine la hora exacta de la muerte "por ahorcamiento". De forma que fueron en vano los esfuerzos de los padres de una de las chiquillas y del resto de familiares que llegaron al parque de la Concordia. Allí se vivieron escenas de dolor que no se pueden narrar, cuando el personal sanitario de las dos ambulancias que fueron movilizadas, confirmaron el deceso de ambas, a la una y media de la madrugada de este sábado.

"Todo apunta a un suicidio. Se barajan varias hipótesis, pero no hay nada definitivo. Están hablando con compañeras del instituto, amigas y familiares de las chicas y mirando sus móviles y sus redes sociales", tal y como detallan otras fuentes que también son conocedoras de unos hechos que han consternado a la capital jienense. De hecho, el Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial y un minuto de silencio que tendrá lugar este lunes.

"Se analizarán a fondo los teléfonos móviles de ambas menores de edad, el flujo de llamadas y las conversaciones que mantuvieron por WhatsApp o Instagram, antes de lo sucedido en el parque, para aclarar si una sugestionó a la otra para suicidarse". También está previsto solicitar el historial clínico de ambas, para analizar los "episodios de autólisis que han sido verbalizados por el entorno de una de las dos víctimas", con el objetivo de aclarar "si podría tener una depresión", para ahondar en una hipótesis: "Una de las menores pudo tener la capacidad de convencer o arrastrar a su amiga para ahorcarse con ella".

De momento, el área de personas de la UDEV trabaja con esta reconstrucción preliminar de los hechos, para aclarar el motivo que empujó a ambas menores a tomar una decisión tan drástica, sin vuelta atrás. Hay varias líneas de investigación. Una de ellas pretende aclarar si existía una relación entre ambas menores que iba más allá de la amistad. "Circula la hipótesis de que eran pareja", apunta otra fuente, con cautela, ya que se trata de adolescentes y la información que se recibe hay que cogerla con pinzas. "Estaban estudiando un módulo de FP de peluquería".

¿Conexión con otro suicidio?

Los investigadores de la UDEV también tienen previsto visitar el IES Juan Bosco para conocer los expedientes de ambas víctimas y entrevistarse con sus profesores, para descartar el acoso escolar como el posible desencadenante del doble suicidio. Una tercera vía que se acaba de abrir es "la posible conexión" con el suicidio de otro menor, ocurrido hace dos semanas en Jaén.

"Un chico de 15 años se pegó un tiro con la escopeta de su padre porque el matrimonio se estaba divorciando y el menor lo estaba pasando muy mal", apuntan las citadas fuentes. "Este menor era estudiante de otro instituto, pero se está investigando si conocía a alguna de estas dos adolescentes".

Esta oleada de suicidios en la capital jienense que se ha cobrado la vida de tres menores de edad en quince días, pone de manifiesto la necesidad de abordar esta problemática en las aulas, y no tratarlo como un tema tabú. El Instituto San Juan Bosco ha remarcado en su comunicado las palabras de apoyo a los padres de ambas adolescentes: "Sabemos que no hay consuelo posible en estos momentos y menos en tan traumática pérdida. A estas dos familias, rotas por el dolor, a sus compañeros, amigos de clase, y a sus docentes, la comunidad educativa del IES San Juan Bosco os enviamos un enorme abrazo".

Estas menores de edad, de 15 y 16 años, que llevaron a cabo "un suicidio doble" y "simultáneo" están siendo veladas en el mismo tanatorio. Por desgracia para sus seres queridos, permanecerán juntas hasta el final.

Pide ayuda

Si te sientes mal o conoces a alguien que necesite ayuda o que se encuentre en una situación de riesgo, puedes llamar al 024: una línea de atención del Ministerio de Sanidad. También puedes contactar con el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o con la Fundación Anar (900 20 20 10). Si prefieres hacerlo por chat, puedes acceder aquí o aquí.