Una colilla y un aislante como el del edificio del Campanar de Valencia propagaron el fuego del Hospital de Cartagena

La fachada del Hospital Santa Lucía de Cartagena ardió como un ninot de las Fallas. Aunque a muchos testigos lo que se les vino a la cabeza fue la imagen del fuego que arrasó el edificio de Campanar de Valencia, el 22 de febrero de 2024, y que se cobró la vida de diez personas.

Este miércoles, sobre las siete de la mañana, en la conocida ciudad trimilenaria no se ha producido una tragedia por la valentía de los sanitarios del Santa Lucía, para evacuar a decenas de pacientes en unos minutos, y por el trabajo de los bomberos del Ayuntamiento de Cartagena que han ido al encuentro de las llamas como auténticos espartanos.

EL ESPAÑOL ha conocido en exclusiva la dinámica que ha seguido el incendio y el posible desencadenante. A falta de lo que concluya la investigación abierta por la Policía Científica de la Policía Nacional, en la diana están el consumo de tabaco dentro del complejo hospitalario y las planchas de revestimiento aislante del edificio, por las que se han propagado las llamas a una velocidad endiablada.

"Es aventurado dar una causa segura, pero tiene pinta de un cigarro mal apagado, de esos que se fuman a escondidas en los hospitales", según explica una fuente del dispositivo de emergencias, conocedora de los pormenores de este incendio, cuyo foco estaba en la terraza del bloque número 5 del Hospital Santa Lucía, un punto al que suelen recurrir pacientes, familiares y personal sanitario, para echarse un pitillo a escondidas, a pesar de que está prohibido.

De hecho, una fuente sanitaria que trabaja en el Hospital Santa Lucía corrobora la hipótesis de que un cigarro mal apagado o sus cenizas, en contacto con la basura que hay por esa terraza o con el material que reviste la fachada, podría ser el desencadenante de este incendio: "Las primeras informaciones apuntan a una colilla como posible causa". "El fuego se habría iniciado en una de las terrazas del hospital y desde allí se propagó rápidamente por la fachada".

Personal sanitario del Hospital Santa Lucía, este miércoles, evacuando pacientes a toda velocidad durante el incendio.

Este diario ha accedido a un vídeo que ofrece un relato visual de la reacción heroica de médicos, enfermeras, auxiliares o celadores, los cuales no dudaron un solo segundo en jugarse la vida para sacar a la calle a cada paciente de ese bloque número 5 donde está la unidad de preingresos de la UCI, Cirugía, Maternidad, Ginecología, Digestivo, Medicina Interna y Oncología. Tal desalojo se ha desarrollado con una nota "de diez", según subraya una fuente del dispositivo de emergencias que este miércoles ha participado en las labores de extinción del incendio.

"La semana pasada hicieron un simulacro de emergencia en el hospital y les ha venido de perlas". "El mayor mérito de que esto no haya acabado en una tragedia, se debe al personal del hospital, celadores, vigilantes y sanitarios, que han evacuado un ala llena de pacientes, en muchos casos de avanzada edad, y lo han hecho en unas condiciones muy peligrosas, con fuego y humo".

Prueba de ellos es que el personal sanitario del Santa Lucía calcula que "en 7 minutos" estaban desalojadas las habitaciones de cinco plantas. "Todo el bloque cinco ha sido evacuado a los bloques tres y seis". "Han sido unos cien pacientes". La evacuación se producía en paralelo a la llegada de hasta 20 bomberos del Ayuntamiento de Cartagena, los cuales eran guiados por el interior del bloque cinco por sanitarios mientras que otros efectivos combatían las llamas de la fachada.

También se han desplegado bomberos desde la terraza para atacar las llamas de la fachada desde varios flancos. Todo ello, sin descuidar zonas interiores que empezaban a registrar "pequeños focos" de fuego que se "propagaban" por las habitaciones. "En la cuarta y la quinta planta había varias habitaciones con fuego en desarrollo y elevadas temperaturas".

Así lo demuestra la foto que ilustra este reportaje y evidencia el infierno que han vivido los bomberos. "El incendio ha evolucionado por la fachada, quemando las planchas de revestimiento aislante del edificio, con un aislante térmico con un tratamiento ignífugo de dudosa eficacia, visto lo visto”, tal y como sostiene esta relevante fuente del dispositivo de emergencias.

Una habitación del Santa Lucía quemándose.

La investigación de la Policía Nacional tendrá la última palabra, pero el revestimiento de la fachada del hospital está en la diana de los bomberos, como ocurrió con el edificio Campanar de Valencia. “Toda la fachada exterior está revestida con unas placas y ese material es el que ha ardido, rompiendo ventanas y afectando al interior de algunas habitaciones. Desconocemos de qué está hecho ese material, no sabemos si solo es una solución estética o aislante térmico". Pero lo que está claro es que los investigadores analizarán el tratamiento de ignifugación que han recibido esas placas que han ardido como el papel.

El sargento de bomberos, a pie de incendio, en unas declaraciones a varias televisiones, también ha apuntado a que se trataba de una “fachada ornamental” y la temperatura del fuego ha fundido anclajes y ha proyectado trozos de fachada que han caído a la calle. “El revestimiento lo desconozco, pero puede ser inflamable”. Todo un despropósito para un complejo hospitalario y un contratiempo más con el que han lidiado los bomberos, sumado a las "rachas de viento" que han actuado como un vector más de propagación.

"Esa fachada hace efecto chimenea, como en el edificio de Valencia, menos mal que los bomberos estaban cerca", tal y como reflexionaba una sanitaria del Hospital San Lucía, todavía con el susto en el cuerpo. Esta opinión se repetía como un mantra entre la plantilla consultada por este diario y que este miércoles vivió una auténtica pesadilla. “El fuego corrió por la fachada exterior, por las planchas [de revestimiento]. No sé de qué estará hecho ese material. Explotaron cristales y ventanas. Ha entrado mucho humo", tal y como resumía un médico.

"Cualquier chispa hace que arda no sólo la basura que se acumula entre la fachada de obra y el edificio, sino las propias placas de la fachada, que han ardido a pesar de que están fabricadas con un material ignífugo", denuncia otra integrante de la plantilla del Santa Lucía. "La fachada ha hecho un efecto chimenea o tiro". Los sanitarios están que echan humo con la Consejería de Salud porque este hospital ya sufrió un incendio en 2015 y una década después se ha producido otro incendio, peor que el anterior.

Los bomberos llegando este miércoles al Hospital Santa Lucía de Cartagena.

El 10 de agosto de 2015, una o varias colillas mal apagadas en una sala de mantenimiento destrozaron parte de una fachada. en aquel momento, la oposición exigió en el Parlamento autonómico que el Gobierno regional llevará a cabo un chequeo exhaustivo de las famosas planchas de revestimiento. La Consejería de Salud aseguró que cumplían la normativa tanto la estructura como los materiales del hospital, pero lo ocurrido este miércoles lo desmiente.

Este diario ha tramitado varias preguntas al área de prensa del Servicio Murciano de Salud sin obtener respuesta:

- ¿De qué material están hechas las planchas de revestimiento aislante de la fachada del hospital?

- ¿Qué tratamiento ignífugo tienen esas planchas?

- ¿Cuándo se realizó la última inspección a las medidas de seguridad del hospital?

A buen seguro que los especialistas en incendios de la Policía Nacional, a partir de hoy, llevarán a cabo muchas más preguntas a los responsables del centro hospitalario y al departamento del consejero de Salud, Juan José Pedreño, para esclarecer lo sucedido. La Policía Científica analizará cámaras para ver si el detonante del incendio ha sido un pitillo furtivo, mal apagado, y que tendrá graves consecuencias legales para un paciente, un familiar, un sanitario o el fumador en cuestión.

La investigación también analizará al milímetro la composición de la fachada, para aclarar el papel que ha jugado en la propagación de las llamas, y si cumple con la normativa de riesgos laborales, con el objetivo de depurar responsabilidades administrativas o penales. No hay que olvidar que ha habido algunas intoxicaciones por humo entre los pacientes y no es descartable de la mano de un abogado, alguien emprenda acciones en los juzgados para reclamar una indemnización.

De momento, los pacientes más delicados del Santa Lucía han sido evacuados a hospitales de Murcia, como el Morales Meseguer y La Arrixaca. Además, se ha reforzado el servicio de urgencias del Hospital Santa María del Rosell de Cartagena, para descongestionar el centro hospitalario afectado por el incendio. De esta forma se ha zanjado un gran susto que se ha saldado sin fallecidos, gracias a los mismos héroes que nos salvaron durante la pandemia de coronavirus: los sanitarios.

Así lo atestigua uno de los veinte bomberos que este miércoles ha combatido las llamas: "He visto alguna evacuación de habitaciones, al fondo se veían lenguas de fuego, afectando al corredor, y los sanitarios han sido muy valientes".