Teresa, profesora decepcionada: "Amamos la profesión, pero nos superan las faltas de respeto de alumnos, familias y del sistema"

El desgaste en las aulas por parte de los profesores no es nada nuevo. Año tras año decenas de profesores toman la difícil decisión de abandonar su profesión debido al bajo nivel educativo, el desinterés y las faltas de respeto por parte de los alumnos o incluso de los padres.

A pesar de que es una profesión "preciosa", también desgasta más de lo que muchos se pueden llegar a imaginar. Así lo explica Teresa Ayoso, profesora, en uno de sus últimos vídeos de TikTok (@teresaayoso).

En primer lugar, habla de la carga emocional: "Estás rodeado de adolescentes, cada uno con su historia y energía, entonces muchas veces acabas llevándotelo a casa".

Por otra parte, está la falta de tiempo: "Preparamos clases, corregimos, tenemos reuniones, rellenamos muchísimo papeleo burocrático y todo eso siempre con la sensación de estar corriendo, y haciendo la mayoría en casa", explica.

Asimismo, habla de la presión constante de tener que hacer todo bien, así como de que aprendan, mantener la calma y ser paciente.

"Es cierto que amamos nuestra profesión, pero hay días que te supera". Esto sucede especialmente cuando se producen faltas de respeto por parte del alumnado, por parte de las familias o por parte del sistema. "Creo que se espera mucho de nosotros pero la mayoría de veces no se nos escucha", añade.

Y por último hace referencia a la falta de desconexión. "Sales del colegio y no dejas de ser profe. Estás pensando constantemente en tus alumnos, en las siguientes clases, en algo que podrías haber hecho mejor", reconoce la profesora.

Pese a todos estos inconvenientes Teresa tiene claro que aquí seguirá. "Porque siempre hay algo. Una sonrisa, una frase, una mejora que nos recuerda por qué elegimos ser profes", finaliza.