De Ory, el gurú financiero de la 'ecoestafa' que juró levantar la "primera ciudad verde" en el mundo ubicada en Indonesia

"Soy Carlos de Ory, desde los 19 años que dejé Derecho he vivido en más de 50 países. Trabajo 365 días al año porque me encanta lo que hago y soy de los que se duerme temprano y se levanta a las 4am".

La carta de presentación de Carlos de Ory Gordillo, un hombre de 35 años investigado por una jueza de Bilbao por la presunta comisión de un delito de estafa, otro de apropiación indebida y un último de publicidad engañosa, es cada vez más común.

Los que se autodenominan gurús de las finanzas y las inversiones, como fue el caso de Amadeo Lladós, propagaban esta práctica de levantarse a horas intempestivas para aprovechar al máximo el día.

De Ory, conocido en X (antes Twitter) como Mr. Startups, apareció en la prestigiosa revista Forbes, del año 2022, como uno de los 100 hombres más creativos del mundo.

Además, tal y como publica elDiario.es, prometió levantar 52 empresas en 52 semanas: "Un año. 52 ideas para startups. Prueba, valida y construye conmigo. Vota por tus favoritas o solicita unirte como cofundador". Y una de estas empresas se registra como su proyecto estrella: Eco Beach City.

Imagen de la isla colgada en la web de Eco Beach Club. Eco Beach Club

"Este proyecto es posible gracias a las iniciativas de todos los emprendedores e inversores de Eco Beach City, nuestra residencia en Sumba, Indonesia", recoge la web donde publicita su faraónico negocio.

Universidad, helipuerto...

Eco Beach City prometía a sus inversores ser "la primera ciudad verde del mundo". Con todo lujo de detalle, su "paraíso en progreso" contaba con un gimnasio, beach club, glamping, espacio de coworking, un helipuerto, una universidad, villas... Y en un entorno paradisíaco, la isla virgen de Sumba, ubicada en Indonesia.

El empresario prometía a sus inversores viviendas a precios asequibles y que generarían hasta un 25% de rentabilidad de forma anual.

El proyecto pretendía haber visto la luz el pasado mes de junio del presente año. Sin embargo, en dicha localización apenas se hallan un par de tiendas de campaña.

Decenas de inversores decidieron poner el caso en manos de las autoridades. Por ello, el despacho Zaballa Abogados ha presentado una querella, que ha sido admitida a trámite.

El bufete representa a tres inversores que destinaron 30.000 euros al proyecto.

Los damnificados denuncian que el gurú financiero del presunto resort indonesio nunca llegó a compartir los planos firmados y supervisados por un arquitecto.

Sin embargo, estos los reclamaron en numerosas ocasiones. Solo consiguieron que les enviasen un PDF pero sin ningún tipo de validez legal, según recoge elDiario.es.

Imagen del presunto 'resort' en construcción. E. E.

Señalan a De Ory como máximo responsable de esta presunta estafa y de haberse quedado el dinero "para su único disfrute" y que se valió de su "imagen pública y reconocida".

No prometía rentabilidades

El pasado mes de octubre, De Ory declaró ante el juez que instruye su causa. El varón alegó que él no prometía rentabilidades a los inversores, y que ese 25% que aparece en su página web era un "retorno estimado.

También dijo que había entregado parcelas y que los contratos que avalaban dichos terrenos estaban firmados por un abogado.

Además, puntualizó que los planos en PDF que proporcionó a los damnificados para acreditar la validez del proyecto eran "plenamente válidos", pero no justificó la ausencia de la rúbrica.

Otra querella

Un primer grupo de clientes confió 340.000 euros a De Ory para arrancar el proyecto de Eco Beach Club. Pactaron un acuerdo con el emprendedor, sujeto a un acuerdo de confidencialidad, para recuperar la inversión.

A día de hoy, también hay otra querella presentada ante la Audiencia Nacional, la cual representa a 134 inversores que reclaman a De Ory más de dos millones de euros.

Los damnificados por esta otra causa se hallan en diversos países, como España, Holanda, Alemania o Francia, y al otro lado del charco como Argentina.

Devoción por Indonesia

De nuevo, Indonesia vuelve a ser el destino elegido por el emprendedor De Ory para fijar sus planes económicos. A finales del pasado 2020, lanzó el proyecto "The Startup Island".

Pretendía también ser una ciudad "ecológica" y levantarla en el Parque Nacional de la isla de Karimunjawa. Esta vez, se pretendían entregar los inmuebles en octubre de 2022. Actualmente, no tiene los permisos y se desconoce cuándo concluirán las obras.

Por otro lado, atendiendo a su perfil de Linkedin, aparecen reflejados los estudios en Derecho que el mismo De Ory afirmó haber dejado, tal y como dijo en su biografía de su perfil de Youtube. Permaneció tres años en el grado en cuestión en los pupitres de la Universidad de Sevilla.

También sostiene que es voluntario de Cáritas, de Unicef y de Save the Children International.

Y una ristra de logros como el ganador a la mejor startup en Sevilla en 2016, otro premio sobre una empresa que prometía facturar a cambio de mostrar tu ciudad y fue finalista de un premio relacionado con la Abogacía.