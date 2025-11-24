Luisa y Genaro, la pareja más duradera de España, tienen 101 años y llevan 85 juntos: "Nunca se han faltado al respeto"

"El amor había vencido", así termina una de las obras más reconocidas de Miguel de Unamuno y así comienza la historia de Luisa y Genaro, una pareja extremeña que lleva 85 años celebrando su querer, porque el amor siempre vence.

Era la mañana del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, del año 1940 cuando Genaro Suárez y Luisa Álvarez se conocieron en una de las calles que todavía hoy transitan de Fuentes de León, un pequeño municipio pacense de apenas 2.000 habitantes.

"Nos conocimos y luego ya, cuando nos veíamos, hablábamos", cuenta Luisa. Desde ese encuentro sus caminos no se han separado. Fue el 14 de mayo del año siguiente cuando formalizaron la relación: "Hablamos el Día de la Ascensión, y ya nos hicimos novios", recuerda Genaro. Momento en el que éste tenía 17 años y, su mujer, todavía 16.

El 10 de noviembre de 1952 se unieron en matrimonio, y al día siguiente estaban de camino a la capital para celebrar su viaje de novios. "Vimos todo lo que había. No nos quedó nada por ver de Madrid", cuenta Genaro.

Luisa y Genaro celebrando el 101 cumpleaños de Genaro. Cedida

Una vida en el campo

El matrimonio ha trabajado toda la vida en el campo, donde su amor se ha ido cultivando con gran cariño. Genaro comenzó a trabajar el campo a los 4 años; a los 13, heredó las tierras de su padre, que trabajó hasta los 78 años. "Era el amo de la finca", rememora satisfecho.

Luisa se encargaba de cocinar con los tomates y la leche de las cabras que su marido traía del campo: "Yo hacía de comer. Y cuando había que apañar, apañaba como una fiera". Su nieta, Miriam Suárez, recuerda con especial cariño el pollo en salsa de su abuela.

73 años después de dar el sí quiero, Luisa y Genaro continúan "muy enamorados, siempre juntos", asegura Miriam. "Nunca he visto en ellos una falta de respeto, y eso es lo que deberíamos aprender todos".

Ambos se encuentran muy bien de salud y con lucidez. Valiéndose por sí mismos en el hogar que construyeron con amor hace ocho décadas. "Seguimos igual. Más viejos, pero con el mismo amor", dicen entre risas en una íntima entrevista para EL ESPAÑOL.

Genaro Suárez Marrón nació el 22 de abril de 1924; Luisa Álvarez Hidalgo, el 6 de septiembre del mismo año. Ambos han cumplido los 101 años y juntos superan los 200.

Genaro y Luisa celebrando el 101 cumpleaños de Luisa el pasado 6 de septiembre. Cedida

Hoy están muy sorprendidos de que la suya sea una historia de amor tan homenajeada: "¿Quién nos lo iba a decir a nosotros cuando estábamos en el campo?", se pregunta Genaro con asombro. "Para ellos esto es un cachondeo", dice su nieta Miriam con gracia.

Recuerdan con especial cariño la última celebración de la Virgen del Rosario: "Nos trajeron la virgen a la ventana para cantarnos". "Nos cantaron cinco coplas. Vino el cura y todo", relatan.

Cuatro hijos, seis nietos y ocho bisnietos son el fruto de un amor que acumula 73 años de matrimonio y 11 de noviazgo. "Hemos hecho una familia muy grande", reconocen al unísono con orgullo.

Amores de 'récord'

El matrimonio más longevo registrado en España es el de Gelasio Quintana Blanco y Pilar Cañibano Rodríguez. La pareja, natural de Villanueva del Campo, en Zamora, se casó el 4 de abril de 1927 y estuvieron casados 83 años y 55 días.

Gelasio falleció el 27 de mayo de 2010, a los 107 años y 262 días, cuando su esposa tenía 100 años y 21 días. Ambos sumaron una edad conjunta de 207 años y 283 días, alcanzando el puesto del segundo registro español de toda la historia.

Este récord fue identificado por Emilio Ibáñez, corresponsal español del Grupo de Investigación en Gerontología, una institución que se dedica a estudiar y generar conocimiento sobre la longevidad humana. Desde entonces trabaja para encontrar personas centenarias y supercentenarias (más de 110 años) como hobby.

Sin embargo, identificar a estos sujetos –así como los matrimonios más longevos– no siempre resulta fácil debido a que muchos de ellos prefieren permanecer en el anonimato, y no está regulado. Además, no existe ninguna recompensa ni galardón por alcanzar tales edades.

También Daniel Germán se dedica a la búsqueda de personas centenarias en España como corresponsal de Longevi Quest, una base de datos que verifica a las personas más longevas del mundo. Concretamente, Daniel se centra en la recopilación de centenarios extremeños –su comunidad natal–, rememorando las historias de quienes superan los 100 años.

Actualmente, el matrimonio más longevo del mundo es el de Eleanor (107 años) y Lyle (108 años) Gittens. La pareja se casó el 4 de junio de 1942 en Miami (Florida, Estados Unidos). Juntos suman 216 años de edad y 83 de casados.

Superadas con creces las bodas de plata y de oro –también las de diamante, las de platino y las de titanio–, Luisa y Genaro hoy son los protagonistas de una historia que nos recuerda que el amor siempre vence, así como "compadece y compadece más cuanto más ama".