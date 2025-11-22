Lidl se prepara para las noches de invierno con el conjunto más calentito para estar en casa: cuesta 8,99 euros

Lidl ha revolucionado el concepto de supermercado con su combinación única de precios bajos y productos de gran calidad. Más allá de ser un simple lugar para hacer la compra diaria, se ha convertido en un destino para quienes buscan variedad y ahorro. Desde alimentos frescos y productos gourmet, hasta ofertas exclusivas en ropa, electrodomésticos y artículos para el hogar, la cadena alemana ofrece algo para cada tipo de consumidor.

A pesar de que los supermercados alemanes son conocidos por sus alimentos o productos para el hogar, también destacan por sus prendas de ropa. Sin ir más lejos, uno de sus productos más populares estas últimas semanas, con la llegada del frío, está siendo el de los pijamas. Concretamente, sus nuevos pijamas de tejido polar para mujer por 8,99 euros.

Están fabricados con material reciclado de máxima calidad con un forro polar suave y cálido, ideal para las noches frías que se esperan en los próximos días. Además, el pantalón cuenta con cintura elástica para que se pueda adaptar a todo tipo de cuerpos.

Pijama de tejido polar para mujer. Lidl

Asimismo, se pueden comprar en dos modelos diferentes: azul con bolsillo en el pecho y estampado de estrellas, y rojo con estampado jacquard. Los dos modelos que vende la compañía están compuestos por una camiseta de cuello redondo y un pantalón largo.

De hecho, ya se están agotando porque son muy baratos: el conjunto entero solo cuesta 8,99 euros. Asimismo, para mantener estas prendas como nuevas durante mucho más tiempo, la cadena nos ofrece estos consejos de limpieza. Debes lavarlo a máquina a una temperatura máxima de 40 °C y no usar ningún tipo de blanqueador. Además, es aconsejable secarlo en un tendedero y no plancharlo. Por último, tampoco es recomendable que lo laves en seco.