A Carmen la mataron por una medallita de 2 € en Murcia y su hijo pide ayuda para encontrar a los ladrones: "La arrastraron"

A Carmen le querían arrancar una medallita del pecho y le terminaron arrancando la vida. Esta anciana entrañable ha perdido la vida en Puente Tocinos, a causa de las lesiones que sufrió durante un robo miserable, por el método del tirón, para arrebatarle una medallita de bisutería, con una cruz de Jesucristo plateada, valorada en solo 2 euros.

"Siento indignación y mucha impotencia", subraya Enrique, hijo de Carmen Hidalgo Alarcón, de 89 años, y a la que todo el mundo conocía con cariño como Carmelina. "Ella tenía plenas sus facultades mentales y físicas. ¿Cuánto años le quedaban por vivir? Ahora ya no lo podremos saber por culpa de dos ladrones"."La arrastraron por el paso de cebra desde la moto".

Este robo que se ha saldado con la vida de Carmelina tiene en pie de guerra a Puente Tocinos, una de las pedanías más grandes de la capital del Segura. Tanto es así que sus 17.000 vecinos no descartan manifestarse, para exigir la localización y detención de estos delincuentes. De hecho, Enrique no para de ofrecer entrevistas en periódicos y televisiones para pedir colaboración ciudadana, buscando pistas y testimonios que permitan destapar la identidad de los autores de un delito infame.



"La abordaron a mitad de camino, cuando regresaba del centro de mayores a su casa". Los sospechosos son dos chicos jóvenes, que se mueven en moto, visten ropa deportiva, tipo chándal, y se repartieron un rol concreto en el robo mortal de esta anciana en la calle Mayor de Puente Tocinos.

Uno conducía la moto, y el que iba de paquete, un chico delgado y de poca estatura, provisto de un casco integral para ocultar su rostro, se bajó para abordar por sorpresa a Carmelina, una octogenaria que se desplazaba con un andador, dándole semejante tirón del pecho que la tiró contra el suelo y la arrastró.

Carmelina solía desplazarse con la ayuda de un bastón o un andador. Cedidas

"Lo que sabemos de los ladrones es lo que nos contó mi madre durante los dos primeros días que estuvo ingresada, debido a que luego dejó de hablar y al cuarto día murió". Esta pobre mujer, muy conocida en la pedanía por su implicación con la vida sociocultural y por su matrimonio con el que fuera director de la CAM, no pudo sobreponerse a las lesiones que sufrió, ya que se rompió la cadera y cinco costillas a raíz de la caída que le provocó el asaltante el martes 11 de noviembre.

Enrique no ha podido vivir con tranquilidad el duelo por la muerte de su madre ni el entierro porque está haciendo un llamamiento a todos los vecinos de Puente Tocinos, así como a los comerciantes de la zona, para que aporten información de los dos sospechosos y grabaciones de teléfonos y de cámaras de seguridad, para ayudar a la Policía Nacional.



Un portavoz de la Jefatura Superior de Policía subraya que el caso de Carmelina "es prioritario" y los investigadores trabajan a destajo, "para analizar imágenes", para identificar el modelo de moto, la matrícula y algún rasgo físico que les conduzca hasta la pareja de cacos más buscada de Murcia.

"El robo tuvo lugar el martes 11 de noviembre, sobre las 19.30 horas, en la calle Ermita con la calle Mayor, cuando mi madre regresaba a su casa desde el centro de mayores". Carmelina no perdonaba un día sin jugarse una buena partida al chinchón, en compañía de sus amigas. Era una jugadora empedernida de cartas, siempre en plan sanote y divertido, como su carácter. "Todos los días acudía al centro de mayores, a eso de las cuatro de la tarde", apunta su hijo.

La calle Mayor de la pedanía murciana de Puente Tocinos. Google Maps

La pareja de ladrones que asaltó a esta anciana huyó desde Puente Tocinos en dirección a Llano de Brujas, por lo que es importante cualquier información que aporten testigos que, el martes 11 de noviembre, vieran circular una moto a gran velocidad, atravesando la calle Mayor o una calle paralela -próxima al Jardín Aljada-.

- ¿Durante estos días ha recibido alguna información de interés para la Policía Nacional?

- Enrique: Una vecina de Puente Tocinos se ha puesto en contacto conmigo para contarme que unas semanas antes del robo que sufrió mi madre, a ella también le robaron dos chicos jóvenes, vestidos con ropa deportiva, que se desplazaban en un patinete eléctrico. Le arrancaron del pecho un collar y ha presentado una denuncia.

Tanto el modus operandi, el método del tirón, como la descripción ofrecida por esta mujer, guardan relación con el robo que le costó la vida a la pobre Carmelina. Además, la víctima también era de avanzada edad y la fueron siguiendo con sigilo, justo antes de que uno de los dos ocupantes del patinete la abordara por sorpresa y con violencia, para arrancarle el collar del pecho.

A continuación, el tironero regresó al patinete y huyó de allí con la ayuda de su compinche, metiéndose por una vía que discurre paralela a la calle Mayor de Puente Tocinos. Existen tantos paralelismos entre un robo y otro que la Policía Nacional ni confirma ni desmiente que los ladrones que asaltaron a esta mujer, sean los mismos que los de Carmelina. "Hay varias líneas de investigación abiertas", según concluyen desde la Jefatura Superior de Policía.

Una de las dificultades que se están encontrando los investigadores es la poca visibilidad que había a esa hora, ya había oscurecido a las 19.30 del 11 de noviembre, de forma que las grabaciones de las cámaras de comercios y bancos que están analizando, no tienen la misma nitidez que en horario diurno. Así es más complicado identificar la moto, la matrícula y lo más importante, a sus ocupantes, circulando calle arriba y calle abajo, a pie o en moto, al acecho de alguna mujer mayor para robarle alguna joya de un tirón. Todo ello, debido a que se sospecha que estarían al acecho de cualquier anciana desvalida.

“Al principio, solo estábamos pendientes de la evolución de la salud de mi madre, y cuando empezamos a preguntarle por detalles del robo, dejó de hablar por las lesiones”, recuerda Enrique con sabor amargo, ya que la familia creía en ese momento que se salvaría esta octogenaria, siempre activa, bien con el Centro Católico de Cultura Popular o en el Centro de Mayores de Puente Tocinos del que era socia.

Una patrulla de la Policía Local en Puente Tocinos, el 11 de noviembre, tras el robo a Carmen. @luisgestoso

Carmelina falleció el sábado 15 de noviembre en el Hospital Virgen de la Arrixaca y no tuvo tiempo de precisar las características de la moto que usaban los ladrones, ni ningún detalle de su ropa, como la marca o el color. “El chico que tiró a mi madre al suelo, llevaba un casco integral y no se le veía la cara”. De forma que Enrique lanzó un SOS mediático para pedir ayuda a los vecinos.

Durante los últimos ocho días, la familia no deja de recibir información de otros asaltos por el método del tirón ocurridos en Murcia. El último tuvo lugar en La Cueva, cuando un chico le arrancó una cadena a una mujer mayor que estaba sentada en la puerta de su casa y huyó a la carrera. Un testigo que presenció este robo con violencia, le persiguió en moto y le dio caza. "Este ladrón que ha sido detenido reside en Puente Tocinos, pero la Policía no me confirma si guarda relación con el caso de mi madre”.

Un portavoz de la Jefatura de Policía Nacional niega que se hayan producido detenciones relacionadas con Carmelina y recuerda que la pareja de delincuentes que está en busca y captura, no tiene que residir necesariamente en Puente Tocinos. "A veces, los ladrones se desplazan de una población a otra, para actuar y se marchan". Cabe la posibilidad de que sean forasteros, partiendo de la base de que huyeron hacia Llano de Brujas.

Entretanto, el pobre Enrique no para de darle vueltas al robo de la mujer que lo trajo al mundo y se ha recorrido la pedanía una y otra vez, buscando testigos o grabaciones, para ahondar en la descripción física de los dos ladrones que abordaron a la desvalida Carmen, cuando atravesaba despreocupada un paso de peatones del cruce de la Calle Ermita Vieja con la Calle Mayor.

“Hace cuatro años, mi madre dejó de ponerse joyas de valor para evitar ser víctima de un robo, justo lo que le ha ocurrido. Esa cruz de Cristo le costó 2 euros y no se la ponía todos los días. He revisado todas sus fotos y no aparece en ninguna. Es indignante lo que le han hecho. Cualquiera que tenga madre, sabrá cómo me siento”.