Católico, hijo de agricultores y 'cocinillas': quién es Javier A. García, el presidente del PP de Almería detenido por la UCO

Javier Aureliano García, presidente de la Diputación Provincial de Almería, acude a la inauguración de las nuevas Consultas Externas del Hospital Universitario Torrecárdenas y da un discurso junto a la alcaldesa de la capital, María del Mar Vázquez, y al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

Es lunes y no imagina que, 24 horas después, su carrera política penderá de un hilo. Ni mucho menos atisba a visualizar que, a la hora del almuerzo del martes, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a los que el Partido Popular (su casa desde hace décadas) ha mencionado en sus discursos contra la oposición, habrán registrado su casa y el Palacio Provincial, sede de la Diputación.

Pero eso es exactamente lo que ocurre el 18 de noviembre. Porque él es sospechoso. Sospechoso de estar implicado en el caso Mascarillas que ya llevó al calabozo a Óscar Liria, su vicepresidente tercero, en 2021. Sospechoso de haber auspiciado, o al menos participado, siempre presuntamente, en la compra fraudulenta de material sanitario.

Javier Aureliano García besa una bandera de Almería. Redes sociales

El auto que ha autorizado el registro de su casa y de la sede de la diputación de Almería es lapidario. ¿Al frente? Entre otros, el mismo teniente coronel Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción, que tantos quebraderos de cabeza ha dado a fontaneras, secretarios generales del PSOE y adláteres de Pedro Sánchez. Solo que esta vez la brújula apunta hacia el PP.

Inmuebles particulares, oficinas públicas, sedes mercantiles de sociedades: la UCO se ha desplegado aquí y allá, rebuscando indicios que pudieran inculpar a García y a su círculo cercano.

Él, por supuesto, no es el único señalado. Hay seis detenidos más. Entre ellos, su mano derecha, el delegado del Área de Presidencia Fernando Giménez. También el alcalde de Fines, del PP, y uno de sus hijos, así como dos empresarios cuyas identidades no han trascendido y un técnico de Obras Públicas.

La principal sospecha es que han colaborado o facilitado la adjudicación fraudulenta de contratos públicos con el objetivo de cobrar comisiones de las que podrían haber sido destinatarios.

Javier Aureliano García y Carlos Mazón. Redes sociales

Cohecho. Malversación de caudales públicos. Blanqueo de capitales. Son palabras lo suficientemente graves para empañar una trayectoria política meteórica iniciada 26 años atrás.

Quién es Javier Aureliano García

Católico y de fuertes convicciones políticas. Así se define el que ha sido presidente del Partido Popular de Almería desde 2021. Se trata de un hombre risueño y amigable que se jacta de haber pisado todos los municipios almerienses. Le gusta conocer los problemas de la gente, empaparse de calle. Su frenética actividad en Facebook da cuenta de que su vida está dedicada a lo público.

Javier Aureliano García Molina nació en diciembre de 1976 en Balanegra, una pedanía que entonces formaba parte de Berja pero que, en 2015, pasó a integrarse en El Ejido. Él es el menor de cuatro hermanos que se criaron en el seno de una familia de agricultores. En la Universidad de Almería, se graduó en Derecho y estudió una Ingeniería Técnica Agrícola.

Su carrera política comenzó en 1999, cuando fue elegido presidente de Nuevas Generaciones del PP de Almería, cargo que ocupó hasta 2005. Entre 2003 y 2007 García fue, además, concejal de Servicios Urbanos del Ayuntamiento de Almería.

Su primer gran salto político llegó en 2005. Gabriel Amat Ayllón, referente de la política local, fue elegido presidente del PP de Almería. Eligió a García como vicesecretario. Tres años después, en 2008, García escaló a secretario general del partido en Almería, convirtiéndose de facto en el número dos de Amat y, en palabras de este último, en su "persona de confianza".

En 2011 se introdujo definitivamente en la política provincial al llegar al cargo de vicepresidente primero de la Diputación de Almería. Fue delegado del área de Presidencia, Hacienda, Turismo y Empleo y portavoz del equipo de gobierno. También el rostro más visible de Gabriel Amat en la institución hasta que el 28 de diciembre de 2018 este presentó su dimisión "por motivos personales".

En enero de 2019, Javier Aureliano García fue elegido presidente de la Diputación de Almería, sucediendo al que fue su mentor político.

Ese mismo año fue designado vicepresidente de la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y, en mayo de 2019, obtuvo el respaldo de las urnas como presidente de la Diputación con una mayoría absoluta que ratificaría en 2023 con 16 diputados frente a 8 del PSOE y 3 de Vox.

En abril de 2021, Amat anunció que no volvería a presentarse a la reelección del PP de Almería y propuso como sucesor a Javier Aureliano García. En el XIV Congreso Provincial, García fue elegido con el apoyo de más del 90% de los compromisarios.

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, un Miércoles de Ceniza.

Un cristiano convencido

Más allá de la política, Javier Aureliano García es conocido por ser un "cristiano convencido, de esos que nunca se esconden". Así lo definió el parlamentario andaluz Manuel Guzmán en la presentación del pregón de Semana Santa que García pronunció en marzo de 2024 en la Iglesia de San Isidro Labrador.

Guzmán destacó que "eso lo lleva también a su gestión política", señalando que la Diputación de Almería es "la única de España que todos los años ayuda económicamente a la rehabilitación de los templos de la provincia".

No era palabrería. En 2022, García realizó una peregrinación de 46 kilómetros desde la Plaza de la Catedral de Almería hasta el Santuario de Santa María de Ambrox en Dalías, para mostrar su devoción al Cristo de la Luz.

En sus redes sociales, también se jacta de haber sido peregrino en el Camino de Santiago, el cual ha recorrido varias veces.

"El camino es reflexión, emociones y experiencias que te acompañan para toda la vida. Han sido cinco días para reflexionar sobre los nuevos retos a los que se enfrenta la provincia y a los que me enfrento a nivel personal. El camino es como la vida y cada paso es decisivo y fundamental", confesó en una entrevista con La Voz de Almería.

García también es conocido por su pasión por el deporte de montaña y el senderismo. En agosto de 2024 se llegó a plantear el reto de alcanzar los tres picos más altos de la geografía almeriense en una misma salida.

Juanma Moreno y Javier Aureliano García.

En su tiempo libre también es un gran aficionado a la lectura, sobre todo de biografías y novelas históricas; confiesa ser un gran cocinillas que disfruta de encender los fogones para los demás, además de un acérrimo futbolero que apoya tanto al Real Madrid como al UD Almería.

El sustituto temporal

Según un comunicado de los populares, se "ha propuesto la suspensión cautelar de su militancia, en tanto en cuanto se esclarezcan los hechos objeto de esta investigación, siendo efectiva con carácter inmediato". Pese a todo, el PP andaluz espera que "tras la investigación, no exista responsabilidad alguna por parte de estos afiliados".

Mientras se resuelve el caso, la Diputación ha tenido que elegir un nuevo timonel. Por lo pronto, Ángel Escobar, su segundo de a bordo, ha asumido la presidencia en funciones.

Sobre la vacante que deja al frente del PP de Almería, es Ramón Fernández-Pacheco, hasta ahora consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, quien lo releva.