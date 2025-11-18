'El Litri', el ladrón de casas de la persecución viral de la Guardia Civil: "Tenía a los vecinos y a los agricultores en pie de guerra”

El alias de Francisco R. M., de 32 años, recuerda al de una de las figuras más importantes del mundo taurino: 'El Litri', el diestro onubense Miguel Báez Espuny que pertenecía a una saga de toreros que inició su abuelo. Pero este 'Litri', el de Cieza, se dedicaba a torear a las Fuerzas de Seguridad hasta que ha protagonizado su última faena, posiblemente la más mítica, la de su persecución campo a través, con varios agentes de la Guardia Civil pisándole los talones para darle caza.

EL ESPAÑOL ha podido confirmar la identidad del delincuente inmortalizado por un dron mientras huía y cuya persecución se ha viralizado en redes sociales: Francisco R. M. (Cieza,1993). En ambientes policiales, "se le conoce como 'El Litri'", y "su especialidad son los robos con fuerza en viviendas", tal y como explican fuentes próximas a la investigación.

Este treintañero comenzó a delinquir siendo un adolescente. "Tiene innumerables detenciones y un largo historial delictivo", según detallan las citadas fuentes próximas a la 'Operación Litri', bautizada por la Guardia Civil con el mismo alias que tenía este ladrón, objetivo prioritario de la Policía Judicial desde hacía más de un año.

"Tenía unas siete requisitorias judiciales". De hecho, sobre la cabeza de 'El Litri' pesaba una orden emitida por un juzgado de Murcia, para que ingresara en prisión, por varios robos en viviendas, lo que denota que su último paso por la cárcel no había conseguido el objetivo de reinsentarlo en la sociedad, ya que había vuelto a las andadas y de qué manera.

“Tenía a los vecinos y a los agricultores en pie de guerra”, según resumen fuentes próximas a la investigación. En los parajes de La Presa, La Perdiguera o Maripinar de Cieza, en las últimas fechas habían proliferado los robos en casas de campo. “Los había 'sableado' y robaba todo lo que pillaba: herramientas de agricultores, televisiones, incluso comida o los frutos de los árboles". "Luego lo vendía".

El dinero procedente de los robos constituía el modus vivendi de 'El Litri'. Tanto la Policía Local de Cieza como la Guardia Civil tienen documentados sus golpes siguiendo la misma dinámica: "arrancaba las rejas de las ventanas", "forzaba la puerta" o "buscaba la parte débil" de cualquier casa para acceder dentro. No se achantaba si había moradores dentro, con tal de cumplir su objetivo: 'limpiar' la vivienda, para luego dar salida al botín en el mercado negro.

En esta localidad murciana, conocida allende sus fronteras por sus deliciosos melocotones y su vergel de árboles frutales, se había generado cierta alarma social por la oleada de palos en casas de campo y segundas residencias. De modo que la Policía Judicial inició una compleja investigación para dar caza a este delincuente, ya que el otro rasgo que caracteriza a 'El Litri' es el siguiente: "Es escurridizo”.

Tanto es así que solía moverse con mucha discreción y cambiaba con frecuencia de escondite, refugiándose en domicilios de amigos y familiares. Investigadores de paisano le seguían la pista a su entorno y al final saltó la liebre: "Estaba escondido en una casa de campo que tiene su padre en el paraje de Maripinar". Este fue el inicio de la 'Operación Litri'.

La finca de marras fue rodeada por un fuerte despliegue de agentes de la Policía Judicial, de la Unidad de Seguridad Ciudadana y del Equipo de Drones. Pero Francisco R. M., alias 'El Litri', quiso torear a la Guardia Civil, huyendo a la carrera por la parte de atrás de la casa, para saltarse la valla perimetral y buscar el cobijo de almendros y otros árboles, con el objetivo de camuflarse, para lograr dar esquinazo al dispositivo.

La labor desde el aire de los drones que le iban siguiendo, resultó crucial, para tenerle monitorizado en todo momento. Lo que sumado a la carrera que se dieron algunos policías judiciales, como auténticos atletas, a pesar de la dificultad de esprintar por tierra arada, tuvo como resultado un arresto de película. La secuencia fue difundida por la Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de la Guardia Civil y se ha convertido en un vídeo trending topic.

Un donjuán

'El Litri' tenía varios perfiles en Facebook, cuyo contenido denota que era un donjuán, luciendo palmito en selfies, bañador en verano, corte de pelo perfecto o fumándose algún cigarrito de liar en plan interesante. Incluso dejándose querer por alguna novia o lanzando frases para conquistar: 'Yo no le cocino a cualquiera. Si te cocino a ti, es porque definitivamente te quiero'.

También subía imágenes acaramelado con alguna mujer, lanzado una peineta en plan vacilón o alardeando de las canciones de los artistas que le gustan. En un post de Facebook lanzaba una frase lapidaria: 'Nunca permitas que nadie te quite estas tres cosas: tu autoestima, tu libertad, y mucho menos, tu felicidad'. De momento, la Guardia Civil le ha quitado la libertad porque Francisco se lo ha ganado a pulso, a base de reincidir en el mundo de lo ajeno.