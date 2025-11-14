Erik Nieva, español trabajando como socorrista en Estados Unidos: "Ganaba 16 dólares la hora más 24 horas extra"

Los jóvenes españoles se enfrentan día a día a una situación desesperante: la búsqueda de empleo. La falta de trabajo y salarios competitivos ha provocado la salida de muchos jóvenes a países con una mayor oferta laboral y de mejor calidad. Entre ellos se encuentra Erik Nieva, un joven español de 23 años que decidió cruzar el charco en busca de mejores oportunidades.

Tras finalizar la carrera de Marketing y trabajar en algunas tiendas, se cansó de no encontrar trabajo de su profesión y lo tuvo claro: el siguiente paso era Estados Unidos y probar suerte con el "sueño americano", así lo contaba recientemente en una entrevista para La Vanguardia.

Pasó un verano en Kentucky trabajando como socorrista, donde vivió numerosas experiencias y ahorró más de lo que habría conseguido en España. "En España es casi imposible emanciparse con un trabajo básico o justo después de graduarte. Por eso decidí irme fuera un tiempo, tanto para conocer mundo como para aprovechar la oportunidad de ahorrar".

La mayoría de jóvenes que deciden tener algún trabajo para ahorrar suelen trabajar de camareros en cadenas de comida rápida, heladerías o como socorristas, siendo este último su caso. Concretamente, trabajó en un parque acuático dentro de un parque de atracciones, en Louisville, Kentucky.

"Suelen pagar entre 13 y 16 dólares la hora. En mi caso ganaba 16, más 24 horas extra, así que no estaba mal. También tuve un segundo trabajo, en el que cobraba 11 dólares". Con este sueldo Nieva se pudo pagar la residencia, ahorrar y viajar bastante, aunque aclara que esto dependerá de la zona en la que vivas.

Erik, que tan solo estuvo tres meses en Estados Unidos, asegura que pudo ahorrar bastante: "Pese a que viajé a grandes ciudades como Miami, Nueva York o Los Ángeles, regresé con buenos ahorros. En España eso habría sido prácticamente imposible pagando un alquiler y los gastos de vivir por tu cuenta".

Lo que más destaca en cuanto a la diferencia de nivel de vida entre ambos países es ir a comer o tomar algo fuera: "Es bastante más caro, sobre todo porque tienes que añadir la propina obligatoria, que suele ser del 15 o el 20%". Asimismo, el estilo de vida era más tranquilo y familiar, ya que al vivir en viviendas unifamiliares ubicadas a grandes distancias unas de otras, suelen hacer planes en casa, a diferencia de lo que suele pasar en España.

Tras estos tres meses, Erik puede confirmar que "el sueño americano existe": "En el sentido de que hay muchas oportunidades para crecer si trabajas duro. Puedes empezar ganando 21 dólares la hora en un oficio y, en pocos años, llegar a dirigir tu propio negocio. Pero también creo que España tiene mucho que ofrecer", concluye el veinteañero.