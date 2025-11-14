Di adiós a la plancha con este revolucionario invento de Lidl: también seca y ahora está rebajado un 16 %

Alimentos, electrodomésticos, prendas de ropa, menaje para la cocina... De todo. Cualquier cosa puedes encontrar en los supermercados Lidl. Semana tras semana la cadena alemana nos sorprende con un catálogo semanal con jugosas novedades a precios de lo más tentadores. Como unas zapatillas para estar en casa, los calcetines que regulan la humedad o la cazadora para este otoño al mejor precio. Esta semana Lidl nos sorprende con un producto ideal para la ropa.

Una de las secciones más populares de la cadena alemana es la de hogar, especialmente la de artículos de cocina. Vajilla, utensilios, o incluso pequeños muebles para optimizar el espacio.

Y en esta ocasión, un producto que todos necesitan en sus hogares es la Cleanmaxx Planchador de camisas y blusas de 1800 W. La cadena alemana ha rebajado un 16% este revolucionario producto y ha pasado de costar 59,99 euros a 49,99 euros.

Cleanmaxx Planchador de camisas y blusas. Lidl

Lo mejor de este aparato es que no solo plancha, también seca las prendas en un solo paso. Su diseño es tan sencillo como aparenta: tan solo hay que colocar la prenda húmeda y programar un temporizador en función de la prenda. De esta manera ahorrarás tiempo y dinero en comparación con el laborioso planchado y secado tradicional.

Pero eso no es todo, además de ser útil para el hogar, también puedes llevártelo de viaje gracias a su diseño compacto, con unas medidas de 42,3 x 18,1 x 105 cm y un peso de poco más de 3 kilos. Además, gracias a este electrodoméstico le darás un mejor trato a la ropa que con la secadora y la plancha.

Se puede utilizar para cualquier prenda que en su etiqueta permita el secado a máquina como camisas, blusas, camisetas y jerséis. Y para conseguirlo tan solo debes acceder a la página web de Lidl o ir a tu supermercado más cercano, aunque recomendamos que te des prisa ya que todo apunta a que se agotará en cuestión de días.