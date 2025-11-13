Guille Cadarso, español que se fue a trabajar a Irlanda "sin saber inglés y sin experiencia": ganó "más de 4.000 € al mes"

Cientos de jóvenes emigran cada año en busca de nuevas oportunidades laborales que ofrezcan mejores condiciones y salarios. El coste de vida en España está siendo cada vez más insostenible para la mayoría de jóvenes, quienes se ven obligados a cruzar las fronteras con el objetivo de labrarse un futuro mejor.

Sin embargo, en otras ocasiones hay jóvenes que simplemente quieren tener la experiencia de vivir en el extranjero, como es el caso de Guillermo Cadarso (@guillecadarso). El español ha explicado en sus redes sociales cómo se fue a vivir al país de habla inglesa y acabó ganando "4.000 euros sin saber el idioma y sin experiencia".

"Hace cosa de un año se me metió en la cabeza que me quería ir de España sí o sí", comienza explicando. Por tanto, tuvo que seguir unos pasos para conseguirlo. "Lo primero de todo, me hice un currículum en inglés. Lo segundo, miré todos los portales de empleo que había en países europeos que me interesaba ir y empecé a inscribirme en todas las ofertas que había", explica el joven. Daba igual el puesto, de camarero, de limpieza, jardinero, cualquier cosa.

Terminé mi grado en periodismo y quería irme a vivir fuera. Al principio no sabes que te vas a encontrar, cómo vas a encontrar trabajo, si el idioma será un gran problema. Tras días allí vi que era la mejor decisión que había podido tomar. Si quieres emigrar en busca de un futuro mejor ahora lo tienes todo a tu alcance donde el único límite eres tú.

El idioma fue la principal dificultad a la que se enfrentó Guillermo, por tanto, un mes antes de dejar el país se puso a estudiar inglés. "Me puse a estudiar muchísimo porque no tenía ni idea", especialmente se preparó cómo realizar las entrevistas en inglés, ya que según explica el español, una vez consigues el puesto los propios compañeros "te pueden echar una mano".

En tan solo dos semanas, a Guillermo le contactaron de un hotel. Además, explica que fue una llamada inesperada ya que estaba volviendo de fiesta. "Me llamó mi jefe de Irlanda y me preguntaron por mi experiencia, si había trabajado de coctelero, barista...". Reconoce que pese a haber trabajado como camarero en España, no había desempeñado esas funciones nunca, sin embargo, decidió asegurar que él sabía hacerlo.

Tras la entrevista le preguntaron cuándo podía empezar: "Si esto era un viernes, yo dije que el miércoles siguiente podía estar ahí". Por tanto, en menos de una semana compró los vuelos, buscó una casa con todos sus ahorros y puso rumbo a Irlanda.

Cadarso recuerda la reacción de su familia ante la repentina noticia: "Pero si no has pensado nada, no has planificado nada y te vas a ir así de repente", preguntaron. A lo que el joven respondió: "Pues yes". Con esto quiere decirle a la gente que "simplemente echándole ganas" e intentando aprender lo máximo posible rápidamente puedes conseguirlo.