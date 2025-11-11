Laura Gómez, profesora de instituto, es crítica con el sistema educativo español: "Te hace sentir fracasado"

Año tras año los docentes continúan abandonando las aulas. El bajo nivel educativo, el desinterés y las faltas de respeto por parte de los alumnos son algunos de los motivos de esta tendencia.

Muchos profesores critican esta falta de nivel educativo constantemente, como lo ha hecho a través de sus redes sociales Laura Gómez (@laurimathteacher), profesora de matemáticas de un instituto público.

"Acabo de terminar de corregir los exámenes de 1º de Bachillerato de ciencias y estoy entre decepcionada, triste, enfadada. No sabría definir bien mis sentimientos ahora", comienza la profesora. Asimismo, asegura que no es posible que en un curso tan avanzado haya calificado cinco exámenes con un 0: "Llevamos 3 meses dando materia y no saben nada".

Viendo estos resultados, la profesora se pregunta: "¿Qué estamos haciendo mal?". Se cuestiona si el problema lo tienen los alumnos, los profesores o el propio sistema educativo. A lo que ella misma responde que considera que el problema reside en que los alumnos puedan pasar de curso con materias suspensas, sin una base y sin tener los conocimientos que se requieren para pasar de curso.

Laura es muy crítica con el sistema actual en el que se le da más importancia a promocionar que a tener buenos resultados. Y esto no solo pasa con su asignatura, también pasa en otras materias según ha podido comprobar la profesora. "En Lengua, por ejemplo, no saben expresarse, no saben leer bien, no saben redactar".

Ante esta situación, Gómez se cuestiona hasta qué punto hay que bajar el nivel. "Cada año que pasa hay que bajar el nivel, porque si no, no pasan y lo importante es que promocionen para que aparezcan en las listas", asegura la profesora de matemáticas.

Tras este discurso, la docente hace una reflexión: "Esto, al final, como profesor te hace sentirte un poco fracasado", ya que al ver unas calificaciones tan bajas lo primero que se pregunta es si tan mal lo ha hecho. Asimismo, cuenta que nunca se había encontrado en una situación en la que suspendía a tantos alumnos. "Que casi la mitad de la clase suspenda con un 0 es muy heavy. Esto no me había pasado a mí en la vida y cada año vamos a peor", finaliza.