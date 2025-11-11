Detenida una mujer argelina de 27 años por dejar casi ciego a su bebé: le roció líquido irritante en los ojos durante meses

Durante la jornada del pasado domingo 9 de noviembre, los agentes de la Policía Nacional detuvieron a una mujer argelina de 27 años en Alicante por casi dejar ciego a su hijo de 2 años tras rociarle los ojos con un líquido irritante durante meses.

El menor ha permanecido ingresado en el Hospital General Universitario Doctor Balmis desde agosto hasta hace unos días con graves lesiones oculares de queratoconjuntivitis. El estado de salud del hospitalizado ha mejorado durante este periodo, y actualmente se encuentra bajo la tutela de la Administración.

Previamente ya fue ingresado en varias ocasiones en el mismo centro, cuyos sanitarios advirtieron a las autoridades de que las lesiones podrían haber sido provocadas debido a que el menor se ponía nervioso en presencia de la madre cuando le sometían a la medicación ocular.

En el momento de recibir el informe, el juzgado de guardia de Alicante acordó una orden de alejamiento para la madre. Posteriormente, el Grupo de Menores de la UFAM de la Policía Nacional inició una investigación que ha terminado con la detención de la inculpada. Ésta no ha prestado declaración.

La acusada llegó a Alicante el 24 de febrero de 2020 junto a su primera hija, quien llegó desde Argelia con problemas de visión en circunstancias similares a las que presenta su hermano agredido.

La menor, ahora de 7 años, recibió asistencia médica en la clínica oftalmológica Vissum desde su llegada hasta noviembre de 2021, según ha adelantado el diario Información.

Posible enfermedad mental

En julio de 2023, la madre de los niños se presentó en una comisaría de Alicante solicitando entregar a sus dos hijos por no poder hacerse cargo.

La ahora detenida alegó que se acababa de separar de su marido –también argelino, de 44 años y residente en España desde hace más de dos décadas–, quien explicó ante la Policía que estaba siendo coaccionado por la mujer con entregar a los niños si no regresaba con ella. También declaró ante los agentes: "no está bien psicológicamente", según informa el mismo diario.

La madre fue detenida por un delito de abandono de menores, y los hermanos quedaron bajo la tutela de la Administración con residencia en el Hogar Provincial hasta que su progenitora indicó que fue un malentendido y recuperó la custodia.

Los informes médicos del Hospital General señalan que la mujer podría padecer síndrome de Münchausen, una forma de maltrato infantil que tiene su origen en una enfermedad mental por la que el familiar a cargo del niño podría provocar síntomas falsos y tomar acciones extremas para fingir que el menor está enfermo.