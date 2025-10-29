Samir, el ciclista que alertó a la policía del robo del Louvre al ver a los ladrones en la grúa: "Tardaron 30 segundos, eran 4"

El nuevo jefe de la policía de París, Patrice Faure, ha detallado este miércoles la cronología del robo en el Louvre durante una audiencia ante la comisión de cultura del Senado francés. Ha comentado que "la primera alerta" a las autoridades no provino de los sistemas de seguridad del museo, sino de un ciclista que pasaba por allí y presenció el atraco.

Ese aviso lo emitió el ciclista Samir a las 9:36 de la mañana, quien vio el montacargas y a los delincuentes. Según Faure, la respuesta policial fue rápida: "A las 9:39 horas, tres minutos después, los efectivos de policía estaban en el lugar". Un colaborador del jefe de policía agregó que sólo transcurrió un minuto entre la llamada y la activación de la alarma interna, Ramses, lo que evidencia que la alerta ciudadana fue más rápida que los propios sistemas de seguridad del Louvre.​

Samir salió con su bicicleta aquel domingo por la mañana cuando vio una furgoneta aparcada cerca del Louvre, en la orilla del Sena. Relató lo sucedido en el canal LC1, como cuenta TF1. "En los muelles, junto al Louvre, vi un coche aparcado con ascensor. Dos tipos subieron, rompieron la ventanilla y entraron. Tardaron 30 segundos. Aparcaron, subieron al ascensor, rompieron la puerta y entraron. Como yo iba en bici, los vi marcharse en scooters hacia el Ayuntamiento. Eran cuatro en total. Llamé inmediatamente a la policía, intervinieron, lo que los hizo huir. Luego siguieron por los muelles, recto, y en ese momento los vi marcharse hacia Bercy".

La grúa por la que subieron los presuntos ladrones del Louvre. EP

El día del robo

El robo se produjo entre las 9:30 y las 9:40 horas de la mañana del domingo 19 de octubre de 2025, apenas 30 minutos después de que el museo abriera sus puertas al público. Los cuatro individuos encapuchados accedieron a la Galería de Apolo mediante un camión equipado con una plataforma elevadora estacionada frente al Sena.​

Los ladrones rompieron las vitrinas con sierras radiales y sustrajeron ocho piezas de las joyas de la Corona de Francia, valoradas en aproximadamente 88 millones de euros . Entre las piezas robadas se encontraban el collar de esmeraldas y diamantes que Napoleón regaló a su esposa, la emperatriz María Luisa, y joyas de Napoleón III y la emperatriz Eugenia de Montijo.​

Una novena pieza, la corona de la emperatriz Eugenia, cubierta con 1.354 diamantes y 56 esmeraldas, fue recuperada porque los ladrones la perdieron durante su huida precipitada.​

Avances en la investigación

La policía francesa ha movilizado a más de 100 investigadores para resolver el caso. El pasado sábado 25 de octubre, dos sospechosos fueron arrestados. Uno de ellos fue detenido en el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle cuando se disponía a abordar un vuelo hacia Argelia, y el otro en Seine-Saint-Denis, al norte de París.​​

Ambos hombres, de alrededor de 30 años, eran conocidos por las autoridades por antecedentes penales relacionados con robos. Los investigadores lograron identificarlos gracias a un análisis de telefonía móvil y más de 150 muestras de ADN recogidas en la escena del crimen, incluyendo rastros encontrados en cascos, guantes y otros objetos abandonados por los ladrones.

La declaración del jefe de policía Faure, no obstante, ha evidenciado las graves deficiencias en el sistema de seguridad del Louvre. El hecho de que un ciudadano en bicicleta haya sido más rápido en alertar a las autoridades que los sistemas previstos del museo puso de manifiesto problemas estructurales.​

Faure ha señalado que el museo cuenta con 1.300 cámaras, pero "no todas son digitales", lo que representa estancamiento tecnológico. La directora del Louvre, Laurence des Cars, admitió ante el Senado que las cámaras de vigilancia exterior no ofrecen cobertura completa de las fachadas del museo y que la ventana por la que entraron los ladrones no estaba monitoreada por CCTV .​

Además, Faure reveló que la autorización prefectoral que permitía el sistema de videovigilancia del Louvre había caducado desde el 17 de julio de 2025 y no fue renovada, un descubierto administrativo considerado sintomático de una negligencia más amplia.