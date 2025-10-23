Hallado en Madrid el Picasso de 100.000€ que se iba a exponer en Granada: se investiga si el embalaje fue manipulado

El misterio de la desaparición del cuadro de Pablo Picasso 'Naturaleza muerta con guitarra' ha quedado parcialmente resuelto este jueves tras haber sido localizado por la Policía Nacional en Madrid, según han informado a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras del caso.

En estos momentos está siendo analizado por la policía científica para saber si el embalaje habría sido manipulado. Por el momento la investigación sigue abierta para saber qué ha ocurrido, aunque el lienzo será entregado la próxima semana a su dueño, un coleccionista privado, con la intención de que sea enviado finalmente a su destino original: la exposición de Fundación CajaGranada.

Y es que en un principio estaba previsto que la obra partiera desde Madrid hacia Granada en el furgón de una empresa privada de transportes, con otros 57 cuadros.

Sin embargo, las alarmas saltaron cuando, a los tres días de haber llegado el vehículo a la ciudad andaluza, la Fundación CajaGranada detectó la ausencia del Picasso.

Todas las sospechas se centraron en un principio en una pausa en el camino que hicieron los dos trabajadores que iban en el vehículo en el municipio granadino de Deifontes, donde pasaron la noche en el Hostal Rural El Nacimiento dejando el furgón en la calle, según ha confirmado su dueño, José Gutiérrez, a EL ESPAÑOL.

José Gutiérrez, dueño del Hostal El Nacimiento, muestra a EL ESPANOL el lugar donde aparcó el furgón que transportaba los cuadros hacia Granada. J. I. M.

Sin embargo, las cámaras de la Fundación CajaGranada detectaron que del vehículo, en el momento de la entrega en la ciudad nazarí, solo bajaron 57 obras, y no las 58 que se creía que iban en su interior. Eso hizo pensar a los investigadores que el Picasso se hubiera 'perdido' por el camino.

A partir de ese momento se empezó a hablar de un posible robo, tal vez perpetrado por un vehículo que podría haber seguido al furgón para aprovechar un descuido de sus empleados y arrebatarles el lienzo.

Aunque todo apunta a que durante todo ese tiempo el cuadro había permanecido en la capital del país y no llegó a viajar a Granada, integrado en un cargamento en el que fuentes próximas a la investigación señalan que había pinturas de Botero, Juan Gris y varios artistas flamencos cuyo valor estimado conjunto se acercaba a los 10 millones de euros.

El cuadro del pintor malagueño no era el más valioso, y por eso cobró fuerza la teoría de que se tratase de un robo por encargo. Una hipótesis que cobraba fuerza al tener en cuenta sus dimensiones: apenas 12,7 centímetros de alto por 9,8 de ancho. Menos que un folio A4, algo óptimo para ser sustraído y escondido con facilidad.

Pese a ello, cuenta con un valor de mercado que oscila entre los 50.000 y los 100.000 euros, aunque estaba asegurado en 600.000.

La investigación ha estado dirigida por la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional en colaboración con la Interpol, ya que el lienzo fue inscrito en la base de datos internacional de arte robado de este cuerpo de carácter internacional, anticipándose a un posible robo que hubiera sacado a esta obra del país.

Miradas a Deifontes

En Deifontes, este suceso ha sido estos días la comidilla entre los vecinos. Todos han seguido con interés la noticia que ha puesto el foco mediático de todo el país en este municipio de cerca de 3.000 habitantes.

"Incluso ha venido el New York Times", exclama un jubilado al periodista. Y es que los habitantes no habían visto nunca aparecer el nombre de su pueblo en tantos medios de comunicación.

El propio dueño del Hostal Rural El Nacimiento, que ha sido el epicentro de todas las miradas estas semanas por haber hospedado durante una noche a los transportistas, bromeaba con que cuando se resolviera el caso iba a adquirir una copia del cuadro para lucirla en el restaurante: "Ha venido muchísima gente preguntando por el Picasso".

Sin embargo, pese a que el cuadro ha estado estas semanas mucho más cerca de su dueño que lo previsto -por estar en Madrid y no en Granada-, ahora los investigadores deben concluir sus estudios para averiguar qué ocurrió realmente con la obra.

La investigación sigue abierta y al cierre de este reportaje la Policía Nacional todavía no ha dado a conocer si se trató o no de un robo.