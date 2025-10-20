Las 8 generaciones de los López, la familia tras la panadería más antigua de España: "Nuestro pan se vende hasta en el Bernabéu"

La séptima generación, representada por los hermanos Jesús López Casado (47) y Andrés López Casado (52), trabaja actualmente -junto a la sexta generación, encabezada por Jesús López- al frente de Panadería Jesús, considerada la panadería familiar más antigua de España. Está situada en Pozo Cañada, Albacete, y fue fundada en 1802 por Santiago López y Mercedes Vázquez bajo el nombre original de Horno de Eliecer y Ester.

En 1802, España experimentó una crisis de subsistencia con graves problemas de abastecimiento, por lo que Santiago y Mercedes, que tenían tierras, trigo y un molino, decidieron fabricar su propio pan para repartir entre sus vecinos y las aldeas limítrofes.

"En los años 40 y 50 comenzamos a vender panes caseros en todos los apeaderos del ferrocarril desde nuestro pueblo hasta Cartagena. Después de hablar con cientos de jefes de apeaderos, crearon un complejísimo sistema de venta para una época en la que no existían los teléfonos fijos en todas las casas", explica Jesús, ejecutivo de ventas, a EL ESPAÑOL.

Productos de la Panadería Jesús. Cedida

De los fundadores, cada generación ha heredado la importancia de la calidad del producto, el sacrificio y la constancia, no obstante, las recetas que empleaban Santiago y Mercedes nunca han podido reproducirse tras la muerte de ambos. "No solemos trabajar con una receta fija, pero conservamos las primeras que utilizó mi bisabuela materna que, aunque no viene de familia panadera, nos legó algunas que nos gusta recrear".

A pesar de que han sido capaces de mantener el legado vivo desde 1802, Jesús reconoce no sentir presión. Es consciente de lo que han logrado a pesar de no provenir de Andalucía, referentes en la fabricación del pan que, gracias a las harinas de trigo locales y otros ingredientes como el aceite de oliva, la convierten en un referente en su elaboración. "Hemos encontrado nuestro nicho de mercado y somos la panadería en la que se fija el resto. Hay muy buenas panaderías en Andalucía, pero siguen nuestros pasos, nos copian".

Su éxito se debe a que no han modificado la forma de hacer pan, aunque admite que han implementado técnicas nuevas. Siguen laminando a rodillo y emplean únicamente trigo y harina de Castilla-La Mancha. Panadería Jesús alcanzó la fama a nivel nacional gracias a la caña de pan feo, creada en 2012, y que consiste en una barra de tres gramos. "Tiene tres fermentaciones y tratamos todas exactamente igual, es decir, nunca va a pesar una más o menos que otra. Lleva masa madre y están hechas a mano una a una".

Gracias a elaboraciones como el pan casero, pan candeal -que prácticamente ninguna panadería sigue elaborando debido a su complejidad- y el pan feo, la empresa familiar se ha ganado un lugar entre las mejores marcas a nivel nacional. Han cerrado acuerdos con algunas de las compañías más destacadas en sus respectivos sectores como pueden ser El Corte Inglés o el Real Madrid.

"Trabajamos con los mejores marcas de Ibérico, con el mejor lineal de distribución que es el del Club Gourmet de El Corte Inglés, ni siquiera el supermercado, solo el del Club de Gourmet. Hace dos años que estamos en todas las zonas VIP del Real Madrid y en todos los partidos en el Santiago Bernabéu. Hemos hecho pan para las mejores marcas de vehículos y de todo lo que nos podamos imaginar", cuenta con orgullo Jesús López.

En cuanto al volumen de producción, Jesús, considera que es prácticamente imposible que su empresa sea líder debido a que únicamente se dedican a vender productos 100 % artesanales y no poder producir otros artículos de tipo industrial. Sin embargo, están posicionados como la panadería líder a nivel nacional en el mercado del pan deshidratado. Trabajan con más de 50 estrellas Michelin, cuentan con 25 distribuidores en España, y exportan a Corea y Japón. Incluso han colaborado con José Andrés en Estados Unidos.

"La verdad es que yo algunas veces, y perdona, y que no suene mal, pero cuando pienso qué podemos hacer novedoso, no se me ocurre nada. Ya lo hemos hecho todo. Vendemos en el Santiago Bernabéu, hemos vendido en la Champions, en la Fórmula 1, en la MotoGP.... También trabajamos con los jamones 5J y con los jamones Arnal, que son una marca no tan reconocida como 5J, pero a nivel mundial un pepino".

Octava generación

Aunque ya han alcanzado los objetivos propuestos, Jesús López no contempla que Panadería Jesús cierre sus puertas. El relevo generacional aún no se ha producido, pues su padre, a sus 77 años, continúa como gerente de la empresa.

La octava generación está asomando: sus sobrinos acaban de incorporarse a la empresa y ya tienen descendencia, por lo que es muy probable que tanto la octava como la novena generación participen.

El respeto por la calidad, el pan bien hecho y los tiempos de fermentación es lo que aspira a dejar como legado a sus discípulos, además de desearles una vida menos sacrificada que la que vivieron él y sus antepasados.

Panadería Jesús. Cedida

"El crecimiento que hemos tenido nosotros es una locura. En diez años hemos multiplicado a la empresa y lo que quiero es que cuiden lo que nosotros hemos logrado. El respeto a los trabajadores, a los proveedores y a los clientes. Al final, nosotros somos quienes somos por haber respetado toda la cadena. Aún tenemos clientes y proveedores de segunda y tercera generación", sentencia el ejecutivo de ventas de Panadería Jesús.