Las guías sexuales se expanden por los colegios de España: del 'falómetro' a la escala que mide el tamaño 'aceptable' del clítoris

Las guías sexuales se expanden por los colegios de España: del "falómetro" de las Canarias al "contenido explicito" catalán E. E.

"¡Hola! Estás a punto de descubrir la 4ª guía de la colección sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres jóvenes". La primera trató de los embarazos no planificados; la segunda, de la "satisfacción erótica"; y la tercera, sobre las infecciones de transmisión sexual.

Las guías sobre la sexualidad ofrecidas a jóvenes de Primaria se expanden por España. Ya no es materia únicamente del País Vasco, como documentó EL ESPAÑOL la semana pasada, sino que estos tentáculos didácticos también están presentes en las Islas Canarias y Cataluña.

La guía Sexualidad, Cuerpos, Identidades y Orientaciones, proporcionada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, aborda términos como los "roles de género", los "estereotipos de género" o la "expresión exterior".

Define, por ejemplo, los roles de género como "las funciones sociales públicas y privadas que cada sociedad y en cada momento de la historia asigna a cada sexo".

"Tradicionalmente, el rol social masculino ha consistido en el ejercicio de la actividad pública, el trabajo productivo remunerado, el liderazgo y el poder y, en la esfera doméstica, la manutención y la tutela familiar", agrega la descripción.

Asimismo, el cómic canario muestra una viñeta sobre "el cuerpo":

El "falómetro"

En la página 42 de la colección, proporcionada por el Instituto Canario de Igualdad, se muestra el denominado "falómetro".

Se trata de una regla con diferentes colores y medidas, donde, en función de las delimitaciones, "es una niña", es "inaceptable (cirugía)" y la última opción "es un niño".

El cómic recoge la definición de esta herramienta, término acuñado por el "activismo intersexual" como "la escala que determina el tamaño considerado 'aceptable'".

"En esta escala, un clítoris aceptable tendrá entre 0,2 cm y 0,85 cm, y un pene lo será a partir de los 2,5 cm. Todo lo que tenga un tamaño fuera de este estándar se amputa, ya que se considera que el clítoris no debe ser visible", sostiene la guía.

Por su parte, la plataforma Docentes Feministas por la Coeducación (Dofemco) realizó el pasado viernes una charla donde abordaba los aspectos de esta guía.

"La secta transactivista usa material supuestamente didáctico para captar menores", indica una publicación de la asociación en X (antiguo Twitter).

📣‼️🎙Os animamos a escuchar a nuestra compañera y vicepresidenta @SilviaCarrascoP, este viernes 17 de octubre, a las 22:00 h, contando cómo, desde @DoFemCo, llevamos años alertando del material profundamente sexista y sexualizador, que entra en nuestros centros educativos,… — Docentes Feministas por la Coeducación (@DoFemCo) October 15, 2025

Y de las Canarias, a Cataluña.

La Generalitat distribuye el libro titulado Dibujando el género. La obra, escrita en 2013, busca explicar el "género como una construcción social que regula las diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres y que supone la exclusión de las personas trans, intersex, gays, lesbianas y bisexuales".

El manual abre con un glosario de términos, como "desigualdades de género", "exclusión" o "identidad de género".

Este último vocablo se define como: "Género con el cual una persona se identifica. La norma establece que las hembras tienen que identificarse como mujeres y los machos, como hombres. Aun así, las personas trans muestran que el género atribuido al nacer en función del sexo no tiene por qué corresponderse con la identidad sentida".

Viñeta de la guía catalana. 'Dibujando el género'

Esta guía viene apoyada por videotutoriales colgados en YouTube, que se proyectan en horario escolar con sus posteriores actividades entre los estudiantes.

Destaca especialmente el capítulo 4, donde la propia plataforma lanza una advertencia al espectador por el contenido en él.

La web del Gobierno vasco colgó, mediante el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, una guía para "cultivar la sexualidad".

Viñeta de la guía que el Gobierno vasco difunde a los niños de Educación Primaria. Gobierno vasco

En ella, se puede apreciar una viñeta donde un joven graba en las duchas a una chica; en otra, dos adolescentes introduciendo un tampón, con el bocadillo: "¿Ya está? ¿Lo tengo dentro?". Y en el último aparece un doctor preguntando a un joven desnudo en su consulta por su afición al fútbol, un hobby que el chico no tiene.

La guía, promovida desde 2017, fue criticada en su perfil de X (antiguo Twitter) por la asociación BerdinHezi, compuesta por docentes vascas.

📢 Analizamos la guía descargable "Saioz saio/De sesión en sesión", promovida desde 2017 por el @Gob_eus y financiada por la @Bizkaia



❌ ¿Educación o adoctrinamiento?



Esta guía, presentada como recurso educativo, naturaliza procedimientos dañinos en menores. — BerdinHezi (@BerdinHezi) October 8, 2025

"¿Educación o adoctrinamiento?". se cuestiona la asociación en el post. "Esta guía, presentada como recurso educativo, naturaliza procedimientos dañinos en menores", añade la publicación.

Y el hilo continúa: "Se dirige a una edad en la que no existe la madurez suficiente para valorar consecuencias ni tomar decisiones irreversibles sobre su vida".

Viñeta de la guía vasca. Gobierno vasco

BerdinHezi subraya que en una de las viñetas se "banaliza el ciberacoso". La plataforma ya denunció en febrero de 2024 y exigió la retirada del manual al Instituto Vasco de la Mujer, "sin resultado alguno".