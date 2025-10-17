Los Mossos investigan como posible homicidio la muerte del fundador de Mango Isak Andic

Los Mossos d'Esquadra están investigando como posible homicidio la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, después de que la hipótesis inicial fuera un accidente de montaña tras caer por un barranco en las Cuevas del Salnitre en Collbató (Barcelona) el pasado 14 de diciembre de 2024, confirman fuentes conocedoras del caso a Europa Press.

Según ha avanzado El País este jueves, la policía catalana trabaja en este nuevo escenario y el hijo de Andic, Jonathan Andic, que era su único acompañante el día de la muerte de su padre, está siendo investigado en el Juzgado de Instrucción 5 de Martorell (Barcelona).

De acuerdo con el citado medio, las incongruencias detectadas en las dos declaraciones de Jonathan alimentaron las sospechas de los investigadores, aunque por el momento no existen pruebas concluyentes.

Fuentes judiciales consultadas explican que el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell (Barcelona), que decidió reabrir el caso el pasado marzo, mantiene el caso bajo secreto de sumario.

El juzgado comenzó a analizar datos que habían quedado pendientes tal y como detallaban nuevos informes de los Mossos, como declaraciones nuevas o la existencia de un teléfono móvil destruido.

La autopsia del Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, que analizó la sangre del empresario, vuelve a ocupar un lugar central en el expediente.

Entorno familiar y su papel en Mango

En declaraciones a Europa Press, fuentes próximas a la familia han asegurado que "no ha hecho ni hará comentarios en todos estos meses sobre el fallecimiento de Isak Andic".

"Eso sí, quiere mostrar su respeto con las diligencias que se han practicado al respecto y seguirá colaborando como hasta ahora, con las autoridades competentes. También está segura de que este proceso terminará lo antes posible y se demostrará la inocencia de Jonathan Andic", afirman las mismas fuentes respecto al entorno familiar.

El mayor de los hermanos Andic, Jonathan, de 43 años, ha sido parte activa de Mango durante los últimos 17 años, aunque comenzó su carrera estudiantil por otro camino. Hijo también de Neus Raig, exmujer de Andic con la que tuvo tres hijos, estudió Comunicación Audiovisual en Estados Unidos.

En 2008 comenzó la senda de los negocios al estudiar Contabilidad y Finanzas para Directivos y Management. Lo hizo en IESE Business School, en la que su padre era parte del consejo asesor internacional, a la vez que daba sus primeros pasos en Mango.

La andadura de Jonathan Andic en la megaempresa de su padre comenzó en 2005. En 2007, Andic deja en manos del mayor de sus hijos el lanzamiento de Mango Man, la línea masculina de la firma. Quedó como vicepresidente de la compañía en 2013 y tras dos años seguidos de pérdidas, su padre tuvo que retomar el mando.