Eman, una joven musulmana expulsada por llevar hiyab en su instituto de Logroño: "Me hacen elegir entre la fe o mi educación"

Este 15 de octubre se cumplió un mes desde que la joven musulmana Eman Ekram se enfrenta a un día a día tormentoso tras ser expulsada del Instituto Práxedes Mateo Sagasta de Logroño por negarse a quitarse el hiyab.

Ante la situación, la joven –de origen pakistaní– inició una recogida de firmas que ha alcanzado más de 11.000 bajo el lema "No sin mi velo" que entregó durante la mañana de este miércoles en la Consejería de Educación para "demostrar que hay muchas personas que están en contra de esta prohibición", asegura en declaraciones a EL ESPAÑOL.

La alumna sostiene que lleva el velo islámico "por su propia voluntad" y que se siente "humillada" ante la negativa del instituto a dejarle vestir esta prenda. A pesar de ello, "la entrega de firmas ha ido muy bien", dice esperanzada de que éstas puedan hacer cambiar su situación.

Eman tiene 17 años y se encuentra estudiando el primer curso de Bachillerato Internacional. Una formación que, en La Rioja, sólo está disponible en el Instituto Sagasta.

Lamentablemente, la estudiante se ha visto obligada a decidir entre defender su religión o luchar por su sueño de estudiar derecho internacional. "Siento que me hacen elegir entre la fe o mi educación", dice Ekram.

Asegura que ha sido "amenazada de malas maneras" con no poder volver a entrar en el centro de estudios si viste el velo islámico. Así como que, en caso de acumular tres expulsiones, se le abrirá un expediente académico por el que podría perder su plaza en el centro educativo.

La rutina de Eman se ha tornado en un proceso que, asevera, "es duro". La joven no ha vuelto a llevar hiyab al centro y siente los días cada vez más largos: "Ya llevo mucho tiempo con esto", lamenta.

La alumna sostiene que esta prohibición "atenta contra el artículo 16 de la Constitución Española", que "reconoce la libertad ideológica, religiosa y de culto como un derecho fundamental", apunta. "¿Por qué tengo que elegir entre mi fe y mi educación si no hago daño a nadie?", agrega.

Incumplir la normativa

Afortunadamente, los compañeros del instituto de Eman se han volcado con la situación y han mostrado todo su apoyo. Por el contrario, los profesores y personal educativo del centro –a excepción de uno de ellos– prefieren "no hablar del tema".

Los días posteriores a la expulsión de Akram, del 17 al 19 de septiembre, se vivieron manifestaciones a las puertas del centro educativo. "Se montó un escándalo, estaba todo el mundo alterado", cuenta la joven.

Concentración a las puertas del IES PM Sagasta tras la expulsión de Eman Akram. Raquel Manzanares EFE

El motivo de la expulsión ha sido incumplir la normativa de vestimenta recogida en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro (ROFC) del Instituto Práxedes Mateo Sagasta de Logroño, que dicta: "no se permite el uso de gorros, gorras, viseras, capuchas, boinas y similares en el interior del edificio".

No obstante, la joven pakistaní se muestra en desacuerdo ante estas explicaciones: "Ninguno de los argumentos tiene razón lógica. Son excusas", denuncia Eman en conversación con este periódico. Además, comunica que ya ha interpuesto una demanda judicial al instituto.

A este respecto, el portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez Simón, asegura que en la Consejería de Educación no se ha presentado queja alguna por presunta vulneración de derechos fundamentales del alumnado, según adelanta EFE.

Por el contrario, la diputada de Izquierda Unida en el Parlamento de La Rioja, Henar Moreno, ha presentado una interpelación para “defender la laicidad y condenar cualquier actuación que sea islamofobia”.

Diferentes asociaciones de mujeres pakistaníes de La Rioja –como ATIM, AMIN y Arabella, entre otras– han unido lazos para denunciar la instauración de esta norma. Sostienen que el velo islámico "constituye un elemento de identificación religiosa muy importante sin el que algunas mujeres se sienten violentas".

Asimismo, argumentan que la decisión del IES PM Sagasta "atenta contra el derecho a la propia imagen que garantiza la Constitución, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa y la Declaración Universal de los Derechos Humanos".

Este periódico ha intentado ponerse en contacto con la dirección del instituto para conocer su versión de los hechos, pero no ha sido atendido.

Por el momento, la prohibición a llevar hiyab continúa presente en el IES PM Sagasta. A pesar de que la expulsión de Ekram en septiembre sólo duró un día, ahora se ve obligada a acudir al instituto sin el velo islámico, y teme que esta medida termine implantándose en todos los centros educativos.