Inma Liñán, la albaceteña que gana la plata en el Mundial de Peluquería y es heredera del oficio familiar: "Iré a por el oro"

Inma Liñán, con su diseño ganador de la medalla de plata en la OMC Hair World París 2025. Cedida

Inma Liñán (1987) es la primera española en alcanzar el pódium en la OMC HairWorld 2025, celebrada en París. Tras compartir el éxito en redes sociales con la Torre Eiffel de fondo, Inma ha regresado a su casa en Albacete con la medalla de plata colgada del cuello.

El OMC HairWorld es un campeonato que nace de la intención de unir a peluqueros de todo el mundo con la intención de impulsar la profesión, fomentando la creatividad, el aprendizaje y el crecimiento personal.

En este participan 56 países y, para competir desde España, es necesario pertenecer a la Selección Española de la ONB (Organización Nacional de Belleza, Arte y Competición).

Es la tercera vez que Inma Liñán se presenta y cada año acude al campeonato con más ilusión. La primera vez que acudió a este encuentro fue en 2022, cuando Paco Nogueras –seleccionador de la competición– se puso en contacto con ella para animarla a que se presentase.

En su primera vez se presentó a la categoría Recogidos para mujeres y, desde entonces, su peluquería se llena semanalmente de novias que quieren sus servicios.

Inma Liñán lleva toda la vida en el oficio. Empezó a los 14 años y, ahora, a sus 38, es autónoma y tiene su peluquería propia desde hace más de una década. "Tengo un equipo muy bueno, somos gente con mucha vocación", asegura la albaceteña.

"Afortunadamente tenemos mucho trabajo, y gracias a que tengo un equipo tan bueno podemos gestionar bien la alta demanda", cuenta con orgullo.

Peluquera de vocación

Inma es una mujer muy risueña a la que siempre le ha apasionado el mundo de la peluquería: "Llevo toda la vida entre pelos, destrozando a mis muñecas desde que tengo uso de razón". "Les cortaba el pelo y las pintaba con rotuladores, mi madre me escondía las tijeras y tenía que cortarles el pelo con la cuchilla", ríe en conversación con EL ESPAÑOL.

La familia de Inma lleva el amor por la peluquería en las venas. Su abuela ya era peluquera, e igualmente su madre ha ejercido en el oficio. El hijo de Inma Liñán también es peluquero y, a pesar de que ahora está en el mundo de la barbería, su madre cuenta que le está intentando convencer de que se quede con ella en la sección de mujer.

Inma Liñán, junto a sus diseños presentados en la OMC Hair World París 2025. Cedida

Con el pelo en tonos rosas y lilas, y un peinado arriesgado, esta peluquera albaceteña se presentó, el domingo 13 de septiembre, a la OMC 2025 con ganas de sorprender en la categoría Color y peinado creativo para mujeres. Y consiguió lo que se proponía: ser la primera española en subir al pódium.

Para la prueba, la organización pone a disposición de los participantes tres guías de inspiración que deben cumplir. Después, cuentan con un tiempo de 20 minutos para realizar el peinado.

El diseño de Inma

En concreto, la categoría a la que se ha presentado Inma Liñán se centra en la creatividad, por lo que utilizó colores muy llamativos y dibujos en su diseño, así como un corte arriesgado en el flequillo.

La albaceteña lleva preparando este campeonato desde enero. "Me compré muchas muñecas y extensiones, después fui probando cortes y colores", cuenta. "Además, nunca se me ha dado bien el dibujo, así que viajé a Madrid para formarme más".

El diseño de Inma Liñán que ha ganado la medalla de plata en la OMC Hair World París 2025.. Cedida

El diseño de Inma se caracteriza por el uso del degradado del color, con unos tonos violetas que emigran hacia el rosa, el naranja y el amarillo. En los laterales incluye dibujos a modo de píxeles y, en el reverso, un cebreado. La parte del flequillo y la coronilla se presentan en tonos blancos, con cortes que caen sobre el resto del diseño.

Un proyecto que personifica a la perfección la personalidad de Inma: "A mí me gustan mucho los colores potentes. Soy muy colorida", sostiene la ganadora de este campeonato mundial. A esta peluquera de Albacete siempre le ha gustado la fantasía, y este ha sido su motor para despegar como profesional en su ciudad natal.

Conseguir el oro

A pesar de que la peluquería le quita todo su tiempo, Inma Liñán disfruta enormemente de su profesión. "Es mi pasión, no lo veo como un trabajo", dice. Además, cuenta con un gran apoyo por parte de sus familiares: "Cuando no estoy en la peluquería disfruto con mi familia. Ellos me ayudan mucho".

No es la primera vez que Inma ha sido galardonada en un concurso. "Desde que volvimos de la pandemia no he parado", asevera la peluquera. En 2023 obtuvo el Galardón Revelación Nacional con su colección Rompiendo las reglas, un proyecto que la llenó de vida.

La albaceteña asegura que los procesos de preparación para los campeonatos son muy cansados y requieren de muchos meses de entrenamiento. Sin embargo, debido a su ambiciosa energía, ya está pensando en el futuro. "Debería estar súper feliz, y lo estoy. Pero ya estoy buscando nuevos proyectos para presentarme". "Ahora que ha acabado esto necesito otra nueva ilusión", cuenta.

"Los peluqueros somos muy duros y necesitamos vivir nuevos procesos constantemente". Por ello, tras conseguir la plata, Inma Liñán se está preparando para ganar el oro. "Ahora que he sido subcampeona tendré que conseguir el de ser campeona. Iré a por el oro".