El otro Julio Iglesias, el alcalde del PSOE que recuperó una especie de gallina: "Mis gallos son Rambo y Schwarzenegger"

Poca gente lo sabe, pero Julio Iglesias lleva cuatro años protegiendo con ahínco las razas autóctonas de Galicia. Sus primeros gallos los nombró: “Rambo y Schwarzenegger por su cara de mala leche”. Pero esa no es la única peculiaridad de sus aves. Cuando alguien piensa en gallinas, se imagina a unos animales de corral, estos no se asocian a la libertad.

Pero las gallinas de Julio Iglesias, aparte de ser un "Canto a Galicia", son también un canto a la libertad. “Sí, no viven en gallineros, ellas podrían hacerlo, pero es la gallina que estaba suelta toda la vida. Es la gallina que cuando íbamos a un pueblo, atravesaba las calles y se buscaba la vida, son muy autónomas y, en consecuencia, mis gallinas duermen en los árboles”, explica Julio Iglesias en conversación con EL ESPAÑOL.

"Defiendo y me dedico profesionalmente al derecho civil y Galicia tiene un derecho civil propio, también tenemos especies propias, especies autóctonas. A mí me gustan mucho los animales. Entonces, decidí tener los animales de la tierra. Mis perros son todos pastores gallegos, es decir, canes de palleiro, y mis gallinas, pues, son todas piñeiras”.

Las gallinas de Julio duermen en los árboles.

La fama de este Julio no se debe a éxitos como Soy un truhán, soy un señor. Su historia comienza cuando a su padre telegrafista le mandaron de destino a Ares, pueblo de La Coruña en el que creció, se casó y en el que también vive su familia. Un municipio costero de 6.000 habitantes del que tiene ese recuerdo de las gallinas y gallos callejeros.

Posteriormente tuvo que ir a Santiago con 18 años para estudiar la carrera, con la que se consagró como profesor de Derecho Civil. Su vuelta a Ares se propició gracias a unas elecciones municipales. En el transcurso, una de sus vocaciones consistió en la realización de voluntariados cristianos.

Como alcalde lleva cinco legislaturas al frente, sus primeros pasos en política los realizó como director general de Justicia, de la mano del gobierno de Emilio Pérez Touriño, presidente de la Junta de Galicia entre 2005 y 2009 y secretario general del Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE.

La variedad de estas gallinas es curiosa, Julio explica lo siguiente: "Se trata de una raza que tiene tres variedades de color en función de los climas. Donde nieva, la piñeira es blanca, en el interior y donde tiene que esconderse de los depredadores, es aperdizada. En la costa, que es la zona más templada es salmonada. A estas gallinas se les llama "pita das neves", "pita do monte" y "pita da casa" respectivamente.

De las tres variedades, la más difícil de recuperar es la aperdizada "porque hay menos ejemplares". “Las ferias, para nosotros, son el momento de visualizar otra vez su existencia. Es una manera de decirle a todos los vecinos que esas gallinas son de aquí, y las puedes conseguir, porque hay un grupo de criadores que te facilitan los huevos fértiles, pollitos. Las ferias sirven para que los paisanos elijan nuestra gallina, la piñeira".

Julio se ha proclamado como el ganador de la feria del pino gracias a una de sus gallinas blancas. "Pues la verdad es que hay ferias y hay campeonatos, los campeonatos son donde los criadores llevan los mejores ejemplares, entonces el nivel de competición es muy alto, mientras que las ferias son más próximas y sirven a modo de divulgación".

La gallina blanca piñeira.

Y es que, aunque Julio le reste peso a ese primer premio, la realidad es que estas ferias son muy importantes porque permiten visibilizar y acercar a los vecinos con sus gallos y gallinas. Cuando es preguntado sobre si iría a un campeonato, Julio comenta, "que ya estuvo en dos de ellos, pero que no ganó ninguno".

Se trata de una labor que entraña grandes desafíos. Uno de ellos acontece en verano cuando las gallinas no duermen juntas, así como con la amenaza de un clásico depredador gallego. “El zorro te entra y te mata todo”, explica Julio, pero sus pastores gallegos las protegen. “El día que llevo los gallos a la feria, tengo que correr detrás de ellos con un truel y cogerlos, porque si espero a la noche, se suben al árbol y allá arriba es imposible cogerlos”.

El hecho de tener a las gallinas sueltas supone que existan este tipo de desafíos, pero son muchos los que optan por darle esa libertad a las gallinas. "Hay quien no puede, hay quien las tiene que tener en un gallinero, pero se crían perfectamente", explica Julio defendiendo ambos sistemas.

Las gallinas viven en libertad.

Uno de los problemas de esta raza reside en que aún no se encuentra reconocida. "Estaba prácticamente extinguida. Pero ahora que la estamos recuperando, queremos que también se reconozca como raza autóctona. Y una vez reconocida seguro que aumentará efectivamente la preocupación de la Junta por esta especie. Y a lo mejor se establece algún tipo de ayuda para los criadores".

Esto contestaba Julio al ser preguntado sobre la financiación de la conservación y promoción de estas gallinas. "A ver aquí lo hacemos todos con nuestros propios medios, lo hacemos por amor al arte. Yo las crío para mí y para darlas, ayudo a difundir la raza". Por otro lado, Julio explica que hay granjas que venden huevos y carne. Además resalta que el sabor de su carne es parecido al de un "faisán".

"Cada vez se pierden más especies, cada vez se respeta menos el entorno, aunque los animales tienen una utilidad y nos tienen que servir hay que tratarles con humanidad". Julio se muestra como un defensor del entorno rural y explica que "aunque se tenga ese amor por los animales, mucha gente les ha perdido el respeto".