En el nuevo curso online de 200 dólares de Pablo Iglesias tras su veto en la UCM: 105 alumnos y teoría de la "violencia política"

Solo con 15 minutos de retraso: así comenzó la primera clase del nuevo curso que dirige el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, en colaboración con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), titulado Análisis político y estrategias en tiempos de crisis.

El ahora empresario, después de no haber conseguido este año una nueva plaza en la Universidad Complutense de Madrid, donde se desempeñaba como profesor asociado, ha inaugurado este viernes la nueva formación que presidirá hasta mediados de noviembre, a la que ha accedido EL ESPAÑOL.

Se trata de un curso online con un precio de 200 dólares (182 euros) organizado en seis clases de aproximadamente una hora y media de duración cada una, de las cuales Iglesias imparte cuatro. La mayoría se imparten por videoconferencia en directo.

La primera lección, a la que asistieron en directo 75 de los 105 participantes, giró en torno a la película La batalla de Argel, que el cofundador de Podemos tomó como ejemplo para explicar qué es la política.

Maquiavelo

Iglesias inicia la clase desde el plató de Canal Red, el medio de comunicación que fundó para dar poder mediático a su partido. Nada es casual, ni siquiera su atuendo: luce una sudadera con la palabra 'desobediencia': algo que enseñaba en algunas de las clases que impartía en la UCM, cuando invitaba a los alumnos a subirse encima de las mesas como gesto de rebeldía.

Pero en este curso -al menos en la primera clase- no hay ninguna invitación a ser rebeldes. Lo que sí hay es una lección perfectamente ensayada: es más de una hora de discurso de un maestro que lo ha repetido en decenas de ocasiones, para luego pasar a las preguntas y respuestas.

El exvicepresidente del Gobierno centra su primera clase en explicar los conceptos básicos de la ciencia política para un público no familiarizado con ellos. Para hacerlo, además de la citada película de Gillo Pontecorvo, menciona múltiples obras y autores, deteniéndose en la célebre novela El príncipe, de Maquiavelo.

"Muchas veces se pinta a Maquiavelo como un maestro de la manipulación, y esto es tremendamente injusto. Él nunca dijo eso de que 'el fin justifica los medios'. En El Príncipe, consigue señalar el verdadero objeto de estudio de la política: el poder".

Karl Marx

Si hay algo que no se le puede reprochar a este profesor es no dominar la materia. A medida que aborda las particularidades y matices de los conceptos de poder, país o estado, va mencionando, una tras otra, frases clave de politólogos expertos. Muy bien traídas y sin divagar, y eso que la mayoría ni siquiera las tiene apuntadas.

Pero de todos ellos, el más citado es Karl Marx. Aunque sería injusto decir que se trata de un curso de propaganda marxista, esa tendencia ideológica está presente. No en vano, el propio Iglesias siempre se ha considerado comunista: algo que reafirma en un momento dado en el propio curso.

"Voy a compartir una reflexión de por qué soy comunista. No es solamente una cuestión emocional o sentimental, sino que también hay un elemento de reflexión teórica", explica Iglesias.

"Lo que hace que exista un anticomunismo tan vital y permanente es que los comunistas siempre han tenido algo que aterrorizaba a sus enemigos, que eran las organizaciones políticas y empresariales de los capitalistas y los oligarcas: su manera de entender el poder".

Pablo Iglesias imparte la primera lección de su curso en el estudio de Canal Red

"En todos los lugares del mundo, el miedo a los comunistas viene porque son los que tienen resuelto en términos teóricos para qué hay que utilizar el Estado y el poder".

Y esto es algo en lo que profundizó durante el turno de preguntas y respuestas con los asistentes, después de una parte académica de la clase en la que disertó sobre las relaciones de poder.

"Es muy difícil que las cosas puedan cambiar tratando de decirle al adversario que vas a alterar las reglas del juego para hacerlas más humanitarias. Creo que es imposible enfrentar a un rival sin escrúpulos poniendo todos los escrúpulos del mundo por delante".

Y en este punto, valoró que "hay una enorme hipocresía entre aquellos que dicen que se puede enfrentar al enemigo sin asumir contradicciones, sin mancharse las manos".

"Cuando asumimos que un proyecto ético y moral tiene que navegar contradicciones, creo que estamos ganando muchísimo terreno. Y esto hay que explicarlo. Me encantaría poder decirle a la gente que puede haber una sociedad sin policías, sin ejército… Pero eso es mentira".

"Podemos aspirar a una sociedad mejor en la que todo el mundo pueda tener oportunidades, pero no a que sea una sociedad sin derecho. Claro que siempre tendrá que haber hombres y mujeres armados que garanticen que se cumple la ley", señaló.

"Me gustaría soñar con una sociedad 'posthumana', pero mientras seamos humanos creo que hay muchos objetivos políticos por cumplir. La democracia no nace de un consenso, sino cuando le cortan la cabeza al rey en Francia. Nace de ese gesto violento".

Y en este punto, matizó que "ojalá no fuera así, no pretendo hacer apología de la violencia, pretendo simplemente explicar cómo funciona la historia. El derecho al voto de las mujeres no es el resultado de que la gente se ponga de acuerdo a través de una deliberación, sino que cuesta muchos muertos y muchísima lucha".

Felipe González

De hecho, antes de profundizar en este apartado, y como parte de su disertación sobre cómo funciona el poder, en un momento de la clase señaló al expresidente socialista del Gobierno español, Felipe González, por unas declaraciones que pronunció en una entrevista en El País.

Según Pablo Iglesias: "Felipe González fue acusado de ser el creador de los GAL, que operaban matando etarras y de vez en cuando también a personas que no tenían nada que ver".

"El expresidente del Gobierno siempre aseguró que eso es mentira, que su gobierno combatía al terrorismo con los instrumentos del estado de derecho".

"Sin embargo, en esa entrevista de 2010, González reconoció la verdad y dijo que pudo volar a la cúpula de ETA, que se estaba reuniendo en Bidart, en el País Vasco francés, pero finalmente decidió no hacerlo, aunque ahora se arrepiente porque se podrían haber evitado muchos asesinatos. Y esto se dijo en El País y nadie dijo nada".

"Lo que está diciendo aquí Felipe González es la verdad de la política: los estados no tratan a sus enemigos políticos aplicando la legalidad vigente, porque estos desafían la propia naturaleza del Estado".

Próximas clases

La primera clase concluyó al cabo de dos horas y media, debido a la alta participación de los asistentes, en su mayoría procedentes de distintos países hispanoamericanos y de un corte ideológico reconocidamente izquierdista.

La segunda se centrará en los regímenes políticos: 'Sistemas democráticos y no democráticos. Colonialidad y democracia. ¿Es posible una democracia de colonos?', y abordará el conflicto palestino-israelí.

La tercera correrá a cargo de Arantxa Tirado, politóloga especializada en América Latina, y abordará la transformación de la política en la sociedad digital.

El resto de clases se dirigirán a definir "democracia" como correlación de fuerzas y los actores políticos que en ella participan, desde partidos y sociedad civil a empresas mediáticas y poderes estatales.

La penúltima sesión contará con la participación de Manuel Castells, catedrático de Sociología e insigne profesor en Berkeley, Southern California y de la Universitat Oberta de Catalunya, y el resto las dirigirá el propio Pablo Iglesias.