El cártel de 'Chinaloa', la "alianza temible" de los hijos del Chapo con la mafia china que inunda de coca el puerto de Barcelona

Sinaloa sostiene una guerra fría con llamaradas. Dos bloques mayores se disputan el mando dentro del cártel: la chapiza, el ala de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán —un frente joven, expansivo y volcado en sintéticos y nuevas rutas—, y la mayiza, la estructura leal a Ismael "El Mayo" Zambada —un bloque veterano, con redes tradicionales y gestión de grandes volúmenes—.

La competencia por rutas, mercados y prestigio desborda las fronteras de México. En ese escenario se consolidó una alianza silenciosa con redes criminales chinas que comenzó como soporte financiero y logístico; pero que hoy abarca la provisión de precursores químicos, ingeniería de procesos y participación directa en la elaboración de drogas sintéticas y en la transformación de la cocaína.

En la Ciudad de México, fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) describen a EL ESPAÑOL ese injerto como un híbrido operativo cuya clave no es sólo la suma de fuerzas, sino la reducción de fricciones entre producción, transporte y finanzas. En pasillos policiales y ministeriales se ha fijado un apodo que resume la fusión de conveniencia: 'Chinaloa'.

Elemento de la Fiscalía General de la República (FGR) de México. Cuartoscuro.

La parte sinaloense aporta control territorial, rutas y seguridad de cargamentos. La parte china introduce banca informal, compañías pantalla, cadenas de comercio de cobertura y un know-how industrial que optimiza tiempos y reduce pérdidas.

La convergencia ha permitido estabilizar calidades, garantizar abastecimiento de insumos y profesionalizar procesos que antes se resolvían con improvisación y riesgo. "Es la mayor alianza relacionada con el crimen organizado jamás vista", remarcan fuentes del control antridrogas en México.

El resultado se siente en los puertos europeos que concentran flujos de contenedores con cargas legales y contaminaciones quirúrgicas. Barcelona destaca en ese mapa desde hace décadas y ha reforzado su papel con el crecimiento de navieras, terminales y tráficos que imponen una selección constante sobre qué se inspecciona y qué se deja pasar.

En torno a su perímetro opera un anillo criminal estable donde, según mandos de la División de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra consultados para este reportaje, la mafia albanesa ejerce un liderazgo discreto en compra, corte y distribución; ahora, también, del cártel de 'Chinaloa'.

"Los grupos albaneses adquieren lotes de cocaína a redes vinculadas a Sinaloa, consolidan partidas, gestionan el estiramiento con adulterantes 'limpios' y movilizan el producto hacia clientes en España, el norte de Europa y mercados de alto precio como Australia", sostienen desde el cuerpo autonómico.

Esa interlocución se apoya en brokers que aseguran plazos, en guardianes que rotan y en naves donde se ajustan pH, densidades y aromas con criterio de laboratorio. La marca de origen, cuando llega con pureza elevada, se convierte en un argumento de precio y en un estándar de calidad que se replica con disciplina.

Cocaína procedente de México interceptada por la Guardia Civil en el puerto de Barcelona, en una imagen de archivo. E. E.

Alianza mestiza

Las fuentes mexicanas describen un salto cualitativo respecto a la relación histórica entre cárteles y redes chinas. El blanqueo a través de banca informal y remesadoras opacas existía, al igual que el suministro de precursores. La novedad es la implicación directa en fases de "cocina" con protocolos industriales y controles que dejan huellas químicas reconocibles en laboratorios forenses.

Esas huellas funcionan como firmas: patrones de solventes residuales, proporciones y densidades que permiten identificar líneas de producción con regularidad. "Mientras que la sofisticación financiera acompaña esa evolución", afirma un investigador de la Fiscalía General de la República (FGR).

La banca informal tipo fei qian transfiere valor sin mover dinero a través del sistema bancario: compensaciones espejo entre mediadores en Europa y Asia convierten depósitos en un punto en retiros en otro. El comercio de cobertura añade sobre o infrafacturaciones, triangulaciones con empresas pantalla y rutas que cruzan Hong Kong, Dubái o Panamá.

Dinero intervenido a la mafia china del 'fen chien'. E. E.

Las criptomonedas y stablecoins aparecen como puente expedito para saldar diferencias, y las redes de comercio minorista actúan como aspiradoras de efectivo que reintroducen caudales en el circuito formal con facturas y tickets.

En España, según investigadores de delitos económicos, el circuito de retorno de capitales hacia Asia se camufla a menudo en importaciones y cadenas de suministro aparentes.

Lo pagado aquí por mercancías legales se compensa allí en abonos a proveedores de precursores o en devoluciones a inversores. El objetivo no es solo introducir cocaína o metanfetamina en Europa. También es sacar o asentar el dinero de vuelta sin levantar señal en reportes de operaciones sospechosas.

Puerto nodal

Barcelona no funciona como un simple punto de entrada, sino como un nodo que concentra consolidación, almacenamiento y redistribución por toda Europa. Las contaminaciones de contenedores se operan con equipos especializados capaces de abrir, colocar y resellar sin alterar trazas visibles.

En ocasiones la intervención se produce en origen, con personal connivente en patios; en otras, en tránsito o incluso en alta mar. La ecuación logística depende de nóminas cortas: un estibador que no mira, un conductor que detiene, un inspector que selecciona con acierto aparente.

Un agente del Servicio de Vigilancia Aduanera revisa los bajos de un camión recién llegado a puerto. Laura Mateo.

La estadística de inspección introduce ruido; la inteligencia útil, cuando aparece, obliga a desplazar puntos de acceso durante unas semanas. La mafia albanesa ha consolidado una imagen de fiabilidad en ese engranaje. Compra con rapidez, paga a tiempo, cuida a los guardianes y rota espacios, según señalan mandos operativos catalanes.

Sus redes han profesionalizado el corte ante la exigencia de mercados del norte de Europa que no toleran caídas bruscas de calidad. Ese estándar ha "cuidado" España, donde la distribución mantiene equilibrios con plazas históricas y nuevas bandas, y donde las tensiones se resuelven con amenazas contables más que con violencia visible.

El precio del kilo de cocaína ha experimentado, según unidades de investigación españolas y europeas, un descenso en determinadas rutas durante los últimos meses; con operaciones puntuales de trueque entre organizaciones que llegan a intercambiar un kilo de cocaína por uno de hachís para compensar riesgos y balances.

No es norma establecida, pero se ha documentado en 2024 y 2025 como síntoma de sobreoferta relativa en momentos concretos y de una flexibilidad transaccional que protege márgenes a costa de complejizar auditorías internas.

La ingeniería del dinero

El blanqueo opera hoy como una coreografía de capas que se tocan sin mezclarse del todo. La banca informal de redes chinas reduce fricción cambiaria y evita rastros bancarios. El comercio de cobertura añade legitimidad documental a flujos que, en la práctica, compensan cuentas en dos extremos del planeta. Las criptomonedas agilizan tramos del recorrido sin constituir la autopista principal.

Los cajeros humanos y las remesadoras informales atomizan billetes hasta hacerlos invisibles. La joyería, el lujo fraccionado y cadenas de cash & carry aportan tickets y reventas que terminan blanqueando a golpe de ticket y contabilidad creativa.

Las mismas redes que lavan para Sinaloa hacen lo mismo a organizaciones albanesas asentadas en Cataluña, con soluciones de pago, cobertura y compensación que cierra el círculo. La superposición de clientes reduce costes, acelera plazos y crea una dependencia mutua que se traduce en volumen.

Dinero incautado por la Policía Nacional durante la desarticulación del cártel de Sinaloa en España, en el Complejo Policial de Canillas. E. P.

En esa convergencia, 'Chinaloa' funciona como motor silencioso que empuja cadenas de suministro y cadenas de valor al mismo tiempo. Las rutas marítimas que alimentan Barcelona han incorporado variaciones tácticas.

Las cargas legales más utilizadas para ocultación mantienen su vigencia —maderas, frutas, café, textiles— pero las contaminaciones se ajustan a temporadas, destinos intermedios y alertas en aduanas. La inteligencia de riesgo ha obligado a mover señales y a modular frecuencias.

Cada decomiso se contaba antes como desastre; hoy entra en los excels de los grupos como coste asumible previsto y repartido entre eslabones.

Guerra y mercado

La disputa interna en Sinaloa no ha interrumpido el flujo. Los chapitos refuerzan líneas sintéticas y un modelo modular de células autónomas con proveedores chinos integrados y tiempos cortos. La mayiza prefiere grandes volúmenes, diplomacia criminal y amortiguación de incendios.

La alianza con redes chinas atraviesa ambos polos con pesos distintos, pero el incentivo coincide: liquidez, precursores, fiabilidad. Los ajustes de un lado producen efectos del otro: una redada en la frontera del Pacífico congela temporalmente un envío mediterráneo; una presión en Barcelona desplaza caudales a puertos alternativos sin cerrar la llave.

En Cataluña, el corte profesionaliza la posproducción. Químicos europeos aplican protocolos que buscan estirar sin matar la reputación del lote. La exigencia de Hamburgo, Rotterdam o Copenhague repercute en Sant Adrià, Zona Franca y polígonos de L’Hospitalet.

Los pisos de pesaje rotan cada pocas semanas, los guardadores no repiten patrón de vigilancia y los traslados se programan como si fuesen palés de mercancía legal, con hojas de ruta y tiempos medidos.

Australia se mantiene como espejo y estímulo. El mismo kilo que sale de origen y toca Barcelona puede duplicar su valor en Sidney con logística compleja y riesgos superiores.

La prima de ese mercado justifica reexpediciones y rutas combinadas que pasan por consolidación europea antes del salto. Cada acierto al otro lado del hemisferio revaloriza la marca en Europa y fortalece la posición negociadora de quienes compran en el Mediterráneo para vender en el norte.

Droga incautada por la Policía Nacional en la desarticulación una célula del cártel de Sinaloa en España, en el Complejo Policial de Canillas. E. P.

En 2024, una investigación de EL ESPAÑOL acreditó la implantación del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en España, con foco en laboratorios clandestinos de metanfetamina y la preparación de capacidades para fentanilo, una presencia que se cruzó con operaciones policiales que han ido desmantelando cocinas y alijos a gran escala. Ese cuadro consolidó a España como eslabón europeo de producción y tránsito de sintéticos, con Barcelona y el Levante en el radar, y confirmó que el ecosistema criminal ya no se limita a importación: también fabrica y transforma en territorio nacional. En paralelo, la huella de Sinaloa se estructura en células pequeñas, compartimentadas, de alrededor de una decena de miembros bajo mando de un operador mexicano, integradas en redes locales y en convivencia operativa con otros cárteles para el control territorial. Ese formato minimiza exposición, facilita el relevo rápido de piezas y permite contratar servicios a terceros —desde logística portuaria hasta corte y distribución— sin levantar un aparato visible. La interlocución con estructuras albanesas para la cocaína y con redes chinas para finanzas y precursores sirve de correa de transmisión y mantiene a Sinaloa en segundo plano táctico. Efectivos del Ejército mexicano controlan el paso a una localidad de Sinaloa. Cuartoscuro. La dirección estratégica, no obstante, se sitúa fuera de España y, en buena medida, fuera de México: mandos y finanzas operan desde nodos externos, y España funciona como plaza de paso y de servicios. Tras un intento ambicioso de penetración durante la década de 2010, el interés actual de Sinaloa no pasa por "tomar" el mercado español, sino por aprovecharlo como plataforma discreta en el circuito europeo. Ese viraje se explica también por los costes legales y mediáticos que tuvo aquel esfuerzo: en 2012, la caída en España de Gutiérrez Guzmán, primo de Joaquín Guzmán Loera, marcó un hito que reordenó apetitos y métodos del cartel en suelo europeo. El escenario resultante dibuja dos curvas que se tocan sin solaparse: la del CJNG, que ganó tracción con cocinas y envíos de metanfetamina, y la de Sinaloa, que consolidó una presencia de bajo relieve en células plug-and-play al servicio de alianzas con terceros. A efectos policiales y judiciales, ese reparto complica la atribución y diluye firmas, mientras preserva los márgenes de negocio que ambos grupos buscan en el Mediterráneo y el norte de Europa. El Cártel de Jalisco opera en España desde hace un año: trae metanfetaminas de México mientras se prepara para producir fentanilo

Política del puerto

La competencia entre puertos por eficiencia y rapidez introduce dilemas operativos. Más escáneres, mejores algoritmos y cruces de datos útiles incomodan a las redes al coste de ralentizar la rueda económica portuaria.

Viejos gestores resumen el juego en dos verbos: incomodar y seleccionar. Incomodar significa inspecciones que sirven; seleccionar significa dedicar recursos a perfiles de riesgo con sentido.

Barcelona alterna golpes quirúrgicos con periodos de promedio estadístico, y la reacción criminal se mide en semanas: cambios de patio, reubicaciones de puntos de contaminación, sustitución temporal de rutas.

La cooperación internacional sostiene la parte visible. Mossos, Guardia Civil, Vigilancia Aduanera, Europol y la DEA alinean operaciones que exhiben palés de ladrillos envueltos y balances millonarios.

Efectivos de los Mossos, junto a la Policía Nacional, en una operación en conjunto. E. E.

Detrás de cada foto hay cálculos sobrios: el costo del decomiso viene amortizado de origen, los márgenes se protegen con diversidad de rutas y el negocio sigue porque la fricción total sigue siendo menor que la ganancia. En ese entorno, la fortaleza real reside menos en el músculo que en la inteligencia. Seleccionar mejor, cruzar mejor, resistir presiones de calendario.

La caja de resonancia que une México y Cataluña se mantiene activa. Cuando aprieta la presión en plazas sinaloenses, se abren compuertas en el Mediterráneo; cuando la atención europea sube, el flujo pivota por puertos alternativos.

La constante es una: el motor financiero chino, con banca informal y comercio de cobertura, sostiene la elasticidad del sistema. 'Chinaloa', hasta ahora, no es una firma; es una manera de hacer que todo encaje y que el valor circule con pocos sobresaltos.

Efectivos del Servicio de Vigilancia Aduanera durante la inspección en cabotaje de varios vehículos recién llegados en ferry. Laura Mateo.

Lo que viene

Las fuentes mexicanas y europeas convergen en un pronóstico sobrio. La alianza que los investigadores llaman 'Chinaloa' ha alcanzado una madurez operativa que permite amortiguar golpes, sustituir eslabones y retomar ritmos sin grandes traumas.

Los decomisos seguirán, las detenciones también, y las traiciones internas reordenarán nombres y cuotas. La incógnita central pasa por el coste real de la fricción. Si los puertos elevan el umbral de incomodidad de forma sostenida, la alianza buscará rutas menos escrutadas. Si la banca informal encuentra barreras eficaces, los tiempos de pago se alargarán y la rueda perderá velocidad.

Hasta entonces, Barcelona seguirá siendo un muelle con respiración propia donde contenedores legales conviven con contaminaciones invisibles, donde la compra se cierra en segundos y el corte se planifica con precisión de laboratorio.

Imagen de la detención de componentes de una célula del Cártel de Sinaloa en Barcelona, en noviembre de 2024.. CNP / MdE.

Donde la distribución albanesa mantiene el pulso de un mercado que paga mejor cuanto más lejos compra, y donde el dinero que entra y sale no siempre se ve porque la contabilidad de los grupos aprendió hace tiempo a maquillar números con mercancías, tickets y compensaciones.

'Chinaloa' opera como motor de baja fricción que conecta sierras mexicanas, polígonos catalanes y cajas fuertes invisibles a miles de kilómetros. El apodo nació como chascarrillo; hoy nombra un sistema donde las piezas encajan con naturalidad: producción estable, logística flexible, finanzas ágiles.

En ese engranaje, el puerto de Barcelona ocupa un lugar constante en los mapas de quienes miden el negocio por toneladas y el riesgo por segundos. Mientras ese equilibrio se mantenga, la ciudad seguirá apareciendo como punto cardinal en la mayor alianza criminal de su tiempo.