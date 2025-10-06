La 'Reina de la Cirugía' admite al juez que no tiene titulación para operar en España y que pasaba consulta "vía WhatsApp"

La doctora Kebeya, conocida como la 'Reina de la Cirugía' en redes sociales, junto a una imagen de Yngrid Goitia, la paciente que la ha denunciado por acabar en la UCI tras una operación estética.

La Justicia española ha localizado a la 'Reina de la Cirugía' en América del Sur. EL ESPAÑOL ha confirmado en exclusiva por fuentes de la investigación que a la doctora Kebeya (Venezuela, 1979) ya se le han leído sus derechos y ha sido interrogada por un juez, en calidad de investigada, por intrusismo profesional y lesiones por imprudencia por negligencia profesional.

"Tengo total conocimiento de las denuncias". "Esos hechos no son ciertos", tal y como ha sostenido la doctora Kebeya, durante su declaración prestada por videoconferencia desde un país de Sudamérica, ya que de haberlo hecho presencialmente en los juzgados de Cartagena podría haber sido detenida por la Policía Nacional.

Las denuncias de marras son las interpuestas por Yngrid Goitia y Olga Duque: pacientes de esta doctora con miles de seguidores en Instagram. Yngrid emprendió acciones legales tras ingresar en la UCI del Hospital Santa Lucía, por un shock hipovolémico, una hemorragia y una laceración hepática, después de someterse en junio de 2024 a un recambio de prótesis mamarias, una miniabdominoplastia, una liposucción y una lipotransferencia a glúteos.

Olga decidió denunciar por las secuelas físicas que sufrió, en octubre de 2023, a raíz de una triple intervención de cirugía estética consistente en un retiro de biopolímeros, una dermoplastia y una reafirmación de pechos con implantes. Las dos pacientes pasaron por un quirófano de la Clínica Virgen de la Caridad de Cartagena donde se encontraba la doctora Kebeya del Carmen N. M., miembro de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, junto al doctor Joaquín S. R. H. (Alemania, 1988), y el anestesista José G. V. (Torrevieja, 1966).

De hecho, esta facultativa venezolana reconoce al juez que no tenía su título homologado para operar pacientes en suelo español y asegura que advirtió de esa situación al médico investigado, Joaquín S. R. H., al que señala como supuesto responsable de coger el bisturí en las operaciones de Yngrid y Olga, donde la 'Reina de la Cirugía' afirma haber estado presente porque asistía a unas jornadas en Cartagena.

"En todo momento. Le manifesté [al doctor Joaquín], muy claramente, que está claro que no puedo operar. Estoy en un proceso de evaluación desde hace unos tres años, al menos. Creo que la fecha de introducción fue el 2022, para mi título de cirujano médico, ni siquiera el de cirujano plástico, y todavía eso está en revisión. En enero, me pidieron la continuidad de mis servicios por los años de experiencia que tengo y fue el último requisito o documento que me solicitaron. Y aún estoy a la espera".

Yngrid y Olga, las dos mujeres que han denunciado a la 'Reina de la Cirugía'. Cedidas

Los juzgados de Cartagena investigan a la doctora Kebeya del Carmen N. M., de 45 años, por delitos de intrusismo profesional y lesiones por imprudencia; al doctor Joaquín S. R. H., de 37 años, por falsedad documental, lesiones leves y cooperador en un delito de intrusismo profesional, y al anestesista José G. V., de 59 años, por intrusismo profesional, falsedad documental y lesiones imprudentes.

De forma que la declaración de la 'Reina de la Cirugía' parece descargar sobre Joaquín S. R. H., médico colegiado en España, toda responsabilidad de las secuelas de Yngrid y Olga: “Siempre he sido su ayudante y más bien su mentora porque el doctor [Joaquín] se formó en su parte de cirugía estética, que entiendo que los envían desde España a que ellos escojan algún país, haciendo como una rotación. Ahí es donde conocí al doctor, haciendo un entrenamiento específico en Colombia”.

Este diario ha podido saber que también sostuvo durante el interrogatorio del magistrado que ella no cogió el bisturí con Yngrid Goitia: la paciente que acabó luchando por su vida en la UCI. La doctora Kebeya relata al juez que ella estaba dentro del quirófano cámara en mano y dando algún apunte al doctor Joaquín. Pero nada más.

“Siempre estoy en las cirugías: soy la que hace las fotos y los vídeos. Por supuesto, siempre estoy controlando todos los equipos porque todos llevan mi nombre y mis apellidos, son de mi marca, diseñados, registrados y distribuidos porque los vendo".

"Yo soy la que controla todos los tiempos. Si esto es lo que vamos a hacer, le explico que ‘este es el tiempo que te vas a demorar aquí’, o le digo, 'mira que ella quiere este implante porque son cosas más personales que habla la paciente conmigo’, o el diseño del abdomen es el mío porque son diseños muy latinoamericanos. Nosotros operamos muy diferente a los médicos de España. Estoy todo el tiempo diciéndole cosas [al doctor Joaquín], y sobre todo, haciendo muchas fotos y vídeos sobre procedimientos”.

La 'Reina de la cirugía plástica'

El famoso doctor Joaquín empezó en esta supuesta trama quirúrgica, declarando como testigo, pero acabó investigado porque su firma aparecía en el alta médica que recibió Yngrid, a pesar de que ella había pagado 8.770 euros por los servicios quirúrgicos de la 'Reina de la Cirugía'.

Prueba de ello es que la doctora Kebeya reconoce que esta mujer “contactó” con ella, por Instagram, y “vía WhatsApp”, concretaron los términos de su cirugía estética. De manera que no evaluó físicamente a la paciente hasta solo 24 horas antes de entrar al quirófano, a pesar de que iba a someterla a nada menos que una intervención cuádruple.

“Es una consulta virtual, esto en cirugía plástica se estila mucho, que un paciente que se quiera operar contacte los servicios de un cirujano plástico. A través de sus redes sociales, me envían su historia médica virtual y fotos que son analizadas por diferentes asesores y asistentes antes de llegar al cirujano. Luego, finalmente, yo veo las fotos que envía el paciente, cuidando los desnudos, y hago una sugerencia de procedimientos, según lo que considere yo”.

A partir de ahí, la doctora Kebeya achaca a Yngrid la decisión de operarse en suelo español y al doctor Joaquín la hoja de ruta que se siguió en aquella operación múltiple, tras la consulta que los tres mantuvieron el viernes 14 de junio en el Hospital Virgen de la Caridad de Cartagena.

“Esta paciente es venezolana y le fui muy clara, en el hecho de que si iba a ser operada por mí, yo le dije que tenía que ser en mi país. Luego ella se enteró de que yo iba a España con un médico que estaba allí [el doctor Joaquín], para hacer unas jornadas de cirugía, y le advertí: ‘Bien, si te vas a operar allá [en España] tendrá que ser con el doctor Joaquín”, según insiste al juez.

“La citaron de forma presencial [a Yngrid]. Ella acudió, no sé si el día 13 o 14 [de junio de 2024], no lo tengo muy claro. Pero fue valorada de forma presencial. En este caso, le presenté al doctor lo que yo había evaluado, según lo que vi por las fotos, aunque en ese momento teníamos presencialmente a la paciente, y el doctor [Joaquín] estuvo de acuerdo en algunas cosas, pero en otras no. Y todo lo cambió, al final hubo cambios importantes en lo que yo planteé originalmente en su cirugía”.

La fachada del Hospital Virgen de la Caridad en Cartagena. Cedida

La doctora Kebeya sostiene que Yngrid acabó en la UCI del Hospital Santa Lucía de Cartagena, solo unas horas después de recibir el alta en la clínica privada Virgen de la Caridad, debido a que en su historial figura que había tenido Covid y estuvo tomando anticoagulantes y antiagregantes. "Pienso que eso le pudo afectar para sangrar un poco más". Pero niega que sufriera alguna complicación durante la intervención: "La paciente estuvo estable en todo momento".

Lo mismo sostiene sobre Olga que abonó 13.000 euros y que en la actualidad tiene descolgado el piercing de su ombligo hasta su vagina. “Fue una cirugía totalmente normal".

Además, por segunda vez en su declaración, afirma al juez que el doctor Joaquín fue el supuesto autor de la intervención denunciada: "Esta señora se iba a realizar dos procedimientos, una mastopexia [una cirugía estética para levantar y remodelar los senos caídos] y una abdominoplastia. Recuerdo muy bien esa cirugía porque ella tuvo una fuerte discusión con el doctor Joaquín, antes de operar, debido a que ella ya tenía una mastopexia anterior y ella no recordaba la técnica que habían usado".

"Si un paciente no sabe recordar qué técnica utilizaron o no se le explicó, ese paciente puede sufrir una lesión que es muy importante: la necrosis de la areola o el pezón. Estuvimos esperando alrededor de unas dos horas, mientras ella tomaba la decisión de operarse, porque el doctor le dijo que si no tenía el informe de quien le había intervenido anteriormente, no le iba a tocar las mamas. Después de un gran disgusto y de llorar, estuve hablando mucho tiempo con ella y le dije que confiara en el profesional que eso es lo correcto y ella aceptó operarse".

Olga Duque, cede una foto donde posa junto a la 'Reina de la Cirugía', a la que ha demandado por las secuelas físicas que le provocó en una operación estética.

La doctora Kebeya solo admite que Olga, al igual que Yngrid, también se puso en contacto con ella por redes sociales, como Instagram donde se presentaba como la 'Reina de la Cirugía, "porque es mi marca".

A continuación, mantuvo contacto con sus asesores y la doctora Kebeya asegura que solo cobró por hacer de supuesta intermediaria por la captación de Olga que se operó en Virgen de la Caridad: “De todas las pacientes que contactan a través de mis redes sociales, yo recibo el dinero. En algunas de mis cuentas hay muchísimos miles de pagos, y soy yo la que finalmente, al llegar al país [donde se opera], cuando se van a despachar las jornadas, se hace una distribución de todo lo que se recibió en pago de clínica; en pago de honorarios profesionales; el médico que opera; yo que capto al paciente; los implantes de cirugía; el anestesiólogo; honorarios de enfermeros e instrumentistas…”.

La guinda a su declaración es la explicación que ofrece sobre el motivo por el que Yngrid y Olga la han denunciado: "Pienso que llama mucho la atención cómo se publican las cirugías en mis redes sociales. Si comparamos cómo se publicitan las cirugías en España y en Latinoamérica, en Latinoamérica tenemos un concepto mucho más amplio del marketing a nivel de cirugía plástica, mucho más visual, nos gusta mucho hacer contenido informativo y vídeos explicativos sobre los procedimientos".

"Inmediatamente, tras suceder esto, ellas no conocían al doctor Joaquín porque él no maneja redes. Pienso que ambas decidieron atacarme a mí porque, una vez que la señora Yngrid puso la denuncia, la señora Olga se comunica con mi asistente que lleva mi agenda, para decirle que me iba a demandar también porque había visto el caso de Yngrid y se iba a sumar a su causa. Entonces, pienso que es porque encontraron la parte más débil del eslabón, además no opero en España y no trabajo en este país".

"De hecho, cuando visité a la señora Yngrid en la UCI, una vez que la pasaron a planta, ya estaba reunida con los familiares de un caso que es muy mediático en España: la muerte de la señora Sara Gómez".