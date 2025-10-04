Casa Blanca S.A. o cómo Trump duplica ya su fortuna familiar con criptos y tecnología: su patrimonio llega a 7.300M

Si portase un bastón, un frondoso bigote blanco y una chistera de la cual emanaran conejos, sería el legendario personaje del Monopoly. Sin embargo, es Donald Trump. Poco más que decir. Su as bajo la manga: monetizar la presidencia.

El huésped del Despacho Oval, desde su llegada al poder, ya sea durante su primer mandato o en el presente, se ha enriquecido enormemente de su cargo a golpe de talonario. Una especie de Trump S. A.

Una película sobre la vida de su esposa, Melania Trump, producida por Amazon Prime; la faraónica compra de Electronic Arts, empresa más conocida por sus siglas EA, por parte de su yerno, Jared Kushner; o la criptodivisa $TRUMP son solo algunos de los negocios de los que presume en su abanico empresarial el presidente de Estados Unidos.

Casi 30 millones de euros desembolsará el magnate Jeff Bezos para producir el film de la primera dama estadounidense. Este movimiento financiero provocó una espiral de vigilancia sobre Trump, debido al posible acercamiento del propietario de Amazon en enero de 2025 con la inminente vuelta de Trump a la Casa Blanca.

El dinero del presidente está por los aires. Y no es una forma de hablar. Hace escasas semanas, Estados Unidos aceptó formalmente un avión de lujo por parte de Catar. Todo ello fruto de sus estrechos lazos con el emir del país, y más cuando firmó, de forma reciente, un acuerdo en el que se compromete a defender el emirato.

También sacó tajada de los tribunales. Meta pagó 25 millones de dólares para resolver la demanda de Trump de 2021. La demanda acusaba a la tecnológica de violar el derecho del presidente estadounidense a la libertad de expresión, al suspender su cuenta de Facebook tras los disturbios de hace cuatro años sucedidos en el Capitolio.

Momento del asalto al Capitolio de Estados Unidos, en 2021 Í.Z.

Pero si una de las operaciones financieras producidas por Trump llama la atención, esa fue la que nació de la llamada "criptocena". En dicho encuentro, el presidente de EEUU trató de sacar pecho de su criptodivisa $TRUMP.

Por otro lado, se encuentra The Trump Organization. Es el conglomerado privado familiar dedicado principalmente al sector inmobiliario, licencias de marca, hostelería y golf, con presencia internacional mediante acuerdos de licencia y gestión.

A raíz de esta firma, vende productos como un adorno, por valor de 95 dólares, con una representación tridimensional de Mar-a-Lago (la finca de recreo en Florida de Trump) y un monedero dorado con la marca Trump, con un coste de 550 dólares.

El complejo de Donald Trump, en Palm Beach, Florida. The Trump Organization

El emporio familiar

Sus familiares tampoco se han quedado de brazos cruzados y están ojo avizor a las operaciones mercantiles. Rechazan la idea de limitar sus actividades empresariales por el hecho de liderar el país. Indicaron que no tenía sentido contenerse. "Te van a golpear pase lo que pase. Simplemente, vamos a jugar el partido", dijo su hijo mayor, Donald Trump Jr.

Empezando desde abajo, el hijo menor de los cinco que componen el álbum familiar, Barron, de apenas 19 años, también asoma la cabeza en los negocios, llegando incluso a ser más rico que su propia madre, Melania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su esposa Melania Trump, su hijo menor Barron Trump y el vicepresidente JD Vance. Reuters

El joven, junto a otros dos socios, registró una empresa en Wyoming el pasado año llamada Trump, Fulcher & Roxburgh. Uno de los inversores describió el negocio como una entidad de desarrollo inmobiliario de alta gama. Pero cayó en saco roto. La compañía se disolvió en noviembre tras una gran repercusión mediática, tal y como refleja The New York Times.

El negocio de los activos digitales, como las criptomonedas, las joyas o los cuidados faciales auparían a Barron a una fortuna superior a su progenitora.

Por su parte, Donald Trump Jr., días después de la victoria de su padre, anunció que se convertiría en socio de 1789 Capital, una firma de capital de riesgo que invierte en determinadas sociedades. Entre sus inversiones se incluye Last Country, la empresa de medios de comunicación de Tucker Carlson.

Además, el pasado 27 de noviembre, Don Jr. se convirtió en asesor de Unusual Machines, una empresa de drones, de la cual recibió 200.000 acciones, valoradas en un millón de euros. Un mes después, en diciembre, se unió a la junta directiva de PublicSquare, que se presenta como un competidor anti-woke de Amazon, según publica la revista Forbes.

El hijo mayor de Donald Trump, Donald Trump Jr., durante una intervención. Reuters

Eric Trump tampoco se queda atrás. En marzo del presente año, cofundó American Bitcoin, una empresa de criptomonedas que ahora se está fusionando con Gryphon, una sociedad que cotiza en bolsa.

De nuevo Melania, la esposa del líder de la Casa Blanca, se enriqueció de ser la primera dama. A raíz de dar varias conferencias, incluidas dos discursos para Log Cabin Republicans, un grupo conservador que promueve los derechos LGBTQ+ en Estados Unidos, Melania recibió honorarios de seis cifras.

El yerno de Trump, Jared Kusher, también ha saltado al ojo mediático gracias a sus ambiciosos negocios. El joven lideró la compra de EA por 55.000 millones de dólares. De la mano de los fondos Silver Lake, Affinity Partners y PIF, el fondo soberano de Arabia Saudí, y Kusher, la semana pasada se cerró la operación por cerca de 47.000 millones de euros.

"Riqueza, poder y adulación"

Ya lo dijo Ty Cobb, un exabogado que fue de la máxima confianza de Trump durante su primer gobierno: "Todo lo que hace es para vengarse o para acumular riqueza, poder y adulación". "El ritmo y el volumen de los esfuerzos de la familia para ganar dinero hasta el momento no tienen precedentes", recoge The Wall Street Journal.

El profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea de Madrid José Manuel Corrales considera, en una conversación con EL ESPAÑOL, que "legalmente no todo enriquecimiento es delito", y en el plano moral "la evaluación es tajante".

"La mezcla entre ejercicio del poder público y beneficio empresarial personal o familiar erosiona las normas mínimas de conducta pública", reflexiona el docente.

Además, realiza una severa distinción entre su primer gobierno y el actual: "En el primer mandato hubo controversias y litigios sobre prestación de servicios y negocios familiares; en este periodo, la actividad empresarial parece intensificarse y diversificarse (nuevos vehículos tokenizados, productos mediáticos, acuerdos internacionales), con mayor uso de plataformas financieras modernas".

En una línea muy similar continúa José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin. "Trump es un hombre de negocios. Lleva su presidencia como si fuera un negocio. Sin embargo, el resto de presidentes se han enfocado más en la política, en gobernar", detalla a este periódico.

Y descarta que sea un mal mayor para los estadounidenses: "Dudo mucho que su enriquecimiento empresarial preocupe a los ciudadanos. Tienen problemas mayores". Además, no cree que se produzca un efecto contagio en futuros presidentes. "Es una excepción. Ninguno incrementa su patrimonio de la forma en la que lo está haciendo él", agrega el investigador.

Imponente patrimonio

El colosal patrimonio del regente del Despacho Oval asciende a los 7.300 millones de dólares, según publica Forbes en un reciente artículo. Durante el último año, Trump incrementó 3.000 millones su fortuna.

Las criptodivisas, los medios de comunicación y las tecnológicas, los clubes de golf y los complejos turísticos dibujan la mayoría del colchón financiero que atesora Trump. Solo el tiempo dictará si el 45º y 47º presidente de Estados Unidos será recordado, entre otras muchas excentricidades, por llenar su cartera gracias al bastón de mando.