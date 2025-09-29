Soy vendedor de lavadoras y esta es la que nunca recomendaría: "Es barata, pero pronto empieza a no funcionar"

Hace ya más de un siglo que se inventó la lavadora, pero no fue hasta la década de los 60 que llegaron a España. Antes de ella, las mujeres eran quienes lavaban la ropa en el río y después en los lavaderos, frotándola con una tabla para quitar la suciedad. Incluso existían las profesionales de esta labor, las lavanderas, que limpiaban la ropa de otras personas a cambio de una retribución monetaria.

Por todo ello, cuando apareció una máquina que lavaba la ropa fue toda una revolución. La gente pasó de tener que desplazarse fuera de su casa para lavar la ropa, a hacerlo en su propia vivienda y sin ningún tipo de esfuerzo físico. Hoy en día, todo el mundo quiere saber cuál es la mejor lavadora del mercado, para saberlo, EL ESPAÑOL ha hablado con Miguel Ángel, que lleva 11 años dedicándose a la venta de electrodomésticos.

Con el paso del tiempo, este electrodoméstico ha ido mejorando hasta que hoy en día hay una gran oferta de lavadoras. Hay unas con más potencia y otras con menos, de distinta capacidad de carga, distintos programas de lavado, incluso hay algunas que permiten ponerlas en marcha o programar lavados a través de una aplicación móvil.

“La mejor marca calidad-precio es Corberó, porque tiene mucha durabilidad, muchas prestaciones o un buen servicio posventa con una garantía de 3 años”, opina Miguel Ángel. Esta marca está registrada por Electrolux España, una marca alemana que fabrica en España, y en su página web la lavadora más barata cuesta sólo 216 euros y la más cara está en torno a los 435 euros.

Las lavadoras que más vende Miguel Ángel son las de esa marca: “Es la que más se vende porque es la que más ofrecemos, por todas las prestaciones que tiene, es una apuesta segura”, comenta Miguel Ángel. Sin embargo, esto no es igual en todos los establecimientos. Por lo general, en España las marcas más vendidas suelen ser Balay o Bosch.

Por otro lado, Miguel Ángel sabe que las que menos se venden son: “Las que menos ofrecemos, sobre todo marcas que no tienen buena garantía”. Es decir, las que menos prestaciones ofrecen.

Miguel Ángel tiene claro qué lavadora no recomienda: “Las que peor resultado dan son cualquiera que tenga una pantalla táctil y que sea económica. Pronto empieza a no funcionar la pantalla y pueden dar problemas”. Estas lavadoras pueden tener un buen precio, pero lo barato puede salir caro y generar problemas técnicos.

Pero si hay una avería y el agua pasa por donde no debe, puede generar problemas eléctricos con las pantallas que no son de muy buena calidad. Entonces, al estropearse la pantalla y no poder pulsar los botones, resulta imposible poner en marcha la lavadora y seleccionar los distintos programas de lavado. Por lo tanto, sería necesaria una reparación que, si no está en garantía, puede suponer un gasto más.

Por eso, Miguel Ángel opina: “Si lo que se quiere es hacer la cocina entera, entonces me decantaría por algo de mayor calidad. Es mejor gastarse 2000 euros a 1800 y tener algo de mejor calidad”. Y es que muchas veces, lo barato puede salir caro.