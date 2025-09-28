Úrsula Campos, experta en oposiciones: "No te quedes hasta las 22:00 estudiando. No hace falta sufrir para sacar una plaza"

Cuando alguien se propone sacarse unas oposiciones hay algunos aspectos que hay que tener en cuenta: la cantidad de temario, las horas de estudio, la constancia o la planificación, entre otros. Por esta razón, Úrsula Campos, enfermera, funcionaria y creadora de la escuela virtual Yo Opositora tiene las mejores técnicas para poder conseguir una plaza.

"Si no utilizas estas técnicas olvidarás el 97% de lo que aprendes o lees", asegura la experta. Además, explica que hoy en día muchas personas denuestan la memorización: "¿Para qué sirve si luego lo vamos a olvidar?". Sin embargo, Úrsula apunta que hay muchas cosas que no olvidamos, especialmente si las hemos integrado de manera correcta.

"Es verdad que no estamos acostumbrados a memorizar a largo plazo". La experta explica que las 8 primeras horas de estudio es cuando más se olvida, por esta razón es importante contar con una buena estrategia de repaso para poder retener toda la información. Y Úrsula cuenta con 3 leyes de memorización para no olvidar nada:

1. Impresión: "Vas a retener y vas a recordar algo mucho mejor si tienes claro lo que quieres decir y quieres memorizar". Y sobre todo es importante estar concentrado y alejarse de cualquier distracción.

2. Repetición: "Repite, practica, aplicalo en otros contextos". Esta repetición ayudará a seguir elaborándolo e integrándolo.

3. Asociación: Este último punto es clave. "Asócialo a algo que a ti te ayude a evocarlo". La experta se refiere a tener disparadores (hilos de los que tiras para recordar algo), cuantos más tengas para recordar la información que has memorizado, menos posibilidades tienes de quedarte en blanco.

Pero la técnica de concentración estrella para la experta es el famoso Método Pomodoro. "Para mí es fundamental". Consiste en trabajar durante 25 minutos seguidos y realizar un parón de 5 minutos para descansar. Tras hacerlo 3 veces, se realizará un descanso de 15 minutos seguidos. "Hay que hacer que el descanso sea efectivo". La experta recomienda que te muevas y que no cojas el móvil.

Asimismo, asegura que es preferible que estés 6 horas estudiando de manera intensa y las otras 6 con tu familia, amigos o descansando de verdad. "No te quedes hasta las diez estudiando. A las ocho, cierra el libro y sal a dar una vuelta. No hace falta sufrir para sacar una plaza”, concluye.