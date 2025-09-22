Iñaki Arcocha, experto en finanzas: "Si dejas de hacer la pausa del café en 10 años tendrás 10.000 euros"

Hoy en día parece imposible ahorrar. Muchas personas se dejan casi todo su sueldo en el alquiler, comida y gastos básicos como la luz, el agua o la factura del teléfono. Esto nos deja muy poco margen de ahorro y en algunos casos ninguno.

Sin embargo, para el economista Iñaki Arcocha la clave para ahorrar consiste en reducir los llamados gastos hormiga. Estos pequeños desembolsos diarios y no planificados que, aunque parecen insignificantes de forma individual, se acumulan con el tiempo y pueden tener un gran impacto negativo en tus finanzas personales.

En una entrevista realizada recientemente en el podcast Roca Project, el experto ha puesto un ejemplo con el café: "Un café diario. Dos euros. Todos los días. Son 700 euros al año, que es lo que te puede costar un Madrid-Nueva York. Eso si lo inviertes al 5% durante 10 años son 10.000 euros".

No es solo tomarte un día concreto un café, se trata de pensar en todos esos "2 euros" que hay en tu vida y puedes eliminar para tener un mejor futuro. "No es cuestión de hacer tu vida miserable y quitarte absolutamente todo, es simplemente planificar".

El experto plantea la siguiente cuestión: "¿Realmente necesitas todas esas plataformas de streaming, todos esos cafés, necesitas todos esos caprichos que te das?". Aun así, está de acuerdo en que existe un claro cambio generacional. "Nuestros padres igual no comían tanto fuera porque no había tantas opciones de comida como hay ahora".

Asimismo, existe otro problema con el tema del ahorro. "Se habla de ahorro y no de la parte de inversión y de ingresos. Siempre tenemos la mentalidad de escasez y no de abundancia". El experto finaliza contundente: "Ahorrar sin invertir es como pagar por un buffet y no repetir".