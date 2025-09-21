Tener un hijo en 2025 le cuesta a sus padres más de 300.000 € desde que nace hasta que se emancipa: los niños, más caros

La situación económica que se lleva viviendo en España en los últimos años está siendo uno de los principales motivos por los que muchas familias han tomado la decisión de renunciar a tener hijos. Siendo los jóvenes los que más se ven afectados por esta tendencia.

Estos viven una realidad difícil de afrontar en muchos casos: trabajos con sueldos que no alcanzan para independizarse debido a los altos costes de vida y de vivienda. Esta situación solo ha provocado que muchas personas hayan eliminado por completo la idea de aumentar el núcleo familiar.

Así lo ha explicado el informe Movimiento Natural de la Población elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el que muestra que en 2023 se alcanzó un mínimo histórico de nacimientos, esto ha hecho que la población de más de 65 años conforme el 20% de la población total de España.

Y es que tener un hijo supone una inversión de miles de euros, que en la economía actual de nuestro país, es un imposible para la gran mayoría. Los expertos de Raisin han analizado el gasto que supone tener un hijo hoy en día: "Dar una cifra exacta del gasto en el que incurren las familias a la hora de criar un hijo o hija es prácticamente imposible, ya que depende de muchos factores y de las necesidades concretas de cada persona", explican los autores del estudio.

Además, explican que es muy difícil predecir la evolución de los precios al consumidor durante la etapa de dependencia económica, pero sí una estimación de los gastos asociados a la crianza. Por tanto, desde Raisin estiman que el coste real de criar un hijo en nuestro país en 2025 ha aumentado, llegando a superar los 335.000 euros por hijo.

Además, explican que habría diferencia entre niños y niñas. Los primeros supondrían un gasto de 335.837 euros, mientras que el gasto de ellas ascendería a los 320.277 euros. "La diferencia en el gasto se debe principalmente a la edad de emancipación: las mujeres tienden a independizarse antes que los hombres, lo que reduce el tiempo y, por tanto, los costes que las familias deben asumir", explican en el informe.

Asimismo, dividen los gastos por etapas. De los 0 a los 2 años, los padres tendrán un gasto inicial de unos 32.700 euros, entre estos se incluyen compras como la cuna, pañales, ropa... y muchos más artículos que necesitan los recién nacidos. Entre los 3 y los 5 años tendrán el gasto más bajo de todos, 28.000 euros. Sin embargo, el gasto aumenta considerablemente entre los 6 y 11 años y los 19 y 24 años: más de 70.000 euros.

Aun así, no es la cifra más alta a la que se enfrentarán los progenitores. Entre los 12 y 18 años desembolsarán una media de 102.300 euros. Y por último, de los 25 a los 31 años supone un gasto de 28.500 euros de media.

Y uno de los peores momentos para la economía de cualquier familia es el actual: septiembre y el inicio de las clases. Material escolar, uniformes, actividades extraescolares, comedor. Gastos que pueden llegar a los 2.400 euros por hijo. Y todo esto dependerá a su vez del tipo de educación que reciban los niños: pública, concertada o privada.