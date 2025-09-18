Trump apaga las estrellas de la noche: la caída del 'late night'

El filósofo Javier Sádaba, en el pódcast 'En la Sabana': “La sátira es ética y el poder no tolera la risa; ha vuelto el 'macartismo'".

Una taza sobre la mesa, una orquesta en directo, un anfitrión carismático, un monólogo, humor y pensamiento crítico. Así se forjaron las bases del ‘late night’ en Estados Unidos. Hoy, ese modelo que emergió en la primera mitad del siglo XX, se tambalea.

Donald Trump apaga las estrellas de la noche americana, un cambio de liderazgo en el universo televisivo, un instrumento de poder que está siendo testigo de la polarización.

El primero en estar en la cuerda floja fue Stephen Colbert. En julio de 2025 anunció que su programa llegaría a su fin. El presentador se enteró apenas la noche anterior y confirmó, entre abucheos del público, que la próxima temporada sería la última.

La noticia llegó pocos días después de que Colbert criticara con dureza el pago de 16 millones de dólares que Paramount, matriz de CBS, realizó a Trump para zanjar una demanda. Aunque oficialmente la cadena alegó motivos financieros, la sombra de la presión política se extendió de inmediato.

Un mes y medio después, ha sido el turno de Jimmy Kimmel. El detonante: su monólogo sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Kimmel denunció que seguidores de MAGA y aliados de Trump buscaban sacar rédito político de la tragedia. La respuesta de los republicanos fue contundente y, poco después, su programa se canceló. Los índices de audiencia de estos programas no son lo que eran, algo que celebra enérgicamente Donald Trump.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos va más allá: apunta ahora a otros referentes del 'late night', como Jimmy Fallon, conductor del programa The Tonight Show, o Seth Meyers, al frente de Late Night with Seth Meyers.

A esto se suma una nueva demanda contra The New York Times y un clima mediático cada vez más tóxico. ¿Estamos ante censura política o ante un cambio de modelo televisivo? ¿Cuáles son las verdaderas causas de la caída del late night?

El análisis apunta a un ecosistema cada vez más polarizado, donde Fox News y programas afines al ‘trumpismo’ ganan influencia, mientras la televisión tradicional pierde audiencia.

Lo analizamos con Javier Sádaba, filósofo e intelectual de referencia, profesor en Columbia y autor de Al final del viaje, con la editorial Almuzara. “El poder no tolera la indiferencia ni la risa”, apunta el pensador. "La pérdida de humor es una pérdida de energía para la sociedad”, sostiene Sádaba, quien recuerda también que “la sátira es parte esencial de la ética”.

En el capítulo de hoy participa Miguel Ángel Benedicto, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, quien evalúa el cambio de modelo televisivo. “Estamos ante el ocaso de un formato que marcó la agenda cultural y política de Estados Unidos”. La polarización lo ha convertido en un arma más dentro de la guerra cultural", concluye.

Los reyes de la noche están en crisis. En un ecosistema mediático cada vez más partidista, el público busca nuevas formas de informarse. El 'late night' ya no reina en la conversación política.