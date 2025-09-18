El juez pone en libertad al marroquí acusado de quemar viva a una joven en Canarias: en realidad quiso salvarla

Un coche de la Policía Nacional frente al edificio en el que sucedieron los hechos. .

El Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha dejado en libertad sin cargos a Abdelrafia Hadera, marroquí de 20 años acusado el pasado mes de julio de quemar viva a una menor tutelada de 17 años en La Isleta (Canarias).

Desde entonces ha permanecido en prisión provisional y sin fianza. Fue el Juzgado de Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria el que decretó su ingreso en prisión, tras concluir que los indicios existentes en la investigación lo señalaban como presunto autor de las gravísimas quemaduras que sufrió la menor en una vivienda okupada.

Ha sido el testimonio de la joven, que ha permanecido muy grave, sedada y con el 95% de su cuerpo afectado en la Unidad de Quemados del Hospital Virgen del Rocío (Sevilla) el que ha señalado que Abdelrafia Hadera no sólo no la agredió ni fue el autor de los hechos, sino que trató de ayudarla en todo momento.

Al varón, que tenía en activo una orden de devolución inmediata a Marruecos tras entrar irregularmente en España, se le investigó como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y lesiones.

Según la investigación, y a falta del testimonio de la víctima, Abdelrafia habría rociado a su pareja con un líquido inflamable para prenderla fuego tras una fuerte discusión.