Antonio lleva 4 años buscando a su hijo, cuyo cadáver hizo desaparecer su madre como castigo: "Lo ocultó en Marbella"

Antonio David, cuyo cadáver está desaparecido desde septiembre de 2021, junto a su madre, Macarena, que será juzgada el año próximo por un homicidio imprudente. Cedida

Antonio acaba de dejarse el tabaco, pero lo que realmente le quita la vida cada día es no saber dónde se encuentra el cadáver de su primogénito: Antonio David Barroso Díaz, de 15 años.

“No se puede cerrar el duelo por la pérdida de un hijo, sin saber dónde está su cuerpo y sin conocer qué le pasó”, tal y como reflexiona Antonio Barroso, profesional de la construcción que reside en Morón de la Frontera (Sevilla). "Es un sufrimiento diario convivir con la idea de no saber qué le pasó a tu hijo".

Este viernes 12 de septiembre se cumplieron cuatro años de la desaparición mortal de su hijo, Antonio David Barroso Díaz, diagnosticado del Síndrome de Lennox-Gastaut que le obligaba a depender de una silla de ruedas y a tomar medicación desde los seis años, para combatir su epilepsia por encefalopatía.

Tal grado de indefensión no le impidió a su madre, Macarena, lanzar su cadáver al vertedero madrileño de Valdemingómez, según sostiene la Fiscalía, aunque en la práctica el cuerpo sigue sin ser localizado, emulando el drama que sufre la familia de Marta del Castillo.

- ¿Cómo definiría estos últimos cuatro años sin saber dónde está su hijo?

- Antonio Barroso: Cuatro años con mucha tristeza, con sus días y sus noches de sufrimiento y desesperación.

Antonio, el padre de Antonio David, en la rueda de prensa que ofreció con motivo del cuarto aniversario de la desaparición de su hijo, acompañado de su amigo Luis, portavoz de la familia. Cedida

Este padre sostiene que ha sido víctima de violencia vicaria a manos presuntamente de su expareja y al dolor incurable de no localizar el cuerpo de su hijo menor de edad, podría sumar la impotencia de ver salir impune del juicio a Macarena (Sevilla, 1982). Todo ello, debido a que la Fiscalía le quiere aplicar la eximente completa de culpabilidad por un homicidio imprudente, por los problemas mentales que tiene la madre de Antonio David -diagnosticada de un trastorno bipolar-.

- ¿Dónde sospecha que se encuentra el cuerpo sin vida de su hijo?

- No me creo para nada que Macarena lo tirase a un contenedor y acabase en un vertedero de Valdemingómez (Madrid). Me cuesta mucho trabajo pensar que hiciera eso. Antonio David se le murió por otras causas, y lo hizo desaparecer, a sabiendas del lugar donde lo tiene. Pienso que puede estar en Andalucía, entre Morón de la Frontera (Sevilla) y Marbella (Málaga). Ella no se conoce Talavera de la Reina ni Madrid.

Lo mismo que dice haberlo tirado en un contenedor de Madrid, lo pudo haber tirado en cualquier sitio porque salió de su casa la mañana del 12 de septiembre, en dirección a Cádiz; volvió por Sevilla; pasó por Cáceres; por la tarde apareció por el Hotel Perales de Talavera de la Reina, y durante la medianoche del 13 de septiembre, se fue de ese hotel. Pasó por muchos sitios por donde pudo tirarlo en un contenedor.

Con su actuación pretendía despistar por el viraje que hizo hacia Cádiz hasta pasar por la Ruta de la Plata y llegar a Talavera de la Reina. Me parece que por esa zona está Antonio David. De hecho, en un sótano de un familiar de Macarena en Marbella, se encontró la grúa de movilidad que mi expareja tenía en su casa, para mover al niño de un lado para otro. Mi hijo no está en un vertedero de Madrid como dice ella. Lo ocultó entre Morón y Marbella.

El vertedero de Valdemingómez en Madrid. Óscar J.Barroso / Europa Press

Macarena se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 9 de enero de 2026, en el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, sin que se haya recuperado el cadáver de Antonio David, como ocurrió con el caso Marta del Castillo. De forma que el menor no ha podido ser sometido a una autopsia y se desconoce la causa real de su muerte, el día y la hora, entre otros datos.

Así que no hay respuesta para la pregunta que podría cambiar la calificación de los hechos y la condena a la que se enfrentaría Macarena, de 42 años, debido a que no hay cadáver. ¿La madre de Antonio David lo dejó morir por no administrarle la medicación contra sus ataques epilépticos o lo mató de forma violenta antes de hacerlo desaparecer?

Tan solo existe la teoría de la Fiscalía sobre las circunstancias que rodearon al deceso de Antonio David, en base a un informe forense que expone que “la muerte pudo producirse”, entre las 17 y las 18 horas del domingo 12 de septiembre de 2021, antes de que Macarena se subiera a su Citroën modelo Evasión, para recorrer supuestamente cientos de kilómetros con el cuerpo inerte de su hijo, hasta que apareció por una gasolinera de Carabias (Segovia), a las siete de la mañana del 13 de septiembre, y confesó que lo había tirado a un vertedero de Madrid durante un brote psicótico.

“Ella era consciente de todo lo que hizo, antes, durante y después de hacer desaparecer a Antonio David”, tal y como sostiene su padre. Lo mismo opina Luis Núñez, convertido en uno de los mejores amigos de Antonio, por la implicación que mostró con el caso como coordinador de SOS Desaparecidos Castilla-La Mancha, y que desde 2021 actúa como portavoz familiar: "Como no hay cuerpo, no hay delito. Ella sabe dónde está el cuerpo y por eso no aparece, porque se le haría una autopsia y se conocería la barbaridad que le hizo".

Antonio y Luis apoyan sus afirmaciones en datos del escrito de conclusiones provisionales del fiscal que expone que Macarena, el día 15 de junio de 2021, pasó por la consulta del Hospital de Valme y le dijo al neurólogo que iba a pedir una segunda opinión porque su hijo no evolucionaba, a lo que el médico le advirtió sobre lo que podía pasar si ella le cambiaba el tratamiento a Antonio David.

“A partir de las 24 horas siguientes a la última administración de medicamentos, el menor, Antonio David, podría tener un empeoramiento grave, encontrándose entre los primeros efectos adversos la fiebre y el aumento de convulsiones por epilepsia que podrían desembocar en una dificultad para tragar. La reiteración de ataques epilépticos, unida a una dificultad para tragar, puede provocar el fallecimiento”, tal y como le advirtió el neurólogo a Macarena.

El 8 de septiembre de 2021, cuatro días antes de la desaparición, este menor de edad sufrió un aumento en el número y en la gravedad de los ataques epilépticos, con picos de fiebre de hasta 40 grados. Así lo relata el fiscal: “Macarena, haciendo caso omiso de estas advertencias y recomendaciones, comenzó a retirar la medicación que tenía prescrita su hijo […]”.

A pesar de que "tenía encomendadas exclusivamente la guarda y custodia" de un menor que era dependiente, "desoyendo las recomendaciones y advertencias de los facultativos, optó unilateralmente por no llevar al menor al médico y medicarlo con los fármacos que se le ocurrió". Le dio paracetamol y apiretal.

También le puso paños fríos para rebajar la fiebre y usó jeringuillas para darle agua, ya que Antonio David "no mejoraba", "llegando incluso a echar espuma por la boca". Pero no alertó del sufrimiento de su hijo a los servicios sanitarios y "en consecuencia, el menor terminó falleciendo los días anteriores al 13 de septiembre de 2021”. A continuación, cogió su cuerpo inerte y lo paseó por media España.

“Ante esta situación, la investigada, el día 12 de septiembre de 2021, optó por montar en su vehículo Citröen, modelo Evasión, a su hijo menor de edad en la silla de ruedas donde lo trasladaba habitualmente, tapado con una manta hasta la altura de la cabeza, tras haber limpiado exhaustivamente la casa y haber arrojado a la basura una serie de enseres y de ropa”.

“Marchándose a continuación con su vehículo, desde Morón de la Frontera hasta Cádiz, regresando luego en dirección Sevilla, para emprender el camino por la Ruta de la Plata hacia el norte, parando sobre las 17.30 horas por Miajadas (Cáceres), y llegando al Hotel Perales de Talavera de la Reina, sobre las 21.30 horas. Allí fue atendida por el recepcionista que manifestó que junto a la investigada, iba una persona postrada en un silla de ruedas, aparentemente dormida”. “La investigada abandona el hotel, a las 00.30 horas […]”.

La fachada del Hotel Perales en Talavera de la Reina.

A continuación, volvió a subirse a su Citroën rumbo a Aruche-Carabanchel. "Cuando llega a la salida del punto kilométrico 6.100, en la calle Illescas de Madrid, se encuentra varios contenedores de plástico, junto a unos edificios rojos que están al otro lado de la A-5, donde según la investigada arrojó el cuerpo sin vida de Antonio David. No obstante, a pesar de la intensa búsqueda realizada en los vertederos de Pinto y Veldemingómez del Parque de Biometización de las Dehesas donde se recibían los residuos de esos contenedores, no se ha encontrado resto alguno del menor”.

Esa es la tesis de la Fiscalía. Pero ni Antonio ni Luis se tragan la conclusión del vertedero por varios detalles. "No hay ni una imagen de Macarena junto a su hijo, excepto su llegada al hotel empujando un bulto tapado con una manta, sobre la silla de ruedas, a pesar de que hizo un largo recorrido con varias paradas", según apunta el portavoz familiar y con amplia experiencia en SOS Desaparecidos. "En el Hotel Perales no hallaron ni un resto biológico de un cuerpo que se supone que estaba en descomposición, y tampoco había nada en el coche, a pesar de que al niño, en teoría, lo transportó muerto durante casi 24 horas".

Luis Núñez cree en la teoría de la violencia vicaria que sostiene Antonio, al que considera parte de su familia tras cuatro años ayudándole a encontrar a su hijo. "Macarena quería volver con Antonio a toda costa, tras separarse, y la desaparición de su hijo, Antonio David, se produjo cuando Antonio había rehecho su vida con otra mujer y tuvo una niña".

- Por su labor en SOS Desaparecidos y en la Fundación Quién Sabe Dónde Global de Paco Lobatón, ¿considera que se ha hecho todo lo posible por encontrar a Antonio David?

- Luis Núñez: Este caso me llegó al alma y por eso me dejé SOS Desaparecidos porque se trata de una familia humilde y no tenía capacidad para desarrollar sin ayuda, todas las concentraciones que hemos hecho los últimos años para localizar al chico.

Durante dos años se buscó por el vertedero de Valdemingómez, se hizo un seguimiento de las cámaras de tráfico por donde pasó Macarena con su coche, de las grabaciones del hotel de Talavera de la Reina… Pienso que lo que se hizo estuvo bien, pero se podría hacer algo más porque Macarena ofreció varias versiones y la tendrían que haber presionado más para que hubiese confesado porque no ha aparecido ni la silla de ruedas, pero la grúa fue localizada en una propiedad de su familia en Marbella.

Uno de los carteles que reclama que se siga buscando a Antonio David. Cedida

De modo que Macarena continua en libertad y podría librarse de acabar con sus huesos en la cárcel, debido a que el cadáver sigue sin aparecer, no hay autopsia y el forense concluye que cuando se produjo la desaparición de su hijo: “Presentaba mermas muy importantes de sus capacidades tanto intelectivas como volitivas, debido a una descompensación psicótica, con actividad delirante autorreferencial de perjuicio y mística que la conducía a un juicio de realidad alterado”.

Todo ello, a pesar de que la Fiscalía admite que Macarena dejó “conscientemente” de medicarse en los "meses previos” a la muerte de su hijo, con la excusa de que engordaba mucho", a pesar de que desde hacía cinco años tenía prescrito litio por un psiquiatra, para no sufrir una descompensación depresivo maníaca. Algo que le ha servido de coartada.

"En España, no poder enterrar a tu hijo vale 110.000 euros que es la indemnización que proponen para Antonio", se lamenta Luis Núñez. "Nosotros vamos a buscar que condenen a Macarena a veinte años de cárcel por un homicidio doloso". Pero Antonio Barroso cuenta que anhela otra cosa más básica: enterrar a su hijo en el cementerio, para tener un lugar donde visitarle y poder vivir su duelo en paz.

"Espero que Macarena diga en el juicio dónde está su hijo para poder darle sepultura y que luego la Justicia se encargue de ella. Pero da la impresión de que la realidad es otra porque la Fiscalía la absuelve de la culpabilidad de un homicidio imprudente", tal y como reflexiona Antonio Barroso, padre del menor desaparecido hace cuatro largos años.

- ¿Cree que su expareja acabó con su hijo de forma violenta?

- Pienso que Macarena no mató a Antonio David con sus manos. En base a sus declaraciones que figuran en el sumario, lo sí es cierto es que Macarena dejó de darle su medicación y en Google buscó qué le ocurría a una persona con el Síndrome de Lennox-Gastaut, si dejaba de medicarse, y la consecuencia era la muerte.

Hay testigos que vieron a Macarena con su hijo, sufriendo convulsiones, le ofrecieron llevarlo a urgencias y ella se negó. Ella no lo mató con sus propias manos, pero no sé qué es peor: si matarlo o dejarlo agonizar.