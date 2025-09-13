Laura Daporta, funcionaria: "Ser funcionario es un asco, todo tiene una 'cara b'. Es bastante frustrante"

En España gran parte de la población aspira a ser funcionario. Y los motivos son claros: la seguridad de tener un sueldo y un puesto asegurado cada mes. Esto cobra especialmente importancia en un país en el que la precariedad e inestabilidad laboral son una constante. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce.

O por lo menos así lo ha querido explicar Laura Daporta, una funcionaria que a través de sus redes sociales (@laumissdoors). "Ser funcionario es un asco, pero antes de tirarme hate, escucha", comienza diciendo.

Tras estas declaraciones quiere aclarar que tener esa sensación de tranquilidad al saber que vas a recibir un sueldo cada mes es "maravillosa", al igual que poder disfrutar de más vacaciones, pero a pesar de ello explica que todo tiene una 'cara b'.

Este mensaje va dirigido especialmente a personas ambiciosas. "Es bastante frustrante saber que hagas lo que hagas y te esfuerces lo que te esfuerces, nunca vas a tener opción de aspirar a algo más". Asimismo, Laura explica que nunca podrás optar a un ascenso o a una subida de sueldo importante.

Con este vídeo también hace una crítica a muchos funcionarios. "Con el cuento de que somos intocables te vas a encontrar con gente que seguro que trabaja la mitad de lo que trabajas tú y aun así cobrará lo mismo que tú", se queja la funcionaria.

Aunque vuelve a repetir que está encantada con el hecho de poder recibir un sueldo cada mes, le gustaría que los funcionarios no fueran tan intocables. "Creo que mucha gente se pondría las pilas y las personas que trabajan como si les fuera la vida y la gente con vocación que realmente trabaja porque es responsable, pueda tener de alguna manera alguna gratificación".

A modo de broma finaliza diciendo que de esta manera "el país no nos tendría tanta manía y cierta gente se pondría más las pilas".