BDS, el grupo propalestino que quiere 'reventar' el final de La Vuelta con una guía inspirada en tácticas de lucha anticolonial

"¿Vendes en tu tienda o cafetería estudiantil productos de empresas cómplices del apartheid y la ocupación israelíes?". "¿Conoces a algún artista, escritor, grupo de música que haya sido invitado a actuar en el Israel del apartheid?". "¿Conoces a algún festival o empresa que se dedique a hacer lavado de arte o a normalizar la ocupación o el genocidio de Israel?".

Estas son sólo algunas de las preguntas que lanza el movimiento propalestino BDS, los responsables de los boicots a la Vuelta Ciclista a España 2025, en su web, referentes al conflicto entre Israel y Palestina.

El movimiento BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones), impulsado por los activistas propalestinos Omar Barghouti y Ramy Shaath, conmemora este año su vigésimo aniversario, una efeméride destacada a bombo y platillo en su página web.

Barghouti (1964) fue galardonado con el premio Gandhi de la Paz en 2017. El fundador de BDS se describe como un "activista de derechos humanos durante 42 años". Durante una entrevista, el activista propalestino señala que el "BDS es ahora mucho más importante que nunca".

Por su parte, Ramy Shaath (54 años) es también un activista político fundador de varios "movimientos laicos en Egipto", lo que le llevó a estar dos años en prisión y renunciar a la ciudadanía egipcia.

El movimiento está compuesto por "muchos grupos de la sociedad civil, coaliciones de partidos políticos, grupos de mujeres, estudiantes, académicos, sindicatos profesionales y movimientos de base".

Barghouti insiste en que el BDS se inspiró en "un siglo de resistencia del pueblo palestino, inicialmente contra el colonialismo británico y luego contra el colonialismo sionista en Palestina".

El BDS está mantenido, atendiendo a la información reflejada en su propia web, por el Comité Nacional Palestino del BDS (BNC), "la coalición de organizaciones palestinas que lidera y apoya el movimiento BDS", y por la Campaña Palestina para el Boicot Académico y Cultural a Israel (PACBI), organización miembro del BNC. También se sustenta mediante las donaciones de sus afiliados.

Guía del boicot

Existen innumerables tipos de guías. Turísticas, de aprendizaje, mecánicas… hasta de boicots. Por ello, el movimiento BDS dispone de un manual para boicotear tanto eventos, como está sucediendo en La Vuelta Ciclista a España, como a empresas, entre las que se encuentran Carrefour, Reebok o Siemens, por mencionar algunas de su amplio y señalado listado.

En primer lugar, hacen una severa distinción entre lo que ellos denominan el "boicot estratégico" y el "boicot no estratégico". Y con todo lujo de detalles, ya que ejemplifican sus acciones mediante una ilustración pintada con los colores de la bandera palestina.

Ilustración del movimiento BDS que muestra el "boicot estratégico" y el "boicot no estratégico". Web del movimiento BDS

El BDS utiliza el "boicot estratégico" y lo califica de "históricamente exitoso". Reflejan que dicha acción está inspirada en la lucha contra el apartheid de Sudáfrica, los movimientos estadounidenses por los derechos civiles y las luchas "anticoloniales" irlandesas.

Insisten en centrarse "estratégicamente" en una cifra reducida de empresas a boicotear y unos productos "cuidadosamente seleccionados" con el fin de "lograr el máximo impacto".

"Tenemos que concentrarnos en empresas que tengan un rol claro y directo en los crímenes de Israel contra el pueblo palestino", agregan en relación a sus boicots.

Y alardean de haber saboteado numerosas entidades: "Así es como el movimiento BDS ha conseguido obligar a empresas como G4S, Veolia, Orange, Puma y Pillsbury, entre otras, a poner fin a su complicidad en las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de Israel".

El BDS establece una serie de criterios para poner a las empresas en el centro de la diana. En primer lugar, el "nivel de complicidad" que tenga la mercantil con Israel, "basado en una investigación precisa".

Posteriormente, se encuentra la "relevancia" de la empresa a nivel internacional, junto con el "atractivo mediático". Y finalmente, el "potencial de éxito".

Ante la Audiencia Nacional

Estos actos delictivos no han quedado impunes y han sido llevados ante los tribunales. La organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) ha denunciado al movimiento BDS por la comisión de un presunto delito de odio y otro de desórdenes públicos.

Por ello, el Juzgado Central de Instrucción n° 5 de la Audiencia Nacional (AN), del que es titular el juez Santiago Pedraz, ha incoado diligencias previas sobre la asociación propalestina.

Agentes de la Ertzaintza frente a manifestantes propalestinos durante la etapa de La Vuelta en Bilbao. Europa Press

El presidente de ACOM, Ángel Mas, ha instado al fin del campeonato: "La Vuelta a España no puede seguir ni un día más. Debe ser cancelada inmediatamente. Los radicales han decidido sabotearla poniendo en peligro a todos los participantes y midiendo su fuerza contra los intereses de todos los aficionados, el público y toda España".

Y no se olvida del jefe del Ejecutivo y su círculo más cercano. Mas comenta que "los radicales" han contado con la "connivencia" de los organizadores del evento y "del entorno del gobierno de Pedro Sánchez, que han provisto de impunidad a sus gravísimos actos de violencia y terrorismo callejero, creando el caldo de cultivo para que algo muy grave acabe pasando”.

ACOM subraya en un comunicado que durante la presente edición de La Vuelta se han producido "graves hechos" contra el equipo Israel -Premier Tech durante varias etapas, a través de "coacciones organizadas, agresiones, bloqueos de la calzada y conductas temerarias que han puesto en riesgo a ciclistas, organización y público".

La organización aprecia que "no son hechos aislados" y apunta a que el movimiento propalestino ha realizado una "campaña coordinada de odio, de antisemitismo y discriminación por nacionalidad", y que el modus operandi del BDS "ya está desautorizado por la justicia española".

Madrid, blindado

Este fin de semana, el movimiento BDS pretende poner el broche final a sus boicots. La Vuelta llega a Madrid concluyendo allí su edición del presente año. Para que se desarrolle con la máxima profesionalidad y sin ningún altercado, Madrid se blindará con un despliegue de agentes de seguridad similar al de una final de Champions.

Según ha comunicado la vicealcaldesa de la capital y delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, tras la Junta de Gobierno de este jueves, finalmente serán 1000 los efectivos dispuestos por el Consistorio para la jornada.

De ellos, 800 pertenecerán a la Policía Municipal. Además, durante los 40 kilómetros recorridos por los ciclistas, también se contará con 100 agentes de la movilidad, y otros operarios de áreas como Protección Civil o Samur, que contarán con uno de los mayores dispositivos de los últimos tiempos. Pero ahí no queda todo.

Por su parte, la Delegación del Gobierno en Madrid ha preparado un plan de seguridad especial integrado por 1.500 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil para garantizar el buen desarrollo de las dos etapas de La Vuelta a España que se celebrarán este fin de semana en la Comunidad de Madrid, incluyendo la etapa final en la capital.