Detenido un vigilante de un centro de menores extremeño por mantener relaciones sexuales con una niña tutelada

El hombre permanece en prisión imputado por un delito de agresión sexual continuada sobre una menor, de 14 años de edad, dentro de un caso destapado por otra chica de 17 años que denunció una agresión sexual en el centro Pedro de Valdivia.

La Policía Nacional detuvo el pasado mes de julio a un vigilante de seguridad de 47 años de edad que trabajaba en el centro de menores de Villanueva de la Serena (Badajoz) por mantener presuntamente una relación estable, con relaciones sexuales incluidas, con una menor de 14 años bajo la tutela de la Junta de Extremadura.

La denuncia se interpuso a finales del mes de junio y desde entonces el hombre se encuentra en prisión por orden del juzgado de Instrucción número 1 de Villanueva de la Serena.

Los dos se conocieron en el centro de acogida 'Pedro de Valdivia', donde vive la menor tutelada ante la imposibilidad de que permanezca con su familia. Según ha avanzado el diario El Mundo, el vigilante de seguridad llevaba años trabajando como seguridad en el recinto.

La denuncia que dio pie a la detención de este trabajador de una empresa adjudicataria de los servicios de seguridad la formuló otra menor, de 17 años y también tutelada, ante la dirección del centro La chica denunció haber sido agredida sexualmente por un conocido del vigilante de seguridad, que también fue detenido. En este caso, el juez lo dejó en libertad aunque le imputa el delito de agresión sexual.

Al conocerse los hechos, la directora del centro lo puso en conocimiento de la Policía Nacional el pasado 20 de junio. La investigación corrió a cargo de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de Don Benito, localidad limítrofe a Villanueva de la Serena, quien interrogó a los dos hombres. .

Se trata, por tanto, de dos supuestos casos de agresiones sexuales, pues en el caso de la menor de 14 años, en España la edad para el consentimiento sexual es de 16 años y con menos edad se considera delito de agresión. Las dos menores fueron derivadas a un programa especializado para víctimas de abusos sexuales, según ha precisado la Secretaría General de Servicios Sociales.

La relación entre el vigilante y la menor de edad arrancó hace meses. De ahí que hayan existido dificultades a la hora de recabar el testimonio de la menor para contar lo que le estaba pasando. De hecho, "defendía la relación".

En las investigaciones policiales ha sido determinante la intervención del teléfono móvil del vigilante de seguridad para apuntalar con pruebas la existencia de relaciones sexuales entre ambos. Es la Sección de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional la que está pesquisando el terminal para emitir un informe.

Reciente caso en Canarias

La difusión de estos hechos coincide con la detención, el pasado 3 de septiembre, de un educador de un centro de Menores de Las Palmas de Gran Canaria acusado de haber agredido sexualmente a tres menores tuteladas.

La investigación la desarrolló la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía tras una denuncia que interpuso una trabajadora del centro. Esta mujer aportó conversaciones del educador con dos menores tuteladas en las que les pedía que le enviasen fotos íntimas.

Fruto de las pesquisas policiales se logró identificar a tres víctimas, por el momento, pues no se descarta que pudiera haber más.

Para agredir sexualmente a las menores tuteladas el educador, supuestamente, se ganaba previamente la confianza de las menores. Luego aprovechaba, cuando se quedaba a solas, para perpetrar sus supuestos abusos, que se incrementaban en gravedad en los siguientes. posteriormente aprovechaba los momentos en los que se quedaba a solas con las víctimas,

Tras finalizar las diligencias policiales, el educador fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó libertad con cargos y orden de alejamiento sobre las menores.