Suscriptores y accionistas de EL ESPAÑOL festejan 10 años del periódico en WAH: "Pedro J. es de los pocos de los que me fío"

Los suscriptores y accionistas de EL ESPAÑOL disfrutaron, en la noche de este martes, del evento WAH, un espectáculo que fusiona la gastronomía, la música y la danza en el recinto IFEMA.

Esta experiencia inmersiva, que consta de tres actos, inició con una degustación de variados y originales canapés rodeados de una decoración ecléctica. Encontramos desde las famosas catrinas mexicanas hasta los cerezos en flor japoneses.

Durante la experiencia gastronómica, los artistas adelantaron -para sorpresa de los asistentes- una pequeña demostración de lo que nos esperaría al cruzar las puertas del auditorio.

"Está todo cuidado hasta el más mínimo detalle. La comida buenísima y nos ha encantado que de vez en cuando nos animaran la velada con actuaciones durante el cóctel. Ha sido una experiencia maravillosa", confesó Ainhoa Fernández, suscriptora de este medio, quien ha podido disfrutar del evento gracias a la invitación del Club Zona Ñ de este periódico.

El segundo acto comenzó al traspasar las puertas de la sala de conciertos. Arropado por parte de la plantilla de EL ESPAÑOL, accionistas y suscriptores, el presidente y director ejecutivo, Pedro J. Ramírez, agradeció la asistencia y el compromiso del público con el medio tras cumplir 10 años de un "periódico independiente, comprometido y dispuesto a cumplir su papel con la sociedad".

Pedro J Ramírez durante su discurso. Laura Mateo

Pedro J. Ramírez, quien fue el director más joven de un periódico nacional en España, Diario16, fundador y director de El Mundo, y responsable de destapar, entre otros, el caso GAL y publicar los papeles de Bárcenas, ha mantenido su compromiso con la búsqueda de la verdad. Desde hace 10 años, lo hace desde su propio medio.

"No es agradable a veces publicar determinadas cosas. Lo último que pretende EL ESPAÑOL es polarizar a los españoles, pero por encima de cualquier consideración está nuestro compromiso, nuestra obligación con todos vosotros".

El prestigio del director del periódico, tras una dilatada carrera, ha contribuido a que los lectores de este medio confíen en la palabra de quien publica la noticia. Tanto es así, que una gran parte de los suscriptores que han acudido a esta celebración han afirmado que decidieron en su día unirse a EL ESPAÑOL por ser Pedro J. Ramírez la cabeza visible de este proyecto.

"Es una opción de opinión distinta de lo que estábamos acostumbrados. Todo lo que me abra la posibilidad de elegir, lo agradezco mucho y EL ESPAÑOL ha venido a abrir las opciones de información. Para mí el periódico es sincero, que actualmente es difícil encontrar. No es partidista y yo me siento cómodo leyéndolo, no lo vinculo con ninguna ideología", aseguró Ignacio.

"Significa libertad y, luego, la otra baza es Pedro J. Como periodista siempre he seguido la trayectoria de Pedro J. Es de los pocos de los que me fío. Empecé leyéndolo en El Mundo y ahora sigo en EL ESPAÑOL. En los tiempos en los que corren puedo contar con los dedos de una mano los periódicos de los que me puedo fiar y, este, es uno de ellos. Lo que más destaco es la rigurosidad", declaró Javier Cámara.

Viaje musical

Con un amplio y variado repertorio de canciones acompañado de bailes, los artistas dieron comienzo al espectáculo. Bajo el lema 'Salvemos la música', el elenco hizo un repaso por los diferentes estilos musicales.

Rememorando temas del rock clásico como I don't want to miss a thing de Aerosmith, o de la rumba flamenca de A mí manera de la sevillana María Jiménez, hasta la ópera Nessun dorma de Giacomo Puccini, momento en el que el intérprete llegó a emocionar al público, los artistas dieron todo sobre el escenario.

Durante las actuaciones, los artistas incitaron, además, al público a participar en ellas. El ambiente se volvió cada vez más festivo y el público respondió con aplausos y silbidos, y hasta lograron que los espectadores se levantaran de sus butacas para animar.

Cuando sonaron los primeros acordes del famoso We are the champions de Queen y cuando el público daba por finalizado el espectáculo, los artistas volvieron a sorprender con una espectacular variedad de melodías que hacían de preludio a lo que se viviría en el tercer acto.

"El evento ha sido fantástico. La elección musical ha sido perfecta. Ha tocado todos los palos, desde la música clásica hasta el rock and roll. A mí que me gusta disfrutar de la música, me lo he pasado genial, he disfrutado de cada momento. La organización ha sido de 10 y quisiera agradecer al periódico por esta oportunidad de celebrar este décimo aniversario de esta manera", aseguró Ismael Martínez, uno de los asistentes.

"La parte de la música tecno ha sido la que más me ha gustado. En este show ha habido un poco de todo y para todos los gustos", dijo, por su parte, Lucía, una lectora del medio.

La Catedral

Después del espectacular 'show' que brindaron a los asistentes, la fiesta continuó en La Catedral, un espacio con escenario central cuya ambientación evocaba una catedral, donde los artistas siguieron animando al público con sus coreografías hasta pasada la medianoche.

En una noche memorable, accionistas, suscriptores e invitados de EL ESPAÑOL celebraron en IFEMA de la mano de WAH el décimo aniversario del medio fundado en 2015 por Pedro J. Ramírez. "Hagámoslo juntos porque así hemos llegado hasta aquí y así llegaremos mucho más lejos".