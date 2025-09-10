La juez deja en libertad sin pagar fianza a Felipe: autor de los 8 puñetazos que mataron a su padre en su tienda de Molina

La juez ha dejado en libertad a Felipe junior, supuesto autor de la muerte de su padre, Hernández Medina, de 65 años, gerente de Tejidos Hernández: un negocio histórico del tejido comercial de Molina de Segura, por sus 77 años subiendo la persiana en la calle Mayor.

Ni la oposición que ha mostrado la Fiscalía a la puesta en libertad del supuesto autor de los ocho puñetazos que mataron a su propio padre; ni el escrito de Eduardo Muñoz Simó, abogado que defiende a los hermanos del comerciante; ni la ausencia del informe definitivo con los resultados de la autopsia; ni el atestado ampliatorio de la Policía Nacional que sostiene que se produjo un homicidio doloso, se han presentado como argumentos suficientes para evitar la decisión que ha adoptado la juez.

EL ESPAÑOL ha confirmado en exclusiva que este miércoles, la magistrada Ana María Cambronero ha emitido un auto, adoptando la decisión de dejar en libertad a Felipe, tras permanecer en prisión desde el pasado 21 de julio. Uno de los argumentos que esgrime la magistrada es la no existencia de riesgo de fuga del investigado.

De forma que Pablo Martínez, abogado que defiende a Felipe junior, de 35 años, así como a su hermana, Rosario, médico de profesión que también está investigada por la muerte de su padre, se apunta un tanto en esta batalla legal con la puesta en libertad de su cliente que ni siquiera ha tenido que abonar una fianza para volver a respirar aire fresco.

El vídeo de la paliza en la que Felipe murió a golpes a manos de su hijo: él "temía" a sus cuatro vástagos y a su exmujer

En la familia del difunto comerciante se han quedado de piedra y aún no han podido encajar la decisión. El letrado Eduardo Muñoz Simó ha avanzado que presentará un recurso, para que Felipe junior vuelva a prisión durante la instrucción judicial, hasta que se celebre el juicio por el preusnto parricidio de Felipe Hernández Medina, de 65 años.