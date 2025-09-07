Iván, el maestro de un colegio de Madrid que abusó de 3 alumnas menores y les susurraba al oído: "Quiero haceros el amor"

Iván H. R., de 45 años, entró con una de sus alumnas al aula. Apagó las luces, la agarró por la cintura y le besó en la cara al mismo tiempo que le decía que tenía ganas de que cumpliera 18 años para "hacerle el amor".

Por estos atroces hechos, y agredir sexualmente a dos niñas más, la Fiscalía Provincial de Madrid solicita 13 años de prisión para este profesor del colegio Villamadrid, enclavado en el distrito madrileño de Villaverde. También se reclama una indemnización de 12.000 euros para las tres menores.

El docente impartía las asignaturas de Inglés y Educación Física. Esta última ejerciendo, especialmente, como monitor de fútbol y natación.

Daba clases a los alumnos de quinto y sexto de Primaria, con edades comprendidas entre los 11 y los 12 años. Entró en el centro escolar en 2014 y permaneció cinco años allí como docente, hasta que en enero de 2019 fue despedido.

A finales del curso de 2018, Iván H. R. comenzó a acercarse a una niña de 11 años. En ocasiones, se aproximaba a la niña al inicio de las clases y otras al final, mientras sus compañeros se sentaban.

En aquel momento, aprovechaba para decirle al oído "que quería hacer el amor con ella" y que "se parecía mucho a su expareja". Otro día, el acusado le dijo a la menor que si quería ir con él a una habitación a hacer los deberes de Lengua.

"Me gustan los tríos"

Los actos de este sujeto fueron continuados. Cuando dicha menor se encontraba jugando a las cartas con una amiga, llegó el acusado y les dijo si podía jugar a las cartas con ellas. Al responderle que era un juego de dos jugadoras, les dijo que a él le gustan los tríos.

Además, cuando se cruzaba por el pasillo con la niña le tocaba el culo. En el mes de septiembre de 2018, fue cuando ocurrió uno de los episodios más tenebrosos: cuando se dirigían a la clase, apagó la luz al entrar en el aula, la cogió por la cintura, la besó en la cara al mismo tiempo que le decía que cuando fuera mayor de edad mantendrían relaciones sexuales.

El propio acusado se describe en sus perfiles profesionales como una persona con "una gran capacidad de adaptación y compromiso que hace de mí una persona resolutiva en el ámbito de la enseñanza". Además, indica que quiere conseguir que "mis alumnos aprendan por placer".

Como aptitudes, Iván H. R. destaca su "compromiso, trabajo en equipo, capacidad de adaptación, esfuerzo...". Afincado en Getafe, al sur de la Comunidad de Madrid, el currículum del profesor muestra la diplomatura en el Centro Universitario de Maestros (Escuni), su lustro en el Colegio Villamadrid, de donde fue despedido, y los nueve años que estuvo como técnico deportivo en varios centros del Ayuntamiento de Madrid.

El representante del Ministerio Público le imputa dos delitos continuados de abuso sexual a menor de 16 años (cinco años por cada uno) y otro de abuso sexual a menor de 16 años (tres años). El juicio está fijado para el próximo viernes en la Audiencia Provincial de Madrid.