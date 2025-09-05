A Daniel 'Raponchi' le metieron tres tiros a plena luz del día tras una discusión en las fiestas de Xirivella: "Te tengo que matar"

Daniel M. fue ejecutado de varios disparos a plena luz del día en Valencia.

A plena luz del día, de forma premeditada y con determinación. Así asesinaron a Daniel M. en Xirivella (Valencia) mientras iba caminando por la calle en torno a las 10:00 horas de lo que parecía ser un jueves cualquiera.

La víctima era más conocida por un curioso apodo: 'Raponchi'. En la mañana de este jueves vestía de blanco e iba caminando por una de las calles aledañas a la plaza Gerardo Garcés.

Quien disparó a Daniel M. lo conocía. De hecho, la noche previa al suceso estuvo discutiendo con él en el recinto ferial de la localidad, que se encuentra en plenas fiestas.

Esta acalorada discusión resultó en el tiroteo de este jueves al grito de: "¡Te tengo que matar!". Así lo aseguran los testigos.

El fallecido, de 35 años, iba por la calle tras haber salido recientemente de prisión, donde pasó varios años cumpliendo condena. Tiene numerosos antecedentes penales.

Allí, en la confluencia de la calle Sánchez Moscardó con la plaza Gerardo Garcés, el hombre asesinado quedó tendido en el suelo junto a un paso de cebra tras recibir tres tiros a sangre fría.

El homicida llegó en un coche, disparó y huyó rápidamente en el mismo vehículo, según las personas que presenciaron la escena.

La víctima, ensangrentada, recibió la reanimación cardiopulmonar y otras técnicas sanitarias que realizaron la unidad del SAMU y un Soporte Vital Básico (SVB) que se desplazaron enseguida hasta el lugar. Solamente pudieron confirmar el fallecimiento.

Los agentes acordonaron la zona y la Policía Científica comenzó con su investigación. Recogieron casquillos de bala, preguntaron a algunos testigos y reconocieron a la víctima. Esto último fue sencillo gracias a los numerosos antecedentes policiales que tenía.

Con los datos ya recogidos, en torno a las 12 del mediodía se levantó el cadáver. Después, los servicios de limpieza baldearon la zona para eliminar los restos de sangre de Daniel.

Se conoce la identidad de la víctima, pero no del atacante. El presunto autor de los disparos huyó del lugar y por el momento la Policía Nacional no ha logrado localizarlo.

Sobre él se conocen varios datos. Según diversos vecinos que presenciaron el asesinato, el presunto autor de los disparos era un hombre con barba y que vestía de negro. Al parecer, víctima y atacante son los que habían estado discutiendo la noche previa.

También tiene antecedentes delictivos y las primeras hipótesis de la investigación es que pudo deberse a un ajuste de cuentas por algún motivo.

El suceso ha conmocionado a los vecinos, que no comprenden escenas de este tipo en el municipio. Además, en plenas fiestas de la localidad.

Al ser un día laborable, los comercios de la zona estaban, como cualquier jornada, con la persiana subida, y presenciaron este terrible asesinato en primera fila.

El personal de una farmacia situada a escasos metros del lugar del crimen atendió a la víctima en un primer momento. Relataron cómo, "con los guantes puestos", intentaron reanimar a la víctima. "Lo hemos pasado muy mal", lamentaron.

"Escuchamos los disparos, pero pensábamos que eran petardos" es algo en lo que coinciden muchos de los que los oyeron en las inmediaciones.

Los presentes detallaron que "la policía actuó rápido": "Algunos estaban almorzando en un bar de la plaza y llegaron enseguida".

Otra vecina de una calle contigua a la del suceso paseaba por la otra punta de la plaza justo en el momento de los disparos: "No escuché los tiros, conforme me fui acercando vi a muchos vecinos agolpados mirando y no supe lo que ocurría".

Explicó que ella "pensaba que era un accidente de coche": "Este es un cruce que está un poco mal y podía ser que algún coche se hubiese dado. Vi a un hombre en el suelo pero no pensé que podría ser un asesinato".

El segundo del mes

El de Xirivella no es el único suceso de este tipo que se ha cometido en el área metropolitana de Valencia en las últimas semanas. Es el tercero, y el segundo con víctima mortal.

Las localidades de Alaquàs, Alfafar y Xirivella han sido los tres escenarios de tres tiroteos en plena calle, que han tenido lugar en apenas nueve días.

El primero de los sucesos tuvo lugar el miércoles 27 de agosto, cuando sobre las 20.00 horas un hombre de 40 años murió tiroteado a manos de otro entre las calles Balmes y Albacete del barrio de Los Faroles, en Alaquàs.

Según las investigaciones, esta muerte podría estar relacionada con un ajuste de cuentas por tráfico de drogas, aunque no sería el único motivo. El grupo de Homicidios de la Policía Nacional continúa investigando este crimen, y todavía no hay detenidos.

Coincidiendo con el inicio de septiembre, el día 1 llegó el segundo suceso. Un hombre hirió gravemente a otro propiciándole tres tiros con una escopeta tras una discusión en la calle.

El atacante huyó, y la Guardia Civil todavía no ha logrado dar con él. Por otro lado, un joven implicado en este tiroteo, acompañante del presunto autor de los disparos, se entregó al día siguiente en el cuartel de Patraix. Se le atribuyen los delitos de homicidio, robo con fuerza y tenencia ilícita de armas.

El herido, de 33 años, no perdió la vida, pero desde entonces permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital La Fe en coma inducido.