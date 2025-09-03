Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario: "No compres un piso sin revisar esto. Las inmobiliarias no lo hacen"

Comprar una vivienda es una de las decisiones más importantes que puede tomar una persona a lo largo de su vida. Y para dar este gran paso hay que tener en cuenta varios aspectos como el precio, la ciudad, el barrio, el número de habitaciones, los vecinos... Y un sinfín de cuestiones.

Para estar seguro de elegir la casa o piso correcto Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, cofundador y director de Excellence Real Estate Circle, se dedica a compartir con sus seguidores a través de redes sociales (@sergio_excellence_circle) cuestiones acerca de viviendas, alquileres, propietarios, etc.

En uno de sus vídeos más recientes, el especialista en el sector inmobiliario ha compartido con todos sus seguidores que tres puntos esenciales se deben revisar antes de tomar la decisión de comprar un piso.

#invertireninmuebles #comprarcasa #comprarpiso #agenciainmobiliaria #asesorinmobiliario ♬ sonido original - Sergio_excellence_circle @sergioexcellencecircle No compres nunca un piso sin revisar estas 3 cosas. Te doy los 3 puntos que debes revisar antes de comprar un piso, ya que no lo hacen las inmobiliarias ni el notario, la tercera te puede salvar de un gran disgusto. Primero Comprueba afectaciones en urbanismo, las inmobiliarias normalmente piden nota simple, y muy pocas se informan si la finca tiene una afectación. Mucho cuidado con esto porque quizás vas a comprar algo que esta destinado a derruirse. Con una llamada al ayuntamiento suele ser suficiente, te atenderán muy bien y te pueden salvar de un gran problema. Segundo que un buen arquitecto revise el estado de la vivienda, por mucho que te digan que el edificio ha pasado la ITE, no deja de ser una inspección visual. Que venga un arquitecto y te diga cuales son las instalaciones que primero te tocará cambiar, como agua, electricidad, etc Mucho mejor detectarlo a tiempo y no llevarte susto que te cuesten decenas de miles de euros Y tercero Yo creo, que es el más importante. Pide siempre porfavor, las actas de la comunidad, os diran que hay datos privados , pues que los tachen, Os diran que no las tienen, Pues que las consigan Pero ahí sale todo lo que te vas a encontrar. Por ejemplo Vecinos morosos desde hace años. Vecinos que se dedican a actividades ilicitas, O posibles derramas a punto de aprobarse de decenas de miles de euros. Y esto creeme, te puede salvar de un gran problema. Te has llevado tu algún susto al comprar una vivienda? #inversorinmobiliario

Además, aclara que esto no lo revisan ni las inmobiliarias ni el notario:

1. Comprobar afectaciones en urbanismo: "Las inmobiliarias normalmente piden nota simple". Explica el experto que muy pocas se informan si la finca tiene una afectación, por tanto, hay que tener mucho cuidado, ya que cabe la posibilidad de que compres algo que está destinado a derruirse. Además, con tan solo una llamada al ayuntamiento es suficiente para comprobarlo.

2. Revisión de un arquitecto: Es muy importante que un buen profesional revise el estado de la vivienda, sin importar que te hayan dicho que el edificio haya pasado la ITE, ya que esta es una simple inspección visual. "Que venga un arquitecto y te diga cuáles son las instalaciones que primero te tocará cambiar". Lo mejor es detectarlo a tiempo para no tener ningún susto que te cueste miles de euros.

3. Pedir las actas de la comunidad: "Os dirán que hay datos privados, pues que los tachen; os dirán que no las tienen, pues que las consigan. Ahí sale todo lo que te vas a encontrar". Sergio explica que en estas actas pueden aparecer vecinos morosos desde hace años, aquellos que se dedican a actividades ilícitas o posibles derramas que están a punto de aprobarse.